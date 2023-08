Şefii de secţie de la Spitalul Filantropia „se bat“ în averi (II)

Gazeta de Sud continuă analiza declaraţiilor de avere ale medicilor din fruntea Spitalului Filantropia Craiova, iar astăzi aruncăm o privire asupra documentelor publicate de şefii secţiilor acestei unităţi sanitare. Mulţi dintre medici au agonisit foarte mult, iar unele declaraţii de avere conţin cifre ameţitoare. Aşadar, să îi cunoaştem pe cei mai bogaţi şefi de secţie din Spitalul Filantropia.

Şefa Clinicii Medical I, avere cât cuprinde

Secţia Clinicii Medicale I din Spitalul Filantropia este condusă de medicul Letiţia Adela-Maria Streba. Declaraţia de averea a acesteia este stufoasă. Familia Streba a reuşit să adune multe terenuri, clădiri, bijuterii. De asemenea, să facă investiţii finaciare importante. De altfel, veniturile considerabile le permit acest lucru. Dar să le luăm pe rând. Şefa secţiei Clinicii Medicale I are nouă terenuri, pe care le deţine alături de soţ sau de alte rude fiindcă unele dintre ele sunt moştenite. Trei dintre aceste terenuri au fost moştenite de Letiţia Streba alături de două surori. Alte trei terenuri au fost moştenite de soţ alături de alte persoane, iar alte trei au fost cumpărate de soţii Streba.

La capitolul locuinţe, şefa de secţie a cumpărat, alături de soţ, o casă de 161 mp în Craiova şi încă o casă de vacanţă de 62 mp, la Călimăneşti. La aceste proprietăţi se mai adaugă încă două moştenite – un apartament de 65 mp, în Craiova, moştenit de soţ, şi o casă de 80 mp, tot în Craiova, pe care şefa secţiei a moştenit-o alături de două surori. În declaraţia de avere mai apare o Toyota Rav, din 2016. Iar documentul nu este nici pe departe încheiat.

Bijuterii şi obiecte de valoare de peste 135.000 de euro

Medicul a mai menţionat că are bjuterii, numismatică, filatelie şi obiecte decorative în valoare de 675.000 de lei (136.000 de euro). De asemenea, în ultimul an aceasta a vândut un apartament de 64.000 de euro. În conturi avea, la momentul completării declaraţiei, 87.226 de lei, 64.161 de euro şi 51.065 de dolari. Şi la capitolul investiţii Letiţia Strea stă foarte bine. Aceasta a declarat că deţine hârtii de valoare precum titluri de stat, certificate, obligaţiuni de la Ministerul Finanţelor, în valoare totală de 981.800 de lei şi încă 349.900 de euro. Aşadar, vorbim de investiţii de aproximativ 550.000 de mii de euro. La acestea se adaugă acţiuni sau părţi sociale la RSNGN ROMGAZ SA, în valoare de 9.765 de lei. La aşa avere fabuloasă, era de aşteptat ca medicul să nu aibă niciun fel de datorie bancară.

Ban pe ban

Ajungem acum şi la capitolul venituri, care reflectă din plin faptul că familia Streba are de unde să agonisească. Ca şef de secţie la Filantropia, Letiţia Streba a încasat, în 2022, un salariu de 140.730 de lei. De asemenea, ca profesor universitar la UMF Craiova a mai câştigat 5.501 de lei, iar alţi 32.911 de lei i-au intrat în conturi din cercetare medicală. Soţul acesteia, medic la Spitalul Clinic De Neuropsihiatrie Craiova, a avut un salariu, în 2022, de 205.281 (17.106 lei lunar). La aceşti bani s-au adăugat 19.500 de lei din cercetare mediacală.

