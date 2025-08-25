O parte din clădirile publice din Craiova nu au autorizaţie de securitate la incendiu

Primăria Craiova a găsit mai multe deficienţe legate de securitatea la incendiu pe care le-a inclus într-un raport de evaluare a capacităţii de apărare pe semestrul I al anului 2025 al instituţiilor din subordinea Consiliului Local. Problemele datează de ani buni şi se referă la lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, motiv pentru care municipalitatea spune că trebuie alocate fonduri.

Potrivit raportului pe primele 6 luni ale acestui an „au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire efectuate în semestrul I al anului 2025, s-au constatat următoarele deficienţe principale: imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova nu dețin autorizaţii de securitate la incendiu, astfel: 1. Sediul Calea Unirii, nr. 5; 2. Sala Polivalentă Craiova, b-dul. Ilie Balaci, nr. 6; 3. Sediul S.C. Termo Craiova S.R.L., Str. Mitropolit Firmilian, nr.14; 4.Sediul Poliției Locale Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.22; 5. Sediul Evidența persoanei, str. Unirii, nr. 45; 6. Sediul Opera Română Craiova, str. Popoveni, nr. 3C; 7. Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova: b-dul. Calea București, nr. 56 și str. Crișului, nr. 9.

S-au controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile toate sediile instituţiilor de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu: 1. Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova; 2. Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova; 3. Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” – Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova; 4. Liceul ”Matei Basarab” Craiova – Cabinete Metodice P+3 (s-a obținut avizul de securitate la incendiu).

Pentru îmbunătăţirea acestor activităţi sunt necesare unele investiţii care privesc alocarea de fonduri şi demararea demersurile legale în vederea solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu.