Proprietarii dintr-o asociaţie de proprietari acuză preşedintele de „jonglerii” cu fondul de reparaţii şi penalităţi

„Noi ne-am judecat în două dosare, în perioada 2009-2012 şi 2012-2014. Din 2014 eu plătesc la zi şi plătesc şi pentru suma din dosarul din 2012-2014. Preşedintele spune că am plătit debitul şi că mai rămân penalităţile, adică 1.675 de lei. Deci alte penalităţi nu mai am. În 2023, pentru că am avut tupeul să chem primăria, aşa mi-a spus, îmi reface fişa şi mă dă în judecată pentru alte penalităţi 900 de lei, 900 de lei şi 1.400. Păi, care este suma penalităţilor? Repet, am două hotărâri judecătoreşti pe care preşedintele nu le respectă. Am anul 2015 plătiti printr-un ordin de paltă , dar asociaţia m-a penalizat încă un an de zile. Am ajuns din nou să am debite de 5.000 de lei penalităţi pentru care ajungem iar la instanţă. Preşedintele spune că nu-l interesează că dacă pierde plătesc proprietarii, nu el.A făcut repearţii în blocul nostru şi în loc să folosească fondul de reparaţii, el ne-a pus să plătim lucrările şi cheltuiala este distribuită în lista de plată. Putea să folosească măcar o parte din fondul de reparaţii, dar preşedintele refuză. Noi vrem să ştim unde este fondul de reparaţii, pentru că este o sumă de 80 de mii de lei şi un sold de penalităţi de vreo 90 de mii de lei. Plus că nu au pus banii în cont. Atunci unde sunt, i-a ţinut preşedintele acasă? Au contul blocat în bancă şi acum au făcut alt cont. Păi, asociaţia a avut sau nu cont, acum merge cu două conturi? întreabă proprietarul.