Pe o stradă din centrul Craiovei s-a amenajat un singur trotuar, celălalt a fost uitat

„Nu este canalizare pluvială. Scurgerile astea sunt înfundat şi dacă ar prelua apa de ploaie se duce în cea menajeră. Eu am făcut sesizare la primărie de două luni şi nu am primit răspuns. Am fost şi în audienţă. Primăria doarme. Stradă din centrul oraşului fără canal, cu tomberoanele puse pe trotuar, un focar de infecţie, deşi noi avem container îngropat. Când s-au apucat de lucrări au distrus şi aleea care duce la blocui şi totodată calea de acces la platforma de gunoi. Nu ştim unde să mai mergem, cui să ne adresăm”, spune un localnic din blocul M7.