Al şaselea centru regional de numărare şi sortare RetuRo din ţară a fost deschis la Almăj, în Dolj

În comuna Almăj din judeţul Dolj a fost deschis cel de-al şaselea centru regional de numărare şi sortare RetuRo, în cadrul strategiei de dezvoltare a infrastructurii Sistemului Garanţie-Returnare (SGR) din România.

Inaugurarea centrului din Dolj a avut loc în prezenţa preşedintelui RetuRO, Gemma Webb, şi a Ministrului Mediului, Mircea Fechet. Până la sfârşitul anului, alte patru astfel de centre vor fi deschise, urmând ca sistemul să atingă capacitatea maximă.

Deschiderea centrului regional din Dolj înseamnă şi crearea a 120 de locuri de muncă “verzi”.

De la introducerea SGR, au fost colectate 1,3 miliarde de ambalaje

Până la sfârşitul lunii iulie, au fost colectate 1,3 miliarde de ambalaje din 2,7 miliarde puse în circulație de producătorii de băuturi, a transmis Gemma Webb, CEO şi preşedinte RetuRO.

Mircea Fechet (centru), alături de Gemma Webb, la centrul RetuRO din Almăj

“Noul centru din Dolj este un centru strategic, care utilizează tehnologie de ultimă oră şi a dus la crearea a 120 de locuri de muncă verzi, contribuind astfel la economia şi comunitatea locală.

Din 1,3 miliarde de ambalaje colectate la nivel naţional în 8 luni, am vândut 70.000 de tone de material. România ar trebui să fie mândră de oamenii săi. Conform datelor noastre, 98% dintre români înțeleg sistemul de garanţie-returnare, 4 din 5 l-au folosit și 60% îl folosesc deja în mod uzual. Reciclarea devine parte a culturii naţionale”, a declarat Gemma Webb.

Ministrul Mediului: “În al treilea an cu SGR, ne propunem o rată de colectare de peste 90%”

Mircea Fechet, Ministrul Mediului, a transmis că deschiderea noului centru RetuRO din Dolj este “un indicator că suntem pe traiectoria asumată și facem, așa cum am promis, România mai curată.“

Acesta a declarat că veriga cea mai importantă a SGR este reprezentată de cetăţenii care înțeleg în fiecare zi, importanţa colectării şi contribuie la obiectivul unei Românii mai curate, indiferent de vreme sau de coada de la punctul de colectare. La fel de importanți sunt producătorii, comercianții mai mici și mai mari, susţine ministrul.

“În Oltenia avem mai multe probleme de mediu, nu doar deșeurile. Pierdem anual 1000 ha de teren agricol care se transformă în deşert. Am vizitat astăzi şi o pepinieră din Cârcea, unde se produc anual milioane de puieți cu care vom face acest județ mai verde, pentru că mai curat îl fac deja cei de la RetuRo”, a spus Fechet.

România, rate “ruşinoase” de colectare a deşeurilor, până la introducerea SGR

“Am depășit deja 1,3 mld ambalaje colectate. Vom anunța în curând ambalajul cu numărul 2 miliarde”, a adăugat Ministrul Mediului, care a comparat cifrele cu statisticile ruşinoase din trecut.

“Să ne amintim de unde am pornit, cifrele rușinoase pe care le raportam în fiecare an. România a colectat până acum separat o foarte mică parte din deșeurile generate, 12-13%. Mai avem foarte multe lucruri de făcut, de îmbunătățit, dar în al treilea an de SGR, ne propunem o ţintă precum statelor vestice, peste 90% ambalaje colectate”.

90% din cantitatea de ambalaje este colectată în magazine

90% din cantitatea de ambalaje colectată de la introducerea SGR în România s-a realizat în cele 80.000 magazine care fac parte din acest sistem. Emanuel Pârvulescu, de la Asociația retailerilor pentru mediu, consideră că se poate vorbi deja despre o schimbare culturală privind comportamentul consumatorului. “În ciuda dificultăților, constatăm cu toţii cu ochiul liber că mediul este mai curat”, a spus acesta.

De aceeaşi părere este şi Constantin Bratu, director general al Asociației Berarii României pentru mediu, membru fondator RetuRO: “Sistemul funcționează și în principal funcționează datorita cetățenilor. Vorbim despre o investiție colosală într-o economie circulară.. Acesta este un an de tranziție în care găsim pârghiile necesare pentru premisele unui 2025 cât mai bun”.

Centrele RetuRO din România au o capacitate de procesare cumulată de 6,5 miliarde de ambalaje anual.

