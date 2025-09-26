O ședință de Consiliu Local cu multe contre. A lipsit popcornul

Ședința de Consiliu Local desfășurată ieri, 25.09.2025, se anunța a fi o ședință liniștită, dat fiind faptul că proiectele au fost unele “ușoare” și puține la număr. Într-adevăr debutul a fost unul liniștit, dar spre final s-a transformat într-un circ cu strigături. Unii consilieri locali s-au aprins când s-a pus în discuție proiectul care va reglementa amendarea craiovenilor care nu au învățat, încă, să colecteze selectiv. Nici vânzarea unor terenuri de către primărie unor persoane fizice nu i-a lăsat indiferenți pe unii dintre consilieri. De la luările de cuvânt s-a trecut ușor către jigniri voalate. Protagoniștii au fost consilieri locali din aproape toate partidele reprezentate în Consiliul Local.

Cutia Pandorei a fost deschisă o dată cu punerea în discuție a proiectului de HCL care vizează amendarea craiovenilor, care nu colectează selectiv. Cu acest prilej, Emilia Neagu, consilier din partea USR a solicitat lămuriri.

„Așteptat răspunsul la solicitările pe care le-am pus ieri în comisie. Aici trebuie să votăm trimiterea unui reprezentant care să voteze amendarea craiovenilor care nu colectează selectiv. Înainte de a pedepsi oamenii, să vedem și noi un raport, cu ce s-a întâmplat până acum, de când avem acele containere îngropate. Să știm și noi”, a spus Emilia Neagu.

Aceasta a fost întreruptă de către Dan Spânu, consilier local PSD. „Asta la interpelări și întrebări”, a spus acesta. Pentru început consilierul local USR nu l-a luat în seamă și și-a continuat întrebarea: „Ca să decid amendarea populației, eu trebuie să știu pentru ce? Și ce a făcut cel responsabil cu colectarea și selectarea”. Lămuririle au venit din partea unui director din serviciul primăriei: „În anul 2024 s-au colectat separat 15.622 de tone, de reciclabil, reprezentând cam 25% din cantitatea care s-a depozitat pe groapă, iar de la OIREP-uri s-au încasat 1.900.000 de lei” a explicat angajatul primăriei.

Contre între consilierii locali Neagu- Spânu

Când a venit rândul proiectelor care prevăd vânzarea unor terenuri din domeniul privat al Craiovei, contrele s-au reluat, cam cu aceiași protagoniști.

„Mie mi-ar fi plăcut să aflu ce gânduri aveți cu această sumă, cât ați estima că încasați din aceste vânzări și ce veți face cu acești bani, ce destinație au. Ieri mi-ați spus că nu știți”, și-a exprimat dorința Emilia Neagu.

În locul răspunsului, aceasta a fost apostrofată de același consilier Dan Spânu. „ N-a înțeles doamna Neagu. Mai explicați-i încă o dată, că dânsei trebuie să-i explicați de două ori ca să înțeleagă”. Totuși un fel de răspuns a venit din partea angajatului primăriei, Ionuț Gâlea:

„Dacă dumneavoastră citiți ceva și nu înțelegeți…Nu știu în ce categorie intrați, în cei 10% pe care îi enumerați sau sunteți distinctă de cei 10%…”.

Din nou, consilierul Dan Spânu a intervenit: „ Domnul Gâlea, explicați-i așa, la nivelul de grădiniță sau de clasa-I- ca să înțeleagă și doamna Neagu”.

Ionuț Gâlea, director executiv în cadrul Direcției Patrimoniu a avut o tentativă de a citi din lege, dar a fost brusc întrerupt. „Nu mă interesează legile pe care le citiți dumneavoastră, spuneți-mi exact destinația banilor”, a cerut consiliera USR.

„Dacă dumneavoastră funcționați după bunul plac, noi funcționăm după niște acte normative”, a replicat Gâlea, care în cele din urmă a citat din Legea 273/2006.

Consilierul Dan Spânu a intervenit cu o altă replică:

„Domnule președinte, haideți să trecem mai departe că nu mai terminăm”. De data aceasta Emilia Neagu nu a mai trecut cu vederea și i-a răspuns: Domnul Spânu, dumneavoastră vă rog să vă întoarceți pe partea cealaltă, să nu cădeți din pat”. Schimbul de replici tăioase a continuat.

„Eu nu am o problemă cu trezirea, dar unii văd că au probleme cu deșteptarea că orice li s-ar explica tot nu înțeleg. Nu ne chinuiți pe noi, că nu înțelegeți dumneavoastră”, a răspuns Spânu.

Tirada replicilor a continuat, doar popcornul a lipsit. „Dacă nu aveți răbdare, duceți-vă acasă!”, i-a strigat Emilia Neagu.

Împăciuitor, președintele de ședință și totodată viceprimarul Craiovei, Cosmin Corâțu a intervenit în discuție și i-a spus consilierului USR să-și ceară scuze consilierului Dan Spânu, dar nu a făcut decât să pună gaz pe foc. „De ce să-mi cer scuze, dumnealui și-a cerut scuze craiovenilor că dormea în timpul ședinței, lungit în pat? Este înregistrarea pe canalul de youtube”, a spus Neagu.

Emiliei Neagu i s-a pus pata pe Miulescu, secretarul general al primăriei

Finalul ședinței s-a încheiat apoteotic, aceeași Emilia Neagu i-a spus secretarei Primăriei Craiova să meargă acasă, adică să iasă la pensie pentru că vârsta „o recomandă”. „Consider că doamna Miulescu, secretar general al primăriei este depășită de situație, are probleme de memorie…„. Microfonul respectivului consilier local i-a fost tăiat și secretarul general al primăriei a venit cu explicații. Nu se știe dacă acestea au contat sau nu pentru Emilia Neagu, care și-a continuat șirul reproșurilor: „În ultimele luni am înaintat primăriei o serie de propuneri pentru oraș și am solicitat lămuriri suplimentare, unele referitoare la proiectele supuse dezbaterii în ședințele CL. De fiecare dată îmi promiteți că răspundeți și răspunsurile administrației locale, fie au lipsit cu desăvârșire, fie au fost neclare sau amânate. Am trecut 7 luni și eu nu am primit aceste răspunsuri. Lipsa acestor răspunsuri înseamnă neprezentarea la locul de muncă sau cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Consider că este o lipsă de respect din partea administrației. Cum explicați doamna Miulescu această situație? Unde este raportul dumneavoastră de activitate? Ați obosit după 40 de ani? Eu vă înțeleg și vă doresc o pensie plăcută. Retrăgeți-vă! Luați o pauză, aveți 65 de ani, până când vreți să stați și să blocați activitatea acestei primării?”.

Aceasta a fost oprită de celălalt viceprimar al Craiovei, Dan Păloiu, care a spus că-i va răspunde el pentru că „au o relație mai veche„, făcând referire la perioada când acesta era președinte de ședință în CL, între cei doi existând permanent contre.

„Păi, ce am fost în vacanță împreună?”, a întrebat ironic Emilia Neagu.

Și uite așa a mai trecut o ședință a Consiliului Local Craiova…