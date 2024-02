Joi a avut loc al doilea termen al procesului criminalului din Grădina Botanică, iar scenele petrecute atât în fața Tribunalului Dolj, cât și în sala de judecată au fost de-a dreptul cutremurătoare. Mama fetei ucise a leșinat și a avut nevoie de ambulanță, tatăl acesteia a lovit cu pumnii și picioarele duba în care se afla criminalul. De asemenea, ucigașul a făcut o declarație greu de imaginat.

Criminalul a ucis fiindcă nu le-a suportat fericirea

Cel de-al doilea termen din dosarul în care este judecat Alexandru Mario Fojică, cel care a ucis-o pe Melis, fata de doar 14 ani, și l-a rănit grav pe prietenul ei, în incinta Grădinii Botanice din Craiova, i-a răscolit peste măsură pe părinții și pe apropiații fetei. Pe lângă durerea nemărginită provocată până acum, criminalul a făcut o declarație uluitoare în fața judecătorilor și a părinților fetei ucise. Acesta ar fi spus că nu suporta să vadă oameni fericiți.

Așadar, în ziua tragediei, pregătit să ucidă și având în rucsacul pe care îl purta toate uneltele necesare, Alexandru Fojică le-a retezat fericirea celor doi tineri și i-a marcat pe viață pe toți apropiații lui Melis, dar și a lui Emi, prietenul acesteia, care a fost înjughiat de mai multe ori și a fost în pragul morții în urma loviturilor sălbatice aplicate de criminal.

Paradoxal este faptul că Alexandru Fojică nu îi cunoscuse niciodată pe cei doi tineri. I-a ucis doar pentru că i s-a părut că erau fericiți.

Mama Melisei, luată de ambulanță

Părinții fetei ucise nu au suportat durerea de a da ochii cu cel care le-a vânat copilul și l-a ucis exact ca un animal de pradă. Mamei Melisei i s-a făcut rău în sala de judecată când a auzit declarațiile criminalului. Aceasta a fost luată de o ambulanță și transportată la spital. Tatăl fetei a avut o reacție nervoasă și a început să lovească duba în care fusese urcat criminalul pentru a fi dus înapoi la penitenciar. „Criminalule, cum ai putut?“, a strigat bărbatul dărâmat de durere. A fost nevoie de intervenția jandarmilor și a apropiaților pentru ca bărbatul să poată fi calmat. Prietenii și restul familiei lui Melis s-au adunat în fața Tribunalului Dolj. Ca și la primul termen din dosar, ei au cerut ca cel care a omorât-o pe Melis să primească închisoare pe viață.

Mama Melisei: „Ne vom întoarce în casa goală, în liniștea absurdă. Vom trăi în continuare cele mai triste zile și cei mai triști ani“

Înainte de începerea procesului, GdS a stat de vorbă cu mama Melisei, care ne-a povestit cât este de crunt să se trezească în fiecare dimineață și să realizeze că nu își mai pot vedea sau îmbrățișa copilul vreodată.

„Băiatul acesta habar nu are cât de minunată era Melis. Nu va fi niciodată conștient de suferința pe care ne-a provocat-o. Trăim cele mai urâte momente din viață noastră, iar dreptate nu există în niciun fel, orice s-ar decide. Noi doar ne facem mai departe datoria de părinți. Vom asista la recunoașterea faptei şi vom rememora încă o dată filmul groaznic din acea zi. Ne vom întoarce în casa goală, în liniștea absurdă, și vom trăi în continuare cele mai triste zile și cei mai triști ani. Vom trăi doar din amintiri. Prea devreme și prea crudă soarta pentru fata noastră şi pentru noi! … Lunile acestea fără Melis au fost cumplite! Lupte interioare, o mie de întrebări cu „dacă” și o mie de răspunsuri cu „poate”.

Amintiri din ultima seară, când ne-am făcut o listă lungă cu planuri pentru acea vară și toamnă și pentru următorul an. Fiecare își are memoria vie cu ultimele clipe petrecute alături de ea, ultimele imagini și convorbiri la telefon a doua zi. Seara mi-a spus „Mami, sunt atât de fericită!”. A doua zi dimineața am privit-o cum dormea atât de frumos și nu am îndrăznit să o trezesc. Ultimele ore le-a petrecut cu sora ei și cu Emi (n.r – tânărul înjughiat)“, ne-a povestit, printre altele, Ana-Maria Lungu.

Criminalul plecase de acasă pregătit să omoare

Vă reamintim că atacul cu sânge rece a avut loc pe 27 iunie 2023, în Grădina Botanică din Craiova. Pe scurt, Melis și prietenul ei Emi se aflau pe o pătură, la iarbă verde – citeau și se relaxau. Apoi au fost văzuți de Alexandru Mario Fojică, filați pentru câteva momente, apoi atacați și înjunghiați de mai multe ori cu un cuțit de vânătoare. Ucigașul avea în rucsacul găsit ulterior de atacatori mănuși, o mască și cuțitul cu care a atacat. Așadar, pentru anchetatori a fost evident că a plecat de acasă pregătit să ucidă.

Următorul termen din dosarul în care este judecat va avea loc pe 11 martie.