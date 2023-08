Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” a anunţat programul pe zile al evenimentelor incluse în ediţia 2023 a Festivalului Puppets Occupy Street. Festivalul debutează vineri, 25 august, şi se încheie luni, 28 august. Pe parcursul celor patru zile, vor avea loc ateliere pentru copii, spectacole şi happening-uri, expoziţii şi celebrele parade stradale cu păpuşi supradimensionate. Evenimentele vor avea loc în mai multe spaţii din oraş, printre care esplanada Teatrului Colibri, parcul Nicolae Romanescu, zona Racheta din Craioviţa, Parcul Pedagogic şi Piaţa Fraţii Buzeşti.

Programul complet al Festivalului, pe zile, se regăseşte mai jos.



FESTIVALUL PUPPETS OCCUPY STREET

Ediţia a X – a, Fantasy Edition

Craiova, 25 – 28 august 2023

PROGRAM

Vineri, 25 august 2023

Arte plastice & Arte vizuale

„Caruselul zburător“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

„Mască inexpresivă“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

Expoziții

15:00 – 19:00, Expoziție Fantezie prin formă și culoare by Gavril Siriteanu – Casa de Cultură „Traian Demetrescu“

11:00 – 21:00, Expoziție Our treasure – Marionettes by State Puppet Theatre Burgas, Bulgaria – Teatrul Colibri

11:00 – 21:00, Expoziție Happy Hat by Mariana Pachis – Teatrul Colibri

21:00 – Puppet’s Parade pe traseul: McDonald’s – A.I. Cuza – Piața Mihai Viteazu



Piața Mihai Viteazu

22:00 – Deschiderea oficială a Festivalului Puppets Occupy Street Fantasy Edition

Barbarossa Samba Group Show, București

Spectacol In The End Of The Darkness by Fire Theatre Mime Company, Bulgaria

Sâmbătă, 26 august 2023

Ateliere de creație

Teatrul Colibri, esplanadă:

11:00 – 13:00 – Atelier de povești cu povești, coord. Ina Chira, Cluj-Napoca (4+)

– Make & Play – Puppet & Stage, coord. Trio Theatre, Bulgaria (5+)

– Atelier de baloane modelabile, coord. Ion Iurcu, Cluj-Napoca (7+)

– Mărgele Hama, coord. Andreea Ionescu, București (5+)

– Origami modular, coord. Andreea Ionescu, București (6+)

– Prichinduța Mică, coord. StarShow, Galați (3+)

– Povești cu siluete, coord. StarShow, Galați (3+)

– Atelier de robotică și programare, coord. Logiscool, Craiova (7 – 14 ani)

14:00 – 16:00 – Fotografia copiilor, coord. Ina Chira, Cluj-Napoca (10 – 99 ani)

Casa Băniei:

11:00 – 13:00 – My first puppet, coord. Uçaneller Kuklaevi, Turcia (5+)

– Instrumente muzicale, coord. Elena Marin, Galați (6+)

Muzeul de Artă:

11:00 – 13:00 – Atelier de benzi desenate, coord. Mihai Grăjdeanu și Mădălina Diaconu (7 – 18 ani)

– Laboratorul cu măști, coord. Sebastian Pop, UAT Târgu Mureș (5+)

Biblioteca Aman:

11:00 – 13:00 – Joc și joacă!, coord. Denis Demian și Cristina Brumă, UAT Tg. Mureș (5 – 10 ani)

– Atelier de animație în diferite pulberi – nisip, mălai, sare, coord. Mariana Pachis, București (8 – 18 ani)

Parcul Romanescu, poienița din spatele Teatrului de vară:

11:00 – 13:00 – Micul marionetist, coord. Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad (5+)

– Fantasy music / Instrumente muzicale, coord. Valentina Coțofană,

București (7 – 14 ani)

– Little marionettes with recycling materials, coord. Thomas Herfort,

Germania (6 – 13 ani)

– Atelier de experimente științifice, coord. Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (4+)

– Baloane uriașe de săpun, coord. Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (4+)

– Play and Grow, coord. UAT Târgu Mureș (7+)

