Zeci de craioveni, giranţi de bună credinţă, escrocaţi de o familie

„A fost colegă cu mine. Venea dimineaţa supărată şi spunea că din cauza fiicei, că trebuie să facă inseminare in vitro şi are nevoie de sume mari de bani, că este în depresie şi din acest motiv are nevoie de sume mari de bani. Eu am girat-o pe ea, pe soţ care a lucrat pe la arhiva poliţiei, pe fiică, aceasta lucra la Căminul de bătrâni. A avut o tactică bună, pentru că îmi zicea să nu mai vorbesc cu colegii că râd de ea, dar în acest fel ne făcea ca noi să nu ştim unii de alţii. Numai de la noi, de la CFR sunt 18 persoane înşelate. Unii au girat-o de câte două, trei ori. Alţii au făcut împrumut pentru ea, soţul ei sau fiică şi ulterior i-au dat banii în mână. Noi am aflat că mai sunt şi alte persoane înşelate de la Căminul de bătrâni, unde lucra fiica sau din afară. Eu am girat-o de trei ori. În 2022 s-a pensionat, a plecat de la servici şi au început să curgă avertizările. Eu am preluat şi am plătit un CAR făcut de soţul ei în 2021 şi de un an de zile acesta nu plătise. Aveam sechestru pe maşină. Nu ştiam cum să spun familiei”, spune una dintre persoanele înşelate.