Piața Veche, între regenerare și demolare. Mici producători își fac apariția în timp ce Primăria dă înainte cu sala de sport mamut

Cea mai veche piață a Craiovei, Piața Elca, așa cum era cunoscută pe vremuri, se află în plină criză identitară. În vreme ce mici producători încearcă să revitalizeze spiritul pieței de odinioară, ca loc al negustoriei și al întâlnirilor, Primăria Craiova merge înainte cu proiectul propus pentru a ridica aici un complex sportiv mamut pentru scrimă și box, estimat la 100 de milioane de euro.

Megacomplex sportiv, în proximitatea unor monumente istorice

În urmă cu o lună, a fost emis Certificatul de Urbanism pentru sala de sport. Între timp, în jurul proiectului de revitalizare a pieței și de conservare a spiritului său, s-a coagulat o comunitate care încearcă să oprească demersurile municipalității, care ar însemna eradicarea pieței pentru înălțarea unui edificiu care nu are nimic în comun, spun activiștii, cu zona în care este propus, înconjurat de monumente istorice. Un proiect modern în plin țesut vechi al urbei, plasat în zona de protectie a unor monumente istorice precum „Hanul Puţureanu” sau”Fântâna Purcarului ”.

„Această zonă face parte din țesutul vechi al orașului, țesut care era folosit pentru comerț. Cum este acum, țesutul are valoare. Proiectul propus nu este necesar să fie construit aici”, spune Adrian Rusu, de la Asociația Summurban, care s-a raliat demersurilor de stopare a inițiativei administrației de a construi megacomplexul sportiv, propunând, în schimb, revitalizarea zonei tradiționale.

Mici afaceri cu specific local arată cum s-ar putea revitaliza Piața Veche

În ultima vreme, în Piața Veche au început să își facă timid apariția mici afaceri locale care îi redau autenticitate zonei și care oferă o perspectivă asupra posibilităților de dezvoltare a acesteia într-un nod urban cu specific local, de tipul piețelor tradiționale din marile orașe europene, unde acestea au devenit adevărate atracții turistice.

Exemple în acest sens sunt Lăptăria Oltenească sau Micăria. „Piața ar trebui să fie modernizată și aici să se reunească producători cu produse tradiționale”, declara Liliana, administrator al Lăptăriei Oltenești, la una dintre întâlnirile Grupului Piața Veche. „Oamenii de aici își doresc ca această piață să reînvie așa cum a fost odată”, a mai spus aceasta.

Prietenii Pieței Vechi își doresc conservarea legăturii cu trecutul urbei

Grupul de inițiativă civică „Piața Veche Craiova“ s-a format la sfârșitul anului trecut, când intențiile administrației locale în ceea ce privește cea mai veche zonă a orașuluie, demolarea halelor Romanescu și construirea unei săli de sport „ca în Dubai“, au devenit foarte clare, spun membrii acestui nucleu.

„Am analizat atunci proiectul propus cu foarte mare atenție, am discutat cu specialiști și experți care ne-au confirmat punctul de vedere – în practica modernă de arhitectură și urbanism țesutul istoric al orașului nu poate fi ignorat, nu se urmărește demolarea și eliminarea sa, ci, dimpotrivă, conservarea și valorificarea. Desigur, orașele se dezvoltă, însă intervențiile în zonele protejate se fac cu grijă, ținând cont de vecinătatea și fragilitatea ultimelor mărturii autentice ale trecutului.

Aceste tendințe în politicile urbane nu sunt noi, ele fac deja parte din politicile europene – prin Declarația de la Davos (2018), România, prin Ordinul Arhitecților și Ministerul Culturii, s-a angajat să sprijine cultura spațiului construit de înaltă calitate, ceea ce include, bineînțeles, și dimensiunile sociale, emoționale, culturale”, au povestit membrii grupului.

Sesiune de ilustrații și desen urban în aer liber, în Piața Veche

În urma întâlnirilor, grupul civic a identificat mai multe idei pentru acțiuni și abordări noi, care să mute accentul pe variante care să conserve identitatea zonei.

Aceștia au avut deja câteva întâlniri în Piața Veche, reuniuni ale „prietenilor Pieței Vechi” în care s-a discutat despre viitorul acestui spațiu și a avut loc și o sesiune de urban sketching. Aceasta a fost organizată împreună cu revista Cule luni, 15 iulie. Mai mulți ilustratori și artiști au făcut sesiuni de desen urban în aer liber, într-o explorare vizuală a trecutului și viitorului Pieței Vechi.

Piețele tradiționale, atracții turistice în mari orașe europene

„Am constatat cu surprindere că, pe plan local, inclusiv cei care ar avea misiunea de a proteja patrimoniul (direcțiile pentru cultură, patrimoniu) au dificultăți în a înțelege ce înseamnă pentru identitatea orașului și ce valoare are unica piață istorică, „sâmburele“ Craiovei, cum atât de plastic o denumea istoricul Anastasie Georgescu în 1936.

În schimb, craiovenii care călătoresc în orice destinație europeană au înțeles cu ușurință aceste idei: turiștii sunt atrași de identitatea culturală și specificul local grecesc, portughez etc, nimeni nu caută la Sevilla sau la Bologna construcții „ca în Dubai“. Piețele tradiționale sunt celebre — la Boqueria din Barcelona, Mercato di Campagna Amica din Roma, aproape fiecare oraș are câte una — și ele sunt adevăratele atracții turistice, nu supermarketurile și mall-urile”, consideră grupul de inițiaivă.

