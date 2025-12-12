Dolj: Tânără căutată de familie

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizați astăzi de o femeie cu privire la faptul că, de aproximativ o lună nu mai știe nimic de fiica sa, CIURAR MARIA CONTESA, de 22 de ani, din comuna Podari, despre care știa ca revenise din Belgia.

Semnalmente: înălţime 1,60 m, 50 kg, ochii căprui, păr lung, negru.

Nu se cunosc articolele vestimanetare purtate de aceasta la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

