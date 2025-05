Ceartă pe stradă

„Nu suntem noi vinovaţi, alţii au intrat pe drum. Noi le-am pus la dispoziţie cadastrul. Între punctul nostru cadastral şi vecini sunt 4,48 de metri, dar în realitate nu sunt. Unii au intrat cu construcţiile de garduri în domeniul public. Eu am pus iniţial un stâlp cu nişte cauciucuri, dar înainte i-am avertizat. Această situaţie datează din 2022, când am venit Poliţia Locală şi cei de la Patrimoniu ca să traseze un ax de drum, care a fost o porţiune foarte mică. Eu le-am explicat şi ei înţeleg ce vor ei. Mulţi nu au autorizaţii de construire, eu am absolut tot. Eu am făcut o delimitare, am pus un stâlp şi un vecin a dat cu maşina în el să-l dărâme. Bornarea este făcută de un specialist. Au ieşire şi pe strada cealaltă. Ei se leagă de axul drumului, trebuie să se ia de punctele cadastrale de pe o parte şi cealaltă a vecinului din faţă. M-au târât într-un proces în care nu aveam ce să caut. Vecinul din faţa mea trebuie să-şi retragă gardul de pe proprietatea statului. Eu sunt pe proprietatea mea”, spune proprietara acuzată de vecini că a ocupat abuziv strada.