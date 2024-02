Ce artişti NU vin la IntenCity şi ce ştim până acum despre ediţia 2024

Opera Română Craiova este în toiul pregătirilor pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului IntenCity, primul mare festival de muzică organizat vreodată în zona Olteniei, iar în urmă cu o săptămână a demarat etapa de pre-sale pentru abonamente. Organizatorii nu au anunţat deocamdată niciun artist, însă pe reţelele de socializare oamenii au început deja să nominalizeze artişti, să parieze pe un nume sau altul şi să îşi exprime preferinţele.

După ce Olguţa Vasilescu spunea, la finalul ediţiei de anul trecut că îşi doreşte să aducă la Craiova numărul 1 de pe scena mondială a muzicii pop, au apărut şi “pariurile”. The Weekend? Taylor Swift? Jennifer Lopez? Deocamdată, un lucru ştim cu certitudine. Niciunul dintre aceştia nu va cânta la IntenCity în 2024. Şi mai ştim ceva. Marea parte a artiştilor sunt nume care au mai fost în România, dar nu anul trecut.

Primul artist prezent la IntenCity 2024 ar putea fi anunţat peste câteva zile

Invitat în studioul Radio Sud, managerul Operei Române Craiova, Antoniu Zamfir, ne-a oferit câteva informaţii despre demersurile pentru ediţia 2024, care va avea loc între 28 şi 30 iunie, pe Stadionul Ion Oblemenco şi la Sala Polivalentă.

Deşi acesta nu a oferit niciun nume, a menţionat că numai câteva zile ne mai despart, cel mai probabil, de primul anunţ oficial cu privire la line-up. “Este posibil ca la finalul săptămânii viitoare să anunţăm primul artist”, a spus acesta, care a precizat şi că echipa de comunicare a Operei, care se ocupă anul acesta de marketing, va înainta o propunere interactivă pe reţelele de socializare, cu mici teasing-uri.

Chiar dacă nu a menţionat niciun nume, pentru că discuţiile cu artiştii nu sunt finalizate, iar contractele au prevederi stricte, Antoniu Zamfir a oferit totuşi câteva informaţii legate de genurile muzicale şi programul serilor de festival. De asemenea, Zamfir a menţionat că mulţi dintre artişti au mai fost în România, dar nu în ultimul an.

Muzica balcanică, în reflectoarele zilei de sâmbătă

Anul acesta, echipa festivalului a renunţat la muzica anilor 80-90, după ce anul trecut aceasta nu a mai avut aceeaşi aderenţă la public ca la prima ediţie. În schimb, organizatorii şi-au propus să încerce un gen nou, muzica balcanică. “Vom vedea ce efect are anul acesta şi, de ce nu, poate anul viitor îl extindem.Nu ne-am dorit să ne nişăm pe un anumit gen muzical, acest festival şi-a propus a mixa, dacă e să folosim un termen atribuit muzicii electronice, toate genurile. Am avut muzica anilor 80 şi 90, am avut muzica latino, am avut rock pe mainstage, acum propunem un gen cerut de un public apropiat ţării noastre, Bulgaria şi Serbia, ţări care ne furnizează public important. Ne-am îndreptat aşadar către câteva formaţii şi câţiva artişti din zona muzicii balcanice din Serbia, Bulgaria, Grecia, care vor cânta sâmbătă.

Antoniu Zamfir @Radio Sud Craiova

Pop, muzică electronică şi două proiecte ale Operei Române

Ziua de vineri şi cea de duminică vor fi un mix între muzica electronică, muzica pop şi nu în ultimul rând, muzica clasică, muzica de operă, a mai dezvăluit managerul ORC.

“Anul acesta vom avea două momente majore ale Operei. Vineri, vom avea un proiect simfonic cu un artist român foarte cunoscut, o premieră naţională, cu un muzician desăvârşit. În ziua de duminică, publicul va asista la o nouă premieră – posibil din Europa, personal nu ştiu să mai fi existat aşa ceva – o întreagă lucrare clasică va fi interpretată de corul orchestrei, de soliştii Operei şi mixată de un DJ”, a spus Zamfir.

