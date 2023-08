Fântâna minciunilor de la Piața Mare

Ar fi trebuit să curgă râuri de apă din fântâna arteziană de la Piața Mare de când Primăria Craiova se tot zbate să o pună în funcțiune și să schimbe aspectul zonei aflate la intersecția străzilor Calea București cu Frații Golești. Până acum nu a curs strop de apă din brațele statuetelor montate în bazin, iat autoritățile locale tot mint, de luni de zile, că va fi gata „în curând“. Au apărut doar câteva modificări în interiorul bazinului, însă fântâna încă zace împrejmuită de plasă de protecție.

La început a fost proiectul eșuat…

Gazeta de Sud a scris în repetate rânduri despre fântâna arteziană de la Piața Mare, care pare că dă bătăi de cap neașteptat de mari celor de la RAADPFL Craiova, căci muncitorii acestei societăți se ocupă de finalizarea proiectului. Chiar dacă tot ei au provocat un mare eșec după ce au fost trimiși să pună în practică proiecul inițial dorit de primarul orașului, tot ei au fost însărcinați să facă ultimele retușuri ale fântânii. Numai că retușurile, deși puține, mai ales ținând cont de suprafața mică a fântânii, par să fie unele fără sfârșit. Iar niciun motiv logic nu explică de ce proiectul încă zace împrejmuit cu plasă de protecție.

În locul fântânii se afla, în urmă cu mai bine de un an, un nuc care crescuse în zeci de ani. A fost tăiat fără milă pentru a se pune în practică o idee a primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta și-a dorit ca nucul să fie înlocuit de un proiect modern – o fântână arteziană care să rupă gura târgului, așa cum vezi numai pe Pinterest, căutând inspirație atunci când mai vrei să schimbi ceva prin oraș.

Numai că proiectul gândit inițial – cele două cuburi care ar fi trebuit să pară suspendate în aer și din ele să curgă apă, iar noaptea să aibă lumini colorate – nu a reușit decât să provoace râsul craiovenilor și să fie luat în batjocură. Și pe bună dreptate, fiindcă muncitorii de la RAADPFL, nefiind specialiști în domeniu, nu au reușit să se ridice la așteptările primarului și să construiască acele cuburi.

Cuburile ca două răzători

Însă strădania nu a lipsit, iar după ce Olguța Vasilescu le-a dat proiectul pe mână, au apărut în interiorul bazinului fântânii două cuburi metalice, prinse fiecare în câte o țeavă metalică, foarte vizibilă. Craiovenii le-au numit imediat „răzători”, iar internetul s-a umplut de glume pe seama lor. Văzând reacțiile, Olguța Vasilescu a dat ordin să fie ridicate. Imediat după aceea, a promis că va reveni în forță cu un alt proiect și că va angaja o altă firmă care să se ocupe de el.

De la eșec … la minciuni

Pentru eșec nu a fost vina oamenilor de la RAADPFL, ci chiar a primăriei, care a cerut prea mult unor muncitori nespecializați pe astfel de proiecte. Mergând mai departe, primăria a schimbat radical proiectul fântânii. A ajuns la ideea care poate fi identificată cu ușurință de orice craiovean care trece prin zona Pieței Centrale. Astfel, în locul cuburilor metalice au apărut două statuete care simbolizează siluetele unei femei și a unui bărbat. Este vorba despre două personaje mitologice, cu brațe în formă de crengi, din care ar trebui să curgă apă. Cele două statuete au fost cumpărate de la o firmă bihoreană, C Mugu Models din Chistag, care le-a și montat. Mai departe, sarcinile de finisare a proiectului le-au revenit tot muncitorilor de la RAADPFL.

Ceva inexplicabil s-a întâmplat, însă, pe parcurs, fiindcă nici acum fântâna nu este funcțională.

GdS scria în luna ianuarie despre decizia primăriei de a schimba radical proiectul, imediat după ce au apărut cele două statuete în bazin. De atunci au început și minciunile primăriei și ale RAADPFL -ului legate de momentul în care se va finaliza proiectul. „De execuția proiectului s-a ocupat RAADPFL Craiova. Statuetele personalizate au fost achiziționate prin anunț publicitar de la furnizorul SC Mugu Models din Chistag (Bihor). Achiziția a fost inițiată din catalogul electronic. Prețul unei statuete a fost de 7.500 de lei, fără TVA. Proiectul se va finaliza în maxim două săptămâni“, spuneau, la începutul lunii ianuarie 2023, reprezentanţii RAADPFL.

Și minciunile au continuat…

Promisiunea făcută de RAADPFL cum că fântâna va fucționa până la finalul lunii ianuarie s-a dovedit una falsă. Așa că Lia Olguța Vasilescu a făcut o vizită pe șantier în luna februarie. Apoi a transmis craiovenilor, online, faptul că proiectul va fi gata în primăvară. O altă afirmație care s-a dovedit a fi o minciună. Gazeta de Sud a întrebat primăria, în luna aprilie, încă o dată, ce se întâmplă cu fântâna și de ce încă nu funcționează. Pe atunci ni s-a răspuns că va fi gata de Paște.

Nici această promisiune nu s-a dovedit una adevărată. În luna iunie am mai întrebat, încă o dată, despe soarta acestui proiect. Primăria, după o lungă serie de amânări și promisiuni false, a dat vina pe ploaie. Reprezentanții municipalității ne-au transmis, la începutul verii, că muncitorii de la RAADPFL au nevoie de o săptămână întreagă în care să nu plouă pentru a putea să aplice stratul final de vopsea. Din luna iunie și până acum, aproape de sfârșitul verii, pare că orașul nostru a fost lovit de inundații și furtuni neîntrerupte, deoarece proiectul nu este gata nici acum.

RAADPFL-ul nu spune nimic

Am întrebat și acum reprezentanții RAADPFL-ului despre motivul care cauzează aceasă întârziere a proiectului și dacă există anumite probleme ieșite din comun cu privire la lucrările care mai sunt necesare. Însă, cel mai probabil întrebările au dat mari bătăi de cap celor care ar fi trebuit să transmită un răspuns fiindcă până la închiderea ediției nu am primit niciun fel de lămurire. Sau poate încă așteaptă acele zile consecutive fără ploaie, pentru a putea să anunțe direct că fântâna este finalizată. Și când ne gândim cât oxigen ar fi eliberat nucul tăiat de mai bine de un an pentru construirea acestei fântâni… .

Cum arată fântâna acum

După toate amânările, în interiorul bazinului au apărut câteva schimbări din iarnă și până acum. Mozaicul în nuanțe de albastru a fost înlocuit cu unul de culoare galben deschis. De asemenea, pe lateralele bazinului au fost montate mai multe țâșnitori. Cel mai probabil, s-au făcut probe cu acestea fiindcă în bazin este puțină apă. În plus, în interiorul bazinului s-au mai montat încă două robinete care sunt îndreptate spre statuete. Însă modul în care acestea au fost conectate la apă arată foarte urât. Nu s-a găsit nicio altă soluție decât aceea de a se monta țevi pexal, de culoare albă. În plus, căminul fântânii arteziene încă nu e finalizat. O țeavă metalică, destul de groasă, este înfiptă în acesta și iese la suprafață. Așadar, fântâna încă nu este gata de inaugurare.

După atâtea amânări și promisiuni false, aceasta ar putea primi denumirea de „Fântâna Minciunilor“.