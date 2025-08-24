A luat foc câmpul de lângă Aeroclubul Olteniei

26.7 C
Știri de ultima orăLocalDoljA luat foc câmpul de lângă Aeroclubul Olteniei

De Valentin TUDOR
sursa. foto: Facebook/info trafic craiova si dolj

În acest moment Detasamentul 1 de Pompieri Craiova intervine cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj medical pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, plastice, cauciucuri, etc în zona Aeroclubului ( ieșirea din Craiova spre loc. Podari). În urma recunoașterii ar fi o suprafață de aprox 7 ha, au transmis pompierii doljeni.

La fața locului se deplasează si comandantul Detasamentului 1 de Pompieri Craiova pentru coordonarea intervenției, ținând cont ca sunt și case în apropiere. Din cauza fumului dens s-a transmis și mesaj de avertizare a populației din zona respectiva prin sistemul RO- Alert.

