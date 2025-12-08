Cum vrea să schimbe Primăria Craiova fața chioșcurilor din oraș. Unele vor arăta ca o căpșună, altele ca o pisică

Primăria Craiova urmează să adopte un Regulament local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal. Mai mult, primăria vrea să schimbe radical aspectul chioșcurilor din oraș, unele vor arăta ca o căpșună, altele ca o pisică.

Primarul însuși anunța cu o lună în urmă că: „Pregătim modificarea Regulamentului pentru construcțiile provizorii.După ce am testat câteva variante, ultima fiind în cartierul Craiovița Nouă, cu chioșcuri negre, ne-am decis să modificăm designul general, dar să permitem și arhitecților să propună soluții pretabile pentru activitatea care se desfășoară în aceste construcții provizorii. Construcțiile provizorii au durata de viață de maximum 10 ani. Așadar, la fiecare 10 ani trebuiesc reabilitate. Este motivul pentru care și noi actualizăm modelele, în ton cu noua regenerare urbană“, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Regulamentul propus îi vizează pe agenți economici persoane fizice autorizate, persoane juridice, organizațiile familiale care desfășoară activități comerciale, sociale, sportive sau prestează servicii catre populație; organizațiile fără scop lucrativ; producătorii direcți; comercianții; organizațiile și fundațiile ; instituțiile publice care își desfășoară activitatea în zonele publice din oraș sau pe proprietațile private, atunci când întreprind activități ce se adresează publicului.

Prin urmare, craiovenii care vor opta pentru amplasarea unui chioșc pe domeniul public pentru desfășurarea activităților de comerț vor primi și modelul de chioșc aferent fiecărui amplasament. Respectarea modelului este obligatorie, fiind intrezisă orice modificare ulterioară. Unele dintre acestea vor fi în stilul stațiilor de autobuz, o adevărată butaforie.

Nu au fost uitate nici terasele

De exemplu, o terasă poate fi egală ca suprafață cu clădirea în care funcționează respectiva unitate. În zona centrală și istorică a orașului, mobilierul teraselor va fi din lemn sau metal, în stilul anilor 1900 și în concordanță cu arhitectura clădirii. Terasele pot fi acoperite cu umbrele din material impermeabil și rezistent la intemperii, de culoare albă sau bej, dar fără flori sau inscripții.. Amplasarea acestora nu trebuie să obtureze fațadele și arhitectura frontului stradal. Nu trebuie afectat pavajul pe care va fi amplasată terasa. Delimitarea unei terase se va face cu jardiniere, arbuști ornamelntali, bolarzi sau stâlpi decorativi, garduri mobile care nu vor depăși înălțimea de 110 cm și lista poate continua.

Regulamentul se află în consultare publică pe site-ul Primăriei Craiova până la data de 30.12.2025, urmând să fie votat, ulterior în Consiliul Local.