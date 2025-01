Primăria îi îndeamnă pe craioveni să dea cu var pe faţadele blocurilor

Craiovenii care locuiesc la bloc pot beneficia de 50% reducerea la impozitul pe care îl plătesc pentru apartamentul pe care îl deţin Aceştia trebuie să îndeplinească, însă, anumite condiţii.

Încă de anul trecut, Primăria Craiova a anunțat facilități fiscale pentru proprietarii clădirilor rezidențiale care investesc în reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei blocurilor. Acum, administraţia locală face un inventar şi îi îndeamnă pe craioveni să-şi zugrăvească blocurile.

Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din Craiova s-au trezit sunaţi de angajaţii primăriei şi întrebaţi dacă şi-au vopsit faţada blocului sau casa scării. „Am fost sunată de un inspector din cadrul Serviciului asociaţii. A întrebat câte blocuri avem în asociaţie şi dacă am zugrăvit faţada vreunuia dintre blocuri. Alte explicaţii nu mi-a dat. Noi nu am reabilitate sau modernizat vreo scară de bloc până la acest moment”, spune administratorul unei asociaţii de proprietari din Valea Roşie.

Alţi reprezentanţi ai proprietarilor au spus că au fost întrebaţi dacă au zugrăvit în ultimii ani şi casa scării. „Da, administratoarea mi-a spus că a fost sunată din primărie. S-au interesat dacă am modernizat blocurile, faţadă, casa scării”, spune preşedintele unei asociaţii de proprietari din Craioviţa Nouă.



Lămuritori, reprezentanţii Primăriei Craiova au explicat:



„Autoritatea publică locală va solicita asociațiilor de proprietari sprijin în vederea informării cetățenilor cu privire la facilitățile fiscale disponibile ca urmare a demersurilor pentru refacerea fațadelor și finisajelor clădirilor.

Începând cu 2021, prin hotărârile Consiliului Local (HCL nr. 463/2021, HCL nr. 705/2022, HCL nr. 562/2023, HCL nr. 564/2024), s-a aprobat reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pe o perioadă de trei ani pentru imobilele rezidențiale asupra cărora s-au efectuat lucrările de reparare/refacere a faţadelor şi a finisajelor exterioare. Reamintim că unul dintre documentele necesare pentru acordarea acestei facilități este Nota de constatare emisă de Poliția Locală, care poate fi obținută prin intermediul asociațiilor de proprietari.

Primăria subliniază că această măsură este reglementată prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 505/2011 privind Regulamentul local de urbanism”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache.

Reducere

Reducerea se aplică începând cu 1 ianuarie 2025, pentru solicitările depuse până la 31 martie 2025, cu condiția ca documentele justificative să fie emise până la 31 decembrie 2024. Proprietarii trebuie să meargă până la data de 25 ale lunii la Direcţia de Impozite şi Taxe. Craiovenii trebuie să ştie din start că nu este nevoie de autorizație de construire pentru repararea fațadelor. Proprietarii trebui doar să respecte prevederile din Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica fațadelor, aprobat prin HCL nr. 505/2011 și modificat prin HCL nr. 231/2021. Conform acestuia, la refacerea fațadelor sunt acceptate lucrări de tencuială, zugrăveli, de vopsire sau aplicarea de placaje, iar culoarea fațadelor trebuie să fie albă sau beige.

Documentele necesare pentru a primi reducerea de impozit

Solicitanții trebuie să depună o cerere, însoțită, după caz, de următoarele documente:

– Notă de constatare emisă de Poliția Locală;

– Act de identitate al proprietarului;

– Autorizație de construire, pentru lucrările efectuate în baza Legii 153/2011;

– Proces-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor;

– Aviz al Ministerului Culturii, pentru lucrări executate la clădiri clasate ca monumente istorice;

– Declarație pe propria răspundere privind finanțarea lucrărilor pe cheltuiala proprie;

– Acord pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat, pentru montarea schelei.

– Un criteriu suplimentar pentru eligibilitate este lipsa obligațiilor restante la bugetul local în momentul depunerii cererii.

Cererile se depun online la adresa de email: [email protected] sau la toate punctele Direcției de Taxe și Impozite:

350 de craioveni au beneficiat până acum de această facilitate

Până în prezent, aproximativ 350 de proprietari din Municipiului Craiova au beneficiat sau beneficiază de această facilitate, pentru apartamente aflate în blocuri administrate de următoarele asociații de proprietari:

– Asociația de Proprietari nr. 28 Brazda;

– Asociația de Proprietari nr. 40 Cornițoiu;

– Asociația de Proprietari nr. 1 Nicolae Titulescu;

– Asociația de Proprietari nr. 2 Nicolae Titulescu;

– Asociația de Proprietari nr. 3 Nicolae Titulescu;

– Asociația de Proprietari nr. 3 Valea Roșie.