Conferință



Club Fabbrica

16:30 – Feeria – Fantezie de familie – coord. prof univ. dr. Oana Leahu, UAT Târgu Mureș

Spectacole & Happening-uri

Piața William Shakespeare

19:00 – Borbulhando, Vanda Cortez, Brazilia (all ages)

– Prințesa și Broscoiul, Compania Mușchetarii, București (4+)

20:00 – Bucătăria familiei Balaur, MiniREACTOR, Cluj-Napoca, România (3+)

21:00 – The People Vs Ian Deadly, Ian Deadly, Italia (all ages)

22:00 – Dance of the Flying Fire, Flare Performance, Austria (all ages)

Parcul Nicolae Romanescu, poienița din spatele Teatrului de vară

19:00 – Marionette Circus Varieté with the little Dragon, Thomas Herfort Marionettes, Germania (all ages)

– Strings Of Life, Foolosophy Entertainment, Serbia (all ages)

20:00 – Bak ne kadar kolay/ Look too easy, Uçaneller Kuklaevi, Turcia (4+)

21:00 – El Cuoco, Circo Guerapa, Argentina (all ages)

22:00 – Bucătăria familiei Balaur, MiniREACTOR, Cluj-Napoca, România (3+)

Piața Mihai Viteazu

19:00 – El Cuoco, Circo Guerapa, Argentina (all ages)

20:00 – Capra cu trei iezi, Elena Marin, Galați, România (7+)

21:00 – Borbulhando, Vanda Cortez, Brazilia (all ages)

– Strings Of Life, Foolosophy Entertainment, Serbia (all ages)

22:00 – Thumbelina, Gestus Theatre, Bulgaria (3 – 6 ani)



Cartier Craiovița, zona Racheta

19:00 – The People Vs Ian Deadly, Ian Deadly, Italia (all ages)

20:00 – Thumbelina, Gestus Theatre, Bulgaria (3 – 6 ani)

21:00 – Oaspeți din lumea poveștilor, Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad, România (3+)

22:00 – Jobenul Magicianului, StarShow, Galați, România (3+)

Teatrul Colibri, esplanadă

19:00 – Oaspeți din lumea poveștilor, Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad, România (3+)

20:00 – Zebrar, Magic Puppet, Cluj-Napoca, România (5+)

21:00 – Prințesa și Broscoiul, Compania Mușchetarii, București (4+)

22:00 – Povestea unei pungi de plastic, Ion Iurcu, România (family)

Centrul Vechi, Piața Frații Buzești

19:30 – 20:30 – Teatroscop (box theatre) „All the sky“ & „Life“, Art Land Puppets, Bulgaria (4+)

21:30 – Dragon Tamer, Magic Puppet, Cluj-Napoca



Arte plastice & Arte vizuale

„Caruselul zburător“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

„Mască inexpresivă“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

Expoziții

15:00 – 19:00, Expoziţie Fantezie prin formă și culoare by Gavril Siriteanu – Casa de Cultură „Traian Demetrescu“

11:00 – 21:00, Expoziție Our treasure – Marionettes by State Puppet Theatre Burgas, Bulgaria – Teatrul Colibri

11:00 – 21:00, Expoziție Happy Hat by Mariana Pachis – Teatrul Colibri

Citeşte şi: Râsu` plânsu` cu fântânile arteziene din centrul Craiovei

Duminică, 27 august 2023

Ateliere de creație

Teatrul Colibri, esplanadă:

11:00 – 13:00 – Atelier de povești cu povești, coord. Ina Chira, Cluj-Napoca (4+)

– Make & Play – Puppet & Stage, coord. Trio Theatre, Bulgaria (5+)

– Atelier de baloane modelabile, coord. Ion Iurcu, Cluj-Napoca (7+)

– Mărgele Hama, coord. Andreea Ionescu, București (5+)

– Origami modular, coord. Andreea Ionescu, București (6+)

– Prichinduța Mică, coord. StarShow, Galați (3+)

– Povești cu siluete, coord. StarShow, Galați (3+)

– Atelier de robotică și programare, coord. Logiscool, Craiova (7 – 14 ani)

