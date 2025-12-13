Dolj: Șofer prins băut la volan, cercetat după ce a refuzat prelevarea de probe biologice

Polițiștii Secției Biroului Rutier Craiova au oprit vineri seară, la ora 22.40, un bărbat, de 30 de ani, din județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rovinari, din localitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a refuzat să fie condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