În plus, soţul Letiţiei Streba beneficiază şi de pensie, care s-a ridicat în 2022 la 83.800 de lei. În conturile familiei au mai intrat încă 36.780 de lei din arendă, 10.394 de lei din dobânda de la bancă, 783 de lei din dividende, 20.495 de lei şi 3.495 euro – dobânzi de la Ministerul Finanţelor. Aşadar, venituri totale de 556.175 de lei şi 3.495 de euro pentru familia Streba, doar anul trecut. În ciuda sumei imense, cei doi soţi nu au ratat nici voucherele de vacanţă oferite de stat, în valoare totală de 2.900 de lei.

Soţii Fotofoiu, şefi pe două secţii de la Filantropia

Nici şeful Secţiei Clinicii Medicale II, Mircea Cătălin Fortofoiu, nu o duce rău deloc şi putem spune că şi el este iubitor de investiţii. Acesta are, alături de soţie, Maria Fotofoiu, şefă la Primiri Urgenţe în acelaşi spital, trei terenuri mici în Craiova, cu o suprafaţă totală de 57 mp. Încă unul în localitatea Vîntu de Jos, jueţul Alba, cu o suprafaţă de 1.713 mp. La capitolul clădiri, medicul are trei apartamente în Craiova, o casă de 156 mp în Vîntu de Jos (Alba), şi încă construcţii încadrate la alte categorii de bunuri imobile, tot în Vîntu de Jos.

În document mai apar şi patru autoturisme – un Mecedes Benz (2006), o Dacia Duster (2019), un VW Polo (2008) şi un VW Golf (1990). Alte bunuri de valoare nu mai apar în declaraţie. În conturile bancare a declarat că deţine 142.331 de lei şi 67 de euro. Medicul are şi datorii de 88.041 de lei.

A completat chestionare online de 200 de lei, în ciuda veniturilor consistente

La capitolul venituri, cei doi soţi şefi de secţie s-au bucurat de bani frumoşi în 2022. Mircea Cătălin Fortofoiu a avut un salariu de 135.276 de lei de la spital, la care s-au adăugat încă 98.430 de lei de la UMF. Încă un venit de 2.500 a fost obţinut de medic printr-o convenţie civilă de prestări servicii, încă 1.200 de lei pentru prestări servicii la o firmă şi alţi 1.316 de lei dintr-un contract de sponsorizare.

Medicul a completat şi chestionare online, iar din această activitate a încasat 200 de lei. Soţia acestuia, şefa Secţiei de Primiri Urgenţe, a câştigat un salariu de 213.483 de lei. Ca profesor la UMF a mai încasat încă 72.940 de lei. La aceşti bani s-a adăugat suma de 137.179 de lei, bani pe care Maria Fortofoiu i-a obţinut dintr-un PFA. În plus, cei doi soţi nu au uitat să ia nici voucherele de vacanţă, în valoare de 2.900 de lei.

Şefa Clinicii de Endocrinologie nu are nicio proprietate

Declaraţia de avere a şefei Clinicii de Endocrinologie, Diana Clenciu, se situează la polul opus comparativ cu cele ale colegilor mai sus menţionaţi. Aceasta nu are niciun teren, nicio locuinţă, nicio maşină şi niciun alt bun de valoare. Practic, în aproape tot documentul bate vântul. Medicul a declarat doar că are în conturi 5.056 de lei şi 1.245 de euro, dar şi o datorie bancară de 30.000 de euro. Pe lângă aceste două aspecte, Diana Clenciu a mai declarat veniturile. Aşadar, de la Spitalul Filantropia, aceasta a avut, în 2022, un salariu de 125.785 de lei, iar de la UMF a mai încasat 48.526 de lei ca asistent universitar. Medicul a mai câştigat încă 10.549 de lei de la o clinică privată, ia alţi 44.876 de lei din studii clinice. La aceste elemente se limitează întreaga declaraţie de avere a şefei de la Endocrinologie.

