Temperaturile ridicate şi preţul gigacaloriei au influenţat facturile la căldură

” Facturile la căldură pe luna noiembrie sunt mai mici comparativ cu anul trecut. Nu a fost frig afară şi asta s-a răsfrânt în facturile locatarilor. La noi în asociaţie sunt cu căldura la pauşal, dar am înţeles că cei care au repartitoare au plătit puţin mai mult. Nu ştim ce va fi din decembrie. Până acum stăm bine”, spune administratorul unei asociaţii de proprietari.

Preşedintele unei asociaţiei de proprietari din cartierul craiovean Sărari a dat şi câteva exemple: „Dacă anul trecut gigacaloria era 420 de lei, acum este 232 de lei. Factura pe luna noiembrie, avem consumate la nivel de asociaţie 137 de gigacalorii care fac undeva la 33. 643 de lei. Anul trecut am avut 125 de Gcal consumate şi o factură de 53.400 de lei. Acum nu sunt probleme, facturile nu sunt mari că este preţul mic. Un apartament cu două camere are la căldură o factură de 195 de lei, dar sunt şi cu facturi de 118 de lei. La garsoniere avem facturi la căldură în valoare de 132 de lei şi 101 de lei. A cântărit foarte mult preţul la Gcal şi temperaturile exterioare”, spune Gheorghe Albu, preşedinte asociaţie de proprietari.