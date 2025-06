Lucrări îndrăznețe și mult entuziasm în cadrul proiectului „Studenţii noştri pot mai mult!“

Timp de două zile, Centrul Vechi al Craiovei a găzduit cea de-a a XII-a ediţie a proiectului „Studenţii noştri pot mai mult!“.

Studenţii facultăţilor craio­vene au expus o serie de proiecte în care sunt implicați, experimente, dar şi o parte din realizările lor, cum ar fi roboți făcuți de studenții facultăților de profil din Craiova sau alte invenţii. Proiectul este organizat de Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în parteneriat cu Convenția Organizațiilor Studențești (COS).

Prin toate aceste acţiuni s-a urmărit, în special, stimularea studenţilor şi a creativităţii acestora, creşterea vizibilităţii oportunităţilor pentru studenţi, precum și promovarea voluntariatului şi a unui stil de viaţă sănătos prin activităţi recreative. Programul a cuprins activităţi diverse, printre care momente artistice cu roboți care dansează și vorbesc, cu drone, jocuri interactive, activități sportive (n.r. tenis de masă), dar și prezentări florale și culturale și demonstrații de kinetoterapie.

Printre cele 12 stand-uri ale studenților Universității ne-a sărit în ochi cel al Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Un robot de mici dimensiuni a acaparat privirile cu mișcările sale ilare pe alocuri, dar foarte realiste.

„Noi prezentăm publicului un robot inteligent, care poate vorbi chiar și limba engleză, pe lângă limba noastră, dar poate și dansa. Vorbind limba română, poți discuta pe anumite teme cu el, să-ți propună idei. Copiii sunt foarte atrași de el și astfel se pot obișnui mult mai ușor să comunice cu alți oameni, în viața de zi cu zi“, ne-a spus o studentă de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, din cadrul Universităţii din Craiova.

Cezar Spînu: „Un eveniment care devine tradiție“

Prezent printre stand-urile studenților craioveni s-a regăsit și rectorul Universității din Craiova, Cezar Spînu. Acesta a vorbit, pe scurt, cu presa și a menționat care sunt obiectivele instituției pe care o reprezintă prin organizarea evenimentului din Centrul Vechi.

„Este un eveniment care devine tradiție din câte se pare, iar acest lucru nu poate fi decât îmbucurător. Fiecare facultate în parte din cadrul Universității din Craiova are amenajată un stand, aici, în Centru Vechi. Cu această ocazie încercăm să promovăm Universitatea, facultățile și, cel mai important, vrem să le arătăm craiovenilor și nu numai ce fac studenții noștri în anii de studenție la Universitatea din Craiova.

La standuri sunt experimente științifice, realizate în cadrul lucrărilor de laborator. Sunt, de asemenea, realizări practice ale studenților pentru lucrările de finalizare a studiilor (licență, dizertație). Noi, la Universitatea din Craiova avem deja un cult al voluntariatului și sunt multe proiecte pe care le derulăm în urma competițiilor câștigate pe platforma Global Giving“, a declarat rectorul Universității din Craiova, Cezar Spînu.

Miercuri vom avea „Ziua Porților Deschise“ la Universitatea din Craiova

Un alt eveniment notabil care se va desfășura miercurea viitoare la Universitatea din Craiova este „Ziua Porților Deschise“, după cum ne-a mai spus rectorul Cezar Spînu.

„Una peste alta, în fiecare an derulăm două evenimente importante, acesta, al studenților, precum și Zilele Porților Deschise, eveniment care va avea loc săptămâna viitoare, mai exact miercuri. Vom prezenta la acel moment oferta educațională pentru următorul an universitar și vă asigur că avem surprize și în acest an în ceea ce privește atât numărul de locuri bugetate, care a crescut față de anul precedent, cât și programele de studii, atât la licență, cât și la master“, a încheiat Cezar Spînu.

