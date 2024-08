Zepeline, acrobații, păpuși Steam Punk. Puppets Occupy Street 2024 promite spectacol total

A început numărătoarea inversă pentru Festivalul Puppets Occupy Street din acest an. La Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” febra pregătirilor i-a molipsit atât pe angajații instituției culturale, cât și pe cei peste 60 de voluntari cu ajutorul cărora îndrăgitul eveniment pentru toate vârstele se întâmplă la fiecare final de august, de 11 ani încoace.

Momente-surpriză pe traseul paradelor

Festivalul Păpușilor va aduce în acest an aproximativ 400 de evenimente, de la spectacole clasice cu păpuși, la spectacole stradale acrobatice, cu foc, concerte, show-uri pirotehnice și videomapping, lansări de carte și ateliere, pe parcursul unei săptămâni de poveste. Evenimentul are loc în perioada 25 august – 1 septembrie, păstrând simetria paradelor de început și de final. Astfel, Puppets 2024 – Ediția „Steampunk”, va debuta pe 25 august, de la ora 21:00, cu tradiționala Paradă a Păpușilor, pe traseul McDonalds – Piața Mihai Viteazul. Parada din acest an va aduce elemente noi, fiind gândită ușor diferit față de cele precedente. Din acest motiv, organizatorii recomandă publicului care dorește să asiste la îndrăgitul eveniment să urmeze parada încă de la începutul traseului, pentru a se putea bucura de toate momentele de spectacol, de la păpușile supradimensionate, la show-uri de lasere, videomapping, zepeline și multe alte elemente.

„ Vom avea momente pirotehnice și nu numai pe tot traseul paradei. Bine ar fi ca publicul să nu ne aștepte în Piața Mihai Viteazul sau la Primărie, ci să plece odată cu noi pentru că vor fi foarte multe ”stop-uri” ale caravanei, cu anumite momente, lasere, videomapping, întâlniri cu diverși artiști. Practic, parada va fi puțin schimbată față de cea cu care ne-am obișnuit până acum și merită văzută de la un capăt la altul. De asemenea, parada de început și cea de final vor avea și momente distincte, astfel că recomandarea noastră este ca oamenii să le vadă pe ambele”, transmite Geo Dinescu, managerul Teatrului Colibri.

Evenimente pentru toate categoriile de vârstă

Tema acestei ediții. Steampunk este o noutate și nu neapărat, spune Geo Dinescu. „În urmă cu câțiva ani aduceam cu Marin Fagu, pe scena Teatrului Colibri, Hansel și Gretel în varianta Steampunk, iată că anul acesta ne-am gândit să readucem această temă în atenția publicului. Evident, nu toate spectacolele vor fi în această notă, dar parada va merge mai mult în această zonă. Practic, programul cuprinde evenimente pentru toate vârstele. Avem țări noi pe lista invitaților, precum Croația sau Canada. Avem spectacole inovative, precum 20.000 de leghe sub mări, un spectacol itinerant care implică și un acvariu imens. Evenimentul din deschidere va fi și el cu totul spectaculos, vom avea multe spectacole cu foc. Am pregătit numeroase surprize, echipa teatrului promite un festival de poveste cu multe spectacole interesante, dintre care unele vor fi prezentate în premieră în România.”

Păpușile de la Colibri, primite cu încântare în Bulgaria

Echipa teatrului a avut parte și de o mică repetiție pentru paradă în Bulgaria, unde a mers în această vară cu două dintre păpuși, la Festivalul din Burgas și de unde s-a întors cu o propunere de colaborare pentru un turneu în mai multe orașe din țara vecină în anul care urmează.

„Am fost foarte bine primiți și mulți oameni din Bulgaria s-au arătat interesați de festivalul nostru, și-au manifestat intenția de a veni la Craiova pentru Puppets și nu putem decât să ne bucurăm văzând cum cultura poate atrage turism. Păpușile sunt unice și au o încărcătură foarte mare de energie, îi mulțumesc încă o dată Oanei Micu, care a creat identitatea festivalului, care a creat păpușile și cu care am fost la Burgas”, a spus managerul Colibri.

60 de voluntari vor contribui la desfășurarea ediției din acest an

În acest an, aproape 60 de voluntari s-au înscris pentru a ajuta la organizarea și desfășurarea festivalului Puppets Occupy Street, a precizat Geo Dinescu.

„Sunt aproape 60 de voluntari, de copii care ne ajută anul acesta. Unii dintre ei fac parte din trupele mai vechi de voluntari care au crescut și au devenit acum coordonatori ai noilor voluntari. Craiovenii se vor întâlni din nou cu ei prin cartiere. Se descurcă extraordinar de bine și sunt foarte importanți pentru noi, fără ei nu am putea ține festivalul.

„Avem și parteneri și sponsori care au venit chiar ei cu propunerile, ceea ce nu poate să ne bucure pentru că este dovada faptului că festivalul are ecou. Oamenii la nivel internațional sunt interesați de festival, am simțit asta și la Avignon, unde am mers în această vară la festival. Acest festival nu mai ține de mine, de tine, de o instituție sau de anumite persoane, ține de comunitate pentru că este al comunității”.

CITEȘTE ȘI: Craiova: Ce școli reabilitate își pot reprimi elevii din toamnă. Alte unități intră în renovări