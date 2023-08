CFR încalcă legea! E plin de ambrozie pe calea ferată din Craiova

Ambrozia face ravagii în această perioadă. De câteva zile persoanele alergice trec prin suferinţe mari din cauza polenului împrăştiat de această plantă. În ciuda existenţei unei legi care impune curăţarea terenurilor de această plantă care provoacă alergii grave, CFR, de exemplu, nu dă doi bani pe respectarea acesteia sau pe respectul faţă de cetăţeni. Întreaga zonă de cale ferată care porneşte din Lăpuş, continuă cu Halta Bordei şi ajunge la Gara Craiova este împânzită de ambrozie.

Oamenii care suferă de alergie la ambrozie se luptă cu simptome grave. Asta în timp ce compania de transport feroviar nu a mişcat un deget să elimine această plantă din zona căii ferate. Pe lângă şinele de tren funcţionale este plin de ambrozie, însă nu lipsesc nici alte buruieni de tot felul. Iar acolo unde există zonă de calea ferată scoasă din uz, ambrozia domneşte inclusiv între cele două şine.

O astfel de zonă se află în cartierul Lăpuş, paralel cu strada Păuniţei, unde ambrozia este la tot pasul. CFR-ul nu a făcut absolut nimic pentru a o stârpi, chiar dacă legea obligă atât persoanele fizice, cât şi pe cele juridice, să elimine această plantă, încă din primăvară, atunci când începe să se diferenţieze de alte plante. Cu alte cuvinte, nu are importanţă dacă ambrozia se află pe teren public sau privat, ea este declarată periculoasă pentru sănătatea publică şi trebuie să fie curăţată.

Autorităţile locale au promis că ne scapă de ambrozie

În Craiova, muncitorii RAADPFL Craiova au sarcina de a elimina ambrozia de pe terenurile aflate pe domeniul public. Iar munca acestora părea că s-a simţit. Dacă simptomele alergiei la ambrozie începeau, anii trecuţi, spre finalul lunii iulie, anul acesta au început să se resimtă puternic de câteva zile. Dincolo de munca depusă de RAADPFL pentru domeniul public, aici intrervine şi lipsa totală de implicare şi de empatie din parte cetăţenilor care nu îşi curăţă terenurile, dar şi de societăţile care nu dau doi bani pe lege.

Gazeta de Sud a scris la începutul lunii iulie despre faptul că autorităţile locale au identificat terenurile de pe domeniul public pe care se afla ambrozia. Reprezentanţii RAADPFL spuneau, la vremea respectivă, că au îndepărtat-o.

„Au fost identificate toate zonele de pe domeniul public pe care creşte această plantă. Până la data de 30 iunie s-a procedat la înlăturarea prin cosire a acestei plante. Această plantă creşte foarte mult pe terenurile părăsite, virane, în afara oraşului. Sporii sunt purtaţi de vânt şi se înmulţeşte destul de repede, necontrolat. Planta este până la sfârşitul lunii septembrie în vegetaţie.

Până atunci noi vom tot interveni prin cosirea acestei plante”, a precizat la vremea respectivă purtătorul de cuvânt al RAADPFL Craiova. În ciuda celor promise, însă, efectele ambroziei la persoanele alergice au început să se resimtă puternic în ultimele zile. Aici intervine şi lipsa de implicare a persoanelor care deţin terenuri pe care nu le curăţă, dar şi vina companiilor precum CFR, pe ale căror terenuri nu pot curăţa autorităţile locale.

Ce spune legea

Potrivit legii, „verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara, după răsărirea acestei buruieni, și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni“, se arată în art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, din 05.12.2018. În cazul nerespectării legii, există și sancțiuni în acest sens. Amendă de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele fizice și amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru persoane juridice. În Craiova, Poliţia Locală este cea care se ocupă de aplicarea sancţiunilor nerespectarea legii împotriva ambroziei. Am întrebat instituţia dacă a identificat existenţa ambroziei în zona căii ferate din Craiova. De asemenea, dacă a dat vreo sancţiune în acest sens, însă până la închiderea ediţiei nu am primit un răspuns.

De asemenea, am trimis o solicitare către CFR. Am întrebat de ce nu a fost eliminată ambrozia din zonele căii ferate din Craiova, dar au răspuns cu aceeaşi rapiditate cu care au „eliminat“ ambrozia.

1 de 5

Ministerul Sănătăţii: Se poate ajunge la deces

Pe site-ul Ministerului Sănătăţii există o informare specială cu privire la combaterea ambroziei. Instituţia spune că această plantă este una dintre „cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre. fEste extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice. Creşte spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, al drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor. Ambrozia se găseşte şi în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute“.

Şi pentru ca cei care încalcă legea să înţeleagă mai bine cât de mult suferă oamenii alergici, Ministerul Sănătăţii a publicat simptomele care apar. În unele cazuri, se poate ajunge la deces. „Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm. Dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem. Se poate ajunge la manifestări similare celor din șocul anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase. De asemenea, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde. Acesta afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, și extremitățile. Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică. Acesta are debut brusc, neașteptat. Totodată, un tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală. Este important de menționat faptul că între creșterea concentrației de polen și apariția simptomelor există o fereastră de oportunitate de aproximativ 2 săptămâni. În acest timp, se poate începe tratamentul simptomatic al alergiei. Acest lucru va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții pacienților“, se arată în informarea publicată de Ministerul Sănătăţii.