Palat de aproape 400 de mp în Craiova

Secţia de Cardiologie este condusă de Cristina Florescu. Aceasta a menţionat în declaraţia de avere că are patru terenuri în Craiova, trei dintre ele foarte mici. Unul dintre aceste terenuri are 383 de mp şi a fost cumpărat. Altul, de 18 mp, a fost primit prin contract de donaţie, iar alte două (de 23 şi 15 mp) sunt deţinute alături de alte persone şi provenite dintr-o moştenire. Cristina Florescu are o casă cât un palat în Craiova, care măsoară 384 de mp. De asemenea, a mai primit prin donaţie şi un apartament de 82 de mp, tot în Craiova.

Totodată, două apartamente situate în Craiova le-a moştenit alături de trei fraţi. Medicul mai are un Renault Laguna din 2008 şi un Nissan Qashqai din 2021. Alte bunuri de valoare nu sunt menţionate în document. Cristina Florescu a declarat că are în conturi 407.745 de lei şi 708 euro. Salariul încasat anul trecut de şefa Secţiei de Cardiologie s-a ridicat la 131.352 de lei. La aceşti bani s-au adăugat 72.068 de lei de la UMF Craiova, din funcţia de conferenţiar universitar. Medicul a beneficiat şi de voucherele de vacanţă în valoare de 1.450 de lei. Iar veniturile cele mai mari le-a încasat din dividende, a căror valoare a fost de 379.000 de lei. Aşadar, un venit total de 582.420 de lei, plus voucherele de vacanţă.

Investiţiile în hârtii de valoare şi acţiuni sau părţi sociale, pe placul şefei de la Hematologie

Şefa Secţiei de Hematologie, Ionela Rotaru, nu a menţionat în declaraţia de avere că ar deţine vreun teren. Însă, are trei apartamente în Craiova – unul cumpărat alături de soţ, iar celelalte două moştenite de soţul acesteia. Medicul mai are un Renault Captur din 2016 şi o Dacia Sandero din 2018. Chiar dacă nu a investit în proprităţi, medicul a preferat să strângă bani. Aşa că are în conturi 1.189.288 de lei (240.260 de euro), 2.051 de dolari şi încă 14.160 de euro.

În plus, aceasta a investit foarte mult în acţiuni sau păriţi sociale în societăţi comerciale, dar şi în hârtii de valoare. Pentru prima categorie de investiţii, suma totală se ridică la 254.900 de lei, iar acţiunie sau părţile sociale se regăsesc la societăţi precum BRD, Conpet, Electrica SA, Romgaz, Transelectrica, Transgaz şi Banca Transilvania. Încă o investiţie mare a fost făcută în hârtii de valoare de la Guvernul României. Vorbim aici de 355.000 de lei şi încă 2.700 de euro.

Cadou de 100.000 de lei la majorat

În acelaşi document apare şi un cadou fabulos, pe care fiul Ionelei Rotaru l-a primit odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. Acesta a primit suma de 100.000 de lei, cadou de majorat, de la o femeie, cel mai probabil rudă. Aceeaşi femeie i-a mai acordat încă un frumos dar de 20.000 de lei, tot în 2022.

Ca venituri, şefa de la Hematologie a avut un salariu de 172.419 de lei anul trecut şi încă 73.558 de la UMF. Medicul a mai câştigat încă 2.172 dintr-un contract de colaborare şi alţi 972 de lei din indemnziaţia Consiliului de Administraţie de la Spitalul Filantropia. Încă 40.670 i-a obţinut din activităţi independente prestate în cadrul unui PFA, iar alţi 31.775 din dobândă bancară. Soţul acesteia a avut un salariu de 41.250 de lei, în 2022, şi tichete de masă în valoare de 6.780 de lei. La aceşti bani s-au adăugat 37.867 de lei din dividende, 9.700 de lei din titluri de stat şi 37.736 din dobândă bancară. Aşadar, venituri totale de 454.899 de lei, anul trecut, pentru familia Rotaru. Însă, şefa Secţiei de Hematologie nu a uitat nici de voucherele de vacanţă, în valoare de 1.450 de lei.

