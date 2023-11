Craiovenii care nu au depus la timp cerere pentru ajutorul de încălzire nu primesc banii retroactiv

„De exemplu, am avut o mămică cu doi minori care a solicitat ajutor de încălzire, declarând că soţul a părăsit-o şi ea nu are niciun venit. Ulterior, ea a venit să solicite alocaţie pentru un nou născut şi atunci am descoperit că tatăl lucra dincolo cu contract de muncă şi un venit de 4 mii de euro. Am observat acest lucru din aplicaţia în care lucrăm, atunci când băgăm un CNP observăm dacă persoana respectivă beneficiază şi de alte facilităţi de la stat”, a exemplificat reprezentantul Direcţiei.