14:00 – 16:00 – Fotografia copiilor, coord. Ina Chira, Cluj-Napoca (10 – 99 ani)



Casa Băniei:

11:00 – 13:00 – My first puppet, coord. Uçaneller Kuklaevi, Turcia (5+)

– Instrumente muzicale, coord. Elena Marin, Galați (6+)



Muzeul de Artă:

11:00 – 13:00 – Atelier de benzi desenate, coord. Mihai Grăjdeanu și Mădălina Diaconu (7 – 18 ani)

– Laboratorul cu măști, coord. Sebastian Pop, UAT Târgu Mureș (5+)



Biblioteca Aman:

11:00 – 13:00 – Joc și joacă!, coord. Denis Demian și Cristina Brumă, UAT Tg. Mureș (5 – 10 ani)

– Atelier de animație în diferite pulberi – nisip, mălai, sare, coord. Mariana Pachis, București (8 – 18 ani)



Parcul Romanescu, poienița din spatele Teatrului de vară:

11:00 – 13:00 – Micul marionetist, coord. Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad (5+)

– Fantasy music / Instrumente muzicale, coord. Valentina Coțofană,

București (7 – 14 ani)

– Little marionettes with recycling materials, coord. Thomas Herfort,

Germania (6 – 13 ani)

– Atelier de experimente științifice, coord. Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (4+)

– Baloane uriașe de săpun, coord. Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (4+)

– Play and Grow, coord. UAT Târgu Mureș (7+)

Spectacole & Happening-uri

Piața William Shakespeare

19:00 – El Cuoco, Circo Guerapa, Argentina (all ages)

– Strings Of Life, Foolosophy Entertainment, Serbia (all ages)

20:00 – Thumbelina, Gestus Theatre, Bulgaria (3 – 6 ani)

21:00 – Marionette Circus Varieté with the little Dragon, Thomas Herfort Marionettes, Germania (all ages)

22:00 – Oaspeți din lumea poveștilor, Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad, România (3+)

Parcul Nicolae Romanescu, poienița din spatele Teatrului de vară

19:00 – Borbulhando, Vanda Cortez, Brazilia (all ages)

20:00 – Oaspeți din lumea poveștilor, Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad, România (3+)

21:00 – The People Vs Ian Deadly, Ian Deadly, Italia (all ages)

22:00 – Dance of the Flying Fire, Flare Performance, Austria (all ages)

Piața Mihai Viteazu

19:00 – Zebrar, Magic Puppet, Cluj-Napoca, România (5+)

20:00 – Bak ne kadar kolay/ Look too easy, Uçaneller Kuklaevi, Turcia (4+)

21:00 – Prințesa și Broscoiul, Compania Mușchetarii, București (4+)

22:00 – Jobenul Magicianului, StarShow, Galați, România (3+)

Parcul Pedagogic

19:00 – Prințesa și Broscoiul, Compania Mușchetarii, București (4+)

20:00 – Capra cu trei iezi, Elena Marin, Galați, România (7+)

21:00 – El Cuoco, Circo Guerapa, Argentina (all ages)

– Borbulhando, Vanda Cortez, Brazilia (all ages)

22:00 – Povestea unei pungi de plastic, Ion Iurcu, România (family)



Teatrul Colibri, esplanadă

19:00 – The People Vs Ian Deadly, Ian Deadly, Italia (all ages)

20:00 – Jobenul Magicianului, StarShow, Galați, România (3+)

21:00 – Strings Of Life, Foolosophy Entertainment, Serbia (all ages)

22:00 – Thumbelina, Gestus Theatre, Bulgaria (3 – 6 ani)

Centrul Vechi, Piața Frații Buzești

19:30 – 20:30 – Teatroscop (box theatre) „All the sky“ & „Life“, Art Land Puppets, Bulgaria (4+)

20:30 – Dragon Tamer, Magic Puppet, Cluj-Napoca

Arte plastice & Arte vizuale

„Caruselul zburător“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

„Mască inexpresivă“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

Expoziții

15:00 – 19:00, Expoziţie Fantezie prin formă și culoare by Gavril Siriteanu – Casa de Cultură „Traian Demetrescu“

