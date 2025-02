Uite rezilierea, nu e rezilierea. Când va fi gata Centura de Sud a Craiovei?

„Pe Centura Craiovei, într-o proporţie foarte mare probabil vom rezilia contractul acolo. Nu am înţeles niciodată postura asta în care mă aflu, să fac acţiuni de acest tip, şi am încercat de fiecare dată să găsesc soluţii să meargă un contract înainte, dar nici nu am ezitări, dacă acel contract se opreşte, să fac rezilieri. Şi am făcut. Am făcut pe Centura Timişoarei şi bine am făcut, pentru că a câştigat o companie care în 6 luni a terminat-o. Am mai reziliat DN2 – A2 şi sper ca lucrurile să meargă înainte. Vă spun că decizia este în mod normal luată de a rezilia. Eu pe acea bucată nu mai am răbdare. Au fost numeroase întâlniri încercând să-i capacităm, se pare că nu se poate”, a spus Grindeanu, răspunzând unei întrebări venită din rândul membrilor comisiilor.