„Va șterge cu buretele istoria”

„O să rezum în câteva cuvinte proiectul propus de doamna Vasilescu în Piața Veche: nu am fost întrebați dacă suntem de acord cu o investiție în totală nepotrivire cu zona istorică în care se realizează, despre care nu știm pe al cui teren se realizează, despre care nu știm la ce ne folosește și despre care nu știm dacă este la un cost normal sau dacă nu cumva plătim de trei ori mai mult decât ar trebui.

Ce știm însă cu siguranță, este că va șterge cu buretele istoria și începuturile noastre ca orășeni!“, a transmis inginerul Cristian Botofei, implicat activ în demersurile pentru salvarea Pieței Vechi.

Așa ar urma să arate complexul mamut pentru scrimă și box

2000 de oameni au semnat o petiție pentru salvarea Pieței Vechi

Aproape 2000 de semnatari ai petiției de la adresa campaniamea.declic.ro/p/veche au înțeles, spun membrii comunității create în jurul Pieței Vecih – că, pentru a putea exista „orașul celor 1000 de milionari“, mai întâi a fost acest mic târg, înființat la o răscruce de drumuri. În jurul lui au apărut hanuri, biserici și astfel orașul s-a dezvoltat. Nu există nici un motiv ca acum, după 500 de ani, să distrugem benevol propriul trecut, propunând ca model un oraș din deșert, a cărui dezvoltare a început acum aproximativ 50 de ani.

Prietenii Pieței își doresc clasarea zonei ca monument istoric și păstrarea funcțiunii de piață agroalimentară.

Proiectele din anii 90 pentru revitalizarea zonei, ignorate cu desăvârșire

Un prim pas în acest proces a fost aducerea în prim plan a elementelor culturale imateriale care dau valoare întregului cartier din jurul Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru.

„Pentru aceasta, colegul nostru Daniel Ștefănescu a făcut o cercetare amănunțită a cotidienelor și periodicelor istorice, din sec. al XIX-lea până în perioada comunistă, de unde a extras „micile istorii“, fapte diverse care dau savoare istoriei și care au readus în memoria cititorilor propriile lor experiențe și povești legate de acest loc”.

Toate aceste mici istorii sunt publicate pe pagina de Facebook Piața Veche Craiova.

„Am consultat arhivele Institutului Național al Patrimoniului, unde am regăsit studiile și proiectele pentru reabilitarea întregii zone Madona Dudu / Hurez / Puțureanu / Piața Veche / Sf. Dumitru, materiale interesante și detaliate, elaborate de un colectiv de arhitecți craioveni în anii ’90 și, inexplicabil, ignorate complet de firma bucureșteană Metroul S.A., căreia i-a fost încredințată proiectarea noii săli de sport”, transmite grupul.

Grupul civic solicită consultarea cetățenilor

„Proiectul privind regenerarea zonei Piața Veche a fost supus votului Consiliului Local fără să parcurgă procedura privind transparența decizională şi fără o consultare a societății civile.

Mai mult, primăria a prezentat un studiu privind regenerarea urbană în care cetățenii spun că nu sunt mulțumiți de amenajarea spațiilor verzi, se plâng de lipsa locurilor de parcare, sunt nemulțumiți de calitatea aerului şi de lipsa unei piețe agroalimentară în zonă. Cum răspunde Primăria acestor nevoi? Fix pe dos! Propune o clădire uriașă, care înghite tot spațiul liber din zonă, fără locuri suficiente de parcare. Ne dorim transparență și implicarea cetățenilor, a societății civile în procesul de luare a deciziilor. Cetățenii trebuie să fie încurajați să se implice în procesul decizional. Credem cu tărie că implicarea cetățenilor duce la creșterea calității actului de guvernare“, a declarat Carmen Stângă.

Certificatul de Urbanism pentru sala de sport a fost emis

În timp ce această comunitate creată în jurul Pieței Vechi prindea contur, Primăria își continua însă planurile pentru construcția sălii pentru scrimă și box. În luna iunie, a fost emis Certificatul de Urbanism.

„Din nefericire, a trebuit să întrerupem incursiunile pitorești în istoria Pieței Vechi atunci când, imediat după alegeri, a fost emis Certificatul de urbanism (nr. 1112 din 14.06.2024), care în opinia specialiștilor în drept urbanistic consultați, conține multe ambiguități și posibile aspecte nelegale. Din această cauză, am convocat prima întâlnire in real life, sub titulatura „Prietenii Pieței Vechi a Craiovei“, reuniune în urma căreia s-a format un grup de aproximativ 50 de susținători activi, cu vârste cuprinse între sub 20 și peste 90 de ani”.

Sursa de finanțare pentru megacomplexul de 100 de milioane de euro, o necunoscută

Sala-mamut ar urma să înghită în jur de 100 milioane de euro, bani pe care, însă, primăria nu știa, cel puțin până acum o lună și jumătate, de unde să îi scoată. Astfel, la data semnării contractului pentru complexul sportiv care urmează să fie construit de Consiliul Județean Dolj pe fostul Stadion al Tineretului, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, mărturisea că nu se pot obține bani de la Compania Națională de Investiții și că, dacă lucrurile nu se schimbă până la finele anului 2024, primăria va trebui să caute soluții de finanțare.

„Am încercat să finanțez sala sporturilor pe care urmează să o construiesc prin Compania Națională de Investiții, din păcate de doi ani este în vigoare o ordonanță de urgență care interzice începerea construirii de noi baze sportive. Dacă până la finalul acestui an nu va fi abrogată, Primăria Municipiului Craiova va fi nevoită să găsească o soluție pentru a finanța proiectul”, declara, la 4 iunie, Olguța Vasilescu.

GdS a scris mai multe despre proiectul propus de municipalitate în articolul „Elefantul din Piața Veche a Craiovei:100 de milioane de euro pentru un complex sportiv care anihilează istoria” din 1 februarie 2024.