1000 de bilete vândute pentru IntenCity, în primele zile de pre-sale

Biletele s-au pus deja în vânzare pentru ediţia IntenCity 2024, iar feedback-ul a fost unul îmbucurător, a declarat managerul Operei, având în vedere că încă nu se cunosc artiştii care vor fi prezenţi la Craiova în acest an.

“Am dat drumul la etapa de presale cu abonamente cu acces general şi abonamente VIP şi sunt bucuros că publicul nostru deja a început să le acceseze,. Ceea ce ne dă un barometru al importanţei acestui festival din moment ce fără a anunţa niciun artist au fost deja aproape 1000 de abonamente vândute în nici o săptămână. Politica noastră de marketing în această perioadă de o lună de zile până vom intra în următoarea etapă, early bird, constă în promovarea experienţei şi a vibe-ului. Vor fi şi bilete de o zi în ultima etapă de vânzare”, a completat Antoniu Zamfir.

Elemente de butaforie pe imensa scenă IntenCity

În această perioadă, sunt în plină desfăşurare negocierile contractelor cu artiştii, iar discuţiile sunt în procent de 90% finalizate, a menţionat organizatorul.

Se lucrează şi la caietele de sarcini, dar şi la partea vizuală a festivalului, unde sunt pregătite câteva elemente noi.

“Pentru un privat care organizează festivalul, aceste noţiuni legate de caietele de sarcini pot fi diferite, însă pentru noi sunt o necesitate pentru că într-o instituţie publică, pentru achiziţii caietele de sarcini sunt obligatorii. Dar efortul nu mai este la fel de mare ca la primele ediţii pentru că deja avem experienţa acestora din urmă”, a explicat Zamfir.

Publicul va simţi “o diferenţă de abordare, atât în ceea ce priveşte line-up-ul, dar şi în ceea ce priveşte vizualul”, a adăugat acesta. “Este pentru prima oară când vom încerca să aducem elemente de butaforie în imaginea acelei scene imense, elemente prin care vom reprezenta câteva simboluri ale oraşului Craiova, cu proiecţii 3D, cu lasere.”

Se lucrează şi la organizarea “activărilor” din arealul festivalului

Discuţiile cu sponsorii sunt şi ele în plină desfăşurare, cu atât mai mult cu cât în acest an festivalul primeşte mai puţini bani de la bugetul local. Organizatorii au menţionat că au întâietate partenerii de la ediţia trecută şi că echipa îşi doreşte să ofere cât mai multe experienţe în arealul festivalului.

“În 2021 eram novici, am învăţat lucrurile din mers. Anul trecut, pe mine m-a bucurat foarte mult emulaţia creată, numeroşii parteneri şi sponsori care au venit alături de noi şi care s-au implicat nu doar financiar, ci şi la nivel organizatoric. În arealul Festivalului, pe esplanadă, au fost organizate activări – cum se numesc ele în domeniu – prin care au oferit publicului activităţi adiacente concertelor, au generat o experienţă a festivalului pe care încercăm să o vindem. Publicul care a cumpărat bilete până acum ne dau de înţeles că experienţa oferită a fost plăcută”, a mărturisit Antoniu Zamfir.

Clujul ne-a furnizat cel mai mult public din afara Craiovei

O altă informaţie interesantă oferită de managerul Operei a fost cea referitoare la publicul prezent la festivalul din 2023. Conform rapoartelor, din România, oraşul care a furnizat cel mai mult public IntenCity a fost Clujul. “Clujenii sunt iubitori de festivaluri, trebuie s-o spunem, le-a fost cultivat acest gust de câţiva ani, şi suntem bucuroşi că au încercat şi experienţa pe care le-o putea oferi festivalul nostru”, a spus Antoniu Zamfir.

