Un IntenCity mai potolit? Cum arată programul și oferta cazărilor la Craiova în weekendul festivalului

Deși mai sunt doar 9 zile până la cea de-a treia ediție a Festivalului IntenCity, oferta locurilor de cazare din Craiova este destul de generoasă, conform site-urilor de profil. Nu doar că se găsesc suficiente camere în oraș în perioada desfășurării evenimentului, dar prețurile sunt mai mult decât decente comparativ cu costurile vehiculate pentru cazările în alte orașe, în perioada altor festivaluri.

Spre deosebire de situația din decembrie, când turiștii au luat cu asalt Craiova pentru târgul de Crăciun, iar în timpul weekend-urilor locurile de cazare erau aproape epuizate, IntenCity 2024 nu pare să emane același magnetism pentru publicul din afara Băniei.

Capetele de afiș versus nr. 1 pop mondial

Ediția din acest an a Festivalului a fost, ce-i drept, mai puțin promovată decât cele două din anii precedenți, posibil și în contextul alegerilor care au mutat conul de atenție către alte priorități.

În timp ce energiile s-au mai disipat în campania electorală, nici în materie de line-up festivalul nu a livrat ce a promis. Capete de afiș pentru acest an sunt DJ-ii Alan Walker și frații Dmitri Vegas și Like Mike, fără nume de rezonanță mondială, cum s-ar fi așteptat unii, după ce Lia Olguța Vasilescu declara, în 2023, că își dorește să aducă la Craiova, în 2024, pe numărul 1 pop în lume.

Au început atunci să se vehiculeze tot felul de nume, de la The Weekend sau Shakira până la inaccesibila Taylor Swift. Nici de Metallica nu s-a mai auzit nimic, deși în trecut se închegase o zvonistică despre o posibilă debarcare a legendarei trupe rock în Craiova, pentru un monumental concert simfonic pe Oblemenco.

Abonamente cu doar 200 lei

Iată însă că vâltoarea s-a cam potolit, iar în programul final al festivalului nu și-a făcut apariția niciun artist demn de a isca isterii. De altfel, line-upul mai sărăcăcios s-a reflectat și în prețul biletelor, cumpărătorii putând să plătească pe un abonament pentru toate cele trei zile chiar și numai 200 lei.

Câte bilete s-au vândut încă nu știm, însă managerul Operei Române Craiova, organizatorul IntenCity, spunea într-un interviu recent că se așteaptă la 30.000 de spectatori pe zi.

Cazare de la 170 lei pe noapte pe site-urile de profil

În privința cazărilor, oferta este generoasă. Pe principalele site-uri de profil, booking.com sau airbnb, existau suficiente spații de cazare. 111, respectiv 82 oferte am găsit la o simplă căutare pentru perioada 28-30 iunie, cu prețuri începând de la 170 lei pe noapte pentru o cameră single.

Programul IntenCity 2024. Cine cântă în prima seară

Ediția 2024 a Festivalului IntenCity, programată pentru weekendul 28-30 iunie, propune, pe lângă nelipsita muzică electronică și muzica pop, și o seară de muzică balcanică.

Dimitri Vegas & Like Mike, Alan Walker, Helena Paparizou, Dubioza Kolektiv, Gianluca Vacchi și zeci de alți artiști de top sunt așteptați la această ediție a festivalului.

În prima seară de festival, numele principal de pe afiș este DJ-ul norvegian Alan Walker. Tot vineri, 28 iunie, pe scena principală de pe Stadionul Ion Oblemenco vor urca și Andia, David Ciente și Stefania. The Motans împreună cu Orchestra Operei Române Craiova vor prezenta proiectul artistic The Motans Symphonic, creat special pentru Festivalul IntenCity.

Seară balcanică pe 29 iunie și TehnOpera la final

În seara de 29 iunie, dedicată muzicii balcanice, ajunge la Craiova Helena Paparizou, solista care a adus primul trofeu Eurovision în Grecia. Pe scenă vor mai urca Damian Drăghici & Brothers, Dubioza Kolektiv, Kočani Orkestar, Omar Arnaout, Orchestra Tharmis.

Duoul Dimitri Vegas & Like Mike va fi prezent în ultima seară de festival, alături de Connect-R, Gianluca Vacchi și Subcarpați. Y do I împreună cu Opera Română Craiova vor prezenta un proiect fusion între muzica clasică și mixurile electronice – TehnOpera.

A doua scenă rămâne la Sala Polivalentă

Și în acest an Festivalul se desfășoară și la Sala Polivalentă.

Vineri sunt așteptați Addytzu, Ben Goav, Byga, Constanza Pucheta, CTC, Gabrian, Hvnds, Tomi & Kesh și Vlad Flueraru.

În a doua zi de festival pe scena de la Sala Polivalentă urmează show-urile oferite de Holy Molly, JBLK, Lora, M.G.L., Pascal Junior, Sllash & Doppe, Speak și Ve.Re b2b Liviu Nina, iar seturile și ritmurile dinamice continuă duminică, 30 iunie, când pe scenă vor urca Aero, Bad and Boujee, Chicks Luv Us, Edw4rd, Hobbit, Ian, Mary Mesk, Minionu’, Petre Stefan și Zo.

