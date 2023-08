Documentaţia tehnică (DALI) pentru alte 23 de blocuri care vor fi reabilitate prin PNRR a fost aprobată de Primăria Craiova. Este vorba de blocuri pentru care administraţia locală a semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării. În listă se găsesc următoarele blocuri: bloc 146F, Bld. Oltenia, nr. 13; bloc 173F, Bld. Dacia, nr. 12; bloc A1, Str. Paşcani; bloc A6, Str. Peneş Curcanul; bloc B6, Str. Războieni; bloc B7, Str. Războieni; bloc I1, Str. Dr. Victor Gomoiu; bloc I11, Str. Dr. Victor Gomoiu; bloc M22, Bld. 1 Mai; bloc M25, Str. Dealul Spirei; bloc M32, Str. Buziaş; bloc P7, Str. Bibescu; bloc 43IVA1, Str. Brazda lui Novac.

Lista continuă

Blocuri

Lista este destul de lungă şi continuă cu următoarele blocuri: bloc K33 şi 34, Strada Constantin Argetoianu;bloc 75IVA1, Bld. Dacia; bloc H14 sc. 1,2, Str. George Breazul; bloc 23C, D Str. Nicolae Balcescu; blocul C1şi C3 sc. 1,2, Str. Parcului; bloc C13b, c Craiova, Str. Serban Voda. Aceste blocuri vor intra în programul de renovare prin PNRR pe proiectul „Renovare energetică a clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 şi GREEN-3 .

Primul proiect GREEN-2 are o valoare de 29.931.072, 21 de lei. În acest proiect intră 13 blocuri.

Renovare energetica a blocurilor din Craiova pe GREEN-3 are o valoare de 29.934.083 lei.

Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii vor fi ulterior expediate Ministerului Dezvoltării. Realizarea unui DALI este importantă deoarece reprezintă documentaţia incipientă care stabileşte dacă proiectul tehnic se poate realiza sau nu.

Ieri, 10.08, proiectele au fost votate în bloc în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Asociaţiile de proprietari din Craiova care s-au înscris primele pentru reabilitarea pe fonduri europene beneficiază acum cu brio de documentaţia tehnică. Blocurile şi scările de bloc intră cu prioritate pe lista modernizării cu fonduri prin PNRR. Acestea sunt primele care au şansă să prindă fonduri eligibile şi să beneficieze de reabilitare cu finanţare de 100%.

Ce lucrări implică renovarea

Lucrările de care vor beneficia aceste condominii sunt de anvelopare, reabilitare a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde şi apei menajere. Totodată se vor face lucrări de renovare a sistemului de iluminat din clădiri. În plus, proiectul cu finanţare nerambursabilă prevede pentru blocuri şi