11:00 – 21:00, Expoziție Our treasure – Marionettes by State Puppet Theatre Burgas, Bulgaria – Teatrul Colibri

11:00 – 21:00, Expoziție Happy Hat by Mariana Pachis – Teatrul Colibri

Luni, 28 august 2023

Ateliere de creație

Teatrul Colibri, esplanadă:

11:00 – 13:00 – Atelier de povești cu povești, coord. Ina Chira, Cluj-Napoca (4+)

– Make & Play – Puppet & Stage, coord. Trio Theatre, Bulgaria (5+)

– Atelier de baloane modelabile, coord. Ion Iurcu, Cluj-Napoca (7+)

– Mărgele Hama, coord. Andreea Ionescu, București (5+)

– Origami modular, coord. Andreea Ionescu, București (6+)

– Prichinduța Mică, coord. StarShow, Galați (3+)

– Povești cu siluete, coord. StarShow, Galați (3+)

– Atelier de robotică și programare, coord. Logiscool, Craiova (7 – 14 ani)

14:00 – 16:00 – Fotografia copiilor, coord. Ina Chira, Cluj-Napoca (10 – 99 ani)

Casa Băniei:

11:00 – 13:00 – My first puppet, coord. Uçaneller Kuklaevi, Turcia (5+)

Muzeul de Artă:

11:00 – 13:00 – Atelier de benzi desenate, coord. Mihai Grăjdeanu și Mădălina Diaconu (7 – 18 ani)

– Laboratorul cu măști, coord. Sebastian Pop, UAT Târgu Mureș (5+)

Biblioteca Aman:

11:00 – 13:00 – Joc și joacă!, coord. Denis Demian și Cristina Brumă, UAT Tg. Mureș (5 – 10 ani)

– Atelier de animație în diferite pulberi – nisip, mălai, sare, coord. Mariana Pachis, București (8 – 18 ani)

Parcul Romanescu, poienița din spatele Teatrului de vară:

11:00 – 13:00 – Micul marionetist, coord. Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad (5+)

– Fantasy music / Instrumente muzicale, coord. Valentina Coțofană,

București (7 – 14 ani)

– Little marionettes with recycling materials, coord. Thomas Herfort,

Germania (6 – 13 ani)

– Atelier de experimente științifice, coord. Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (4+)

– Baloane uriașe de săpun, coord. Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (4+)

– Play and Grow, coord. UAT Târgu Mureș (7+)

Spectacole & Happening-uri

Piața William Shakespeare

18:00 – Thumbelina, Gestus Theatre, Bulgaria (3 – 6 ani)

– Borbulhando, Vanda Cortez, Brazilia (all ages)

19:00 – Bak ne kadar kolay/ Look too easy, Uçaneller Kuklaevi, Turcia (4+)

20:00 – Marionette Circus Varieté with the little Dragon, Thomas Herfort Marionettes, Germania (all ages)

Piața William Shakespeare

19:00 – 20:00 – Teatroscop (box theatre) „All the sky“ & „Life“, Art Land Puppets, Bulgaria (4+)

Arte plastice & Arte vizuale

„Caruselul zburător“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

„Mască inexpresivă“ by Ina Chira, Piața Frații Buzești

Expoziții

15:00 – 19:00, Expoziţie Fantezie prin formă și culoare by Gavril Siriteanu – Casa de Cultură „Traian Demetrescu“

11:00 – 21:00, Expoziție Our treasure – Marionettes by State Puppet Theatre Burgas, Bulgaria – Teatrul Colibri

11:00 – 21:00, Expoziție Happy Hat by Mariana Pachis – Teatrul Colibri



21:00 – Puppet’s Parade pe traseul: McDonald’s – A.I. Cuza – Piața Mihai Viteazu

22:00 – Închiderea oficială a Festivalului Puppets Occupy Street Fantasy Edition – Piața Mihai Viteazu

Dance of the Flying Fire, Flare Performance, Austria

Flower Sway Poles, International Show Parade, Italia

Les Rouges Coeurs, Mademoiselle Paillette, Franța

Laser Show, Lasere Conexiuni, Brașov, România