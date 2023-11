Au returnat primele încasate ilegal de la asociaţia de proprietari

„Fostul preşedinte şi comitetul aveau cel puţin trei prime de an. Timp de 10 ani ei au tot încasat la prime. Ei îşi dădeau de Paşti, de Crăciun, cam din trei în trei luni, ei îşi dădeau prime. De exemplu, preşedintele încasa între 500-600 de lei trimestrial, vorbim de anii 2011-2012. Vechea lege a asociaţiilor de proprietari spunea că pot primi prime doar cei cu contract de muncă, iar ei erau cu mandat. La asociaţie are contract doar administratorul, femeia de serviciu. Femeile de serviciu primeau 100 de lei pe an, le aburea. Noi am mai putut recupera doar ultimii doi ani, restul s-a prescris. Am mers în instanţă, ne-am judecat, am plătit avocat ca să putem recupera banii”, spune actualul preşedinte al asociaţiei de proprietari 4AS Craioviţa Nouă, Gheorghe Mateescu.