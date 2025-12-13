2.6 C
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: Șofer prins băut la volan, cercetat după ce a refuzat prelevarea de probe biologice

Dolj: Șofer prins băut la volan, cercetat după ce a refuzat prelevarea de probe biologice

De Daniela Moise

Polițiștii Secției Biroului Rutier Craiova au oprit vineri seară, la ora 22.40, un bărbat, de 30 de ani, din județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rovinari, din localitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a refuzat să fie condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

[email protected]

