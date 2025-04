Licitația pentru scena de la IntenCity, anulată şi apoi reluată

Opera Română Craiova a fost nevoită să reia pe repede înainte licitaţia pentru achiziționarea serviciilor de organizare a Festivalului IntenCity, partea de scenotehnică. Aceasta după ce la sfârşitul lunii martie, prima licitaţie a fost anulată pe motiv că: „Autoritatea contractanta a stabilit eronat criteriul de atribuire”. Reprezentanţii ORC nu au oferit explicaţii cu privire la motivele care au dus la anularea primei licitaţii, dar au precizat că aceasta a fost reluată.

Opera Română Craiova a lansat o licitație pentru achiziționarea serviciilor de organizare a Festivalului IntenCity, partea de scenotehnică la data de 10. 03. 2025, iar ofertele erau aşteptate până la data . Pentru acest pachet necesar pentru eveniment, valoare totală este de peste 4,5 milioane lei fără TVA. Numai că, la data de 26.03.2025, licitaţia a fost anulată, pe motiv că :

„Autoritatea contractanta a stabilit eronat criteriul de atribuire. În conf cu disp art.212, alin.(l), lit.c) şi alin.(2) din Legea nr.98/2016 Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică când se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”, arată anunțul postat în sistemul electronic de achiziții publice.



Licitația anulată şi apoi relaută avea drept scop furnizarea scenelor, a instalațiilor de sonorizare și de lumini, efecte speciale, precum și serviciile de pază și acces și personalul tehnic pentru cele două locații în care va avea loc festivalul. Valoarea totală estimată a contractului de achiziţie publică este de 4.537.815 de lei fără TVA. ofertele sunt aşteptate, de această dată, până la data de 25.04.2025.

În aceste costuri, sunt incluse cele două scene – scena principală de pe Stadionul Ion Oblemenco și scena secundară de la Sala Polivalentă -, instalațiile de sonorizare și afișare (ecran led), de lumini, efecte speciale, curent electric/generatoare, zona de backstage, garduri de delimitare, porți acces și toalete, personalul tehnic, serviciile de pază și acces, amenajarea zonei backstage și a zonei Lounge și protecția pentru gazonul de pe stadion.

Puţin peste două luni până la festival

Caietul de sarcini pentru licitaţia reluată nu a suferit modificări. Prestatorul trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului scena principală de pe stadion cu dimensiuni interioare de minimum 22 metri deschidere și 16 metri adâncine. Conform caietului de sarcini, scena principală va păstra butaforia din anul precedent, cu leul amplasat în centru.

În cazul în care unul sau mai mulți artiști vor deveni indisponibili și vor fi înlocuiți, contractul prevede ca ofertantul să respecte cerințele din riderul tehnic al artiștilor nou apăruți, cu încadrare în suma ofertată.

Trebuie spus că până la festival mai sunt două luni şi ceva.

IntenCity la a patra ediţie

IntenCity Festival revine cu cea de-a patra ediție, în perioada 26-29 iunie 2025 atât pe Stadionul Ion Oblemenco cât și la Sala Polivalentă Craiova. Organizatorii evenimentului l-au anunțat pe J Balvin ca prim headliner, urmând să susțină un concert electrizant pe Stadionul Ion Oblemenco.

Printre artiștii care vor încânta publicul pe mainstage-ul de pe Stadionul Ion Oblemenco se numără Foster the People, trupa indie-pop care a făcut senzație cu hitul „Pumped Up Kicks”, DJ-ul australian Cyril, autorul remix-urilor virale „Stumblin’ In” și „The Sound of Silence”, Paris Hilton, Speak şi alţii. Sala Polivalentă, de pe altă parte, va răsuna de muzica antrenantă pusă de DJ-ul și producătorul american Eran Hersh.

Cu un mix de stiluri, ritmuri și show-uri de zile mari, pe scena de la Sala Polivalentă vor urca și: Bad and Boujee, CTC, El Nino, Guess Who, Ian, NANE, Rareș, RAVA, Șatra B.E.N.Z., YNY Sebi.