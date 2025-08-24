Șoferi, pietoni și bicicliști, amendați de polițiști

Polițiștii doljeni au lăsat 12 șoferi fără permis și au aplicat amenzi de 45.000 de lei în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și a celor care merg pe trotinete electrice.

În ultimele 24 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie cauzate de indisciplina pietonală, a bicicliștilor și conducătorilor de mopede și trotinete electrice.

Cu această ocazie, au fost folosite aparatele radar, etilotest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor de biciclete, trotinete și autovehicule care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

În cadrul activităţilor desfăşurate, polițiștii au aplicat peste 110 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 45.000 de lei, 26 dintre sancțiuni fiind aplicate pentru indisciplina pietonilor, bicicliștilor și trotinetelor electrice.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 12 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

Cercetat pentru conducerea unui moped neînmatriculat și fără permis

Seara trecută, ora 23.30, polițiștii Secției nr. 7 Poliție Rurală Plenița au depistat un bărbat, din comuna Caraula, în timp ce conducea un moped pe strada Alexandru Ioan Cuza, din comuna Plenița. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule, iar mopedul condus fiind neînmatriculat. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Șofer băut, fără permis

Seara trecută, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au depistat un tânăr, de 25 de ani, din comuna Desa, în timp ce conducea un autoturism pe strada Șerbanului, din comuna Desa, având o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a refuzat recoltarea probelor biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categore de vehicule, autoturismul condus fiind sustras de la un bărbat, din comuna Poiana Mare în scopul de a-l folosi pe nedrept. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, refuzul sau sutragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.