Bani mulţi în conturi

Ajungem acum la Secţia de Obstetrică Ginecologie I, condusă de Maria Magdalena Manolea. Aceasta a menţionat în declaraţia de avere că deţine trei terenuri în Craiova, toate moştenite. Două dintre acestea au fost moştenite de şefa secţiei (363 şi 476 mp), iar al treilea a fost moştenit de soţ (144 mp). Familia Manolea a avut noroc şi de donaţii. Maria Manolea a primit prin această metodă o casă în Craiova, cu o suprafaţă de 123 de mp, iar soţul acesteia un spaţiu comercial de 77 de mp. De asemenea, împreună au mai cumpărat încă două spaţii comerciale de câte 50 de mp, tot în Craiova.

Şefa Secţiei Ginecologie I mai are un Ford Kuga din 2019, iar alte bunuri de valoare nu a mai menţionat. În schimb, are în conturi frumoasa sumă de 843.370 de lei şi încă 9.420 de euro. Medicul a mai specificat că deţine părţi sociale de 100 de lei într-un centru medical, dar şi investiţii de 519.000 de lei în titluri de stat. Salariul şefei de la Ginecologie I a fost de 159.575 de lei în 2022. De asemenea, de la UMF a mai avut un salariu de 50.823 de lei. Soţul acesteia lucrează tot la UMF, de unde a avut un venit de 101.809 de lei, anul trecut. Cei doi soţi au mai încasat 209.459 de lei din dividende de la un centru medical.

Venituri uriaşe în familia şefului de la Ginecologie II

Secţia de Obstetrică Ginecologie II este condusă de medicul Constantin Cristian Văduva. Acesta a investit destul de mult, alături de soţie, în terenuri şi locuinţe. Cei doi au trei terenuri în Craiova (suprafaţă totală de 1.610 mp) şi unul în Brezoi, judeţul Vâlcea, cu o suprafaţă de 1.236 de mp. La acestea se adaugă două case (248 şi 265 de mp), în Craiova, un apartament, tot în Craiova, şi încă o casă de vacanţă în Brezoi. Alte bunuri de valoare nu mai apar în declaraţie, nici măcar o maşină.

În conturi, medicul deţine frumoasa sumă de 865.638 de lei şi 16.678 de euro. La aşa economii, nu încăpea locul vreunei datorii bancare sau de altă natură. La capitolul venituri, cifrele devin de-a dreptul ameţitoare. De la Spitalul Filantropia, medicul Constantin Văduva încasează 151.130 de lei, iar de la UMF încă 88.348 de lei. Alte două sume de 14.040 de lei şi 4.560 de lei le încasază de la două clinici particulare care îi aparţin. Însă, de departe sumele cele mai mari din familie vin din dividendele de la cele două clinici. Anul trecut, acestea s-au ridicat la 1.476.465 de lei. La toţi aceşti bani s-au adăugat şi cele două salarii ale soţiei medicului, încasate tot de la cele două clinici. Suma totală din cele două venituri ale soţiei se ridică la 78.664 de lei. Aşadar, veniturile familiei Văduva din 2022 s-au ridicat la 1.813.207 de lei (366.304 de euro).

Şeful ATI, salariu baban

Ajungem acum la Secţia ATI, condusă de Marius Bogdan Novac. Declaraţia acestuia de avere este mai restrânsă faţă de a celorlalţi colegi. Acesta a moştenit un teren de un hectar în Arad şi mai are o casă de 220 mp în Craiova. De asemenea, soţia medicului a moştenit jumătate dintr-un apartament de 72 de mp, situat în Craiova. Marius Novac mai are un BMW din 2018 şi un Volvo din 2022, iar în conturi a menţionat suma de 142.000 de lei şi 900 de euro. În restul declaraţiei nu mai apar alte bunuri de valoare.

Medicul a mai specificat şi două datorii bancare, în valoare de 27.000 de lei şi 17.000 de euro. De la Spitalul Filantropia, medicul are un salariu mare, care a ajuns, în 2022, la 220.843 de lei (18.403 lei pe lună). La aceşti bani se adaugă şi salariul din cadrul UMF Craiova, care a fost de 59.777 de lei, în 2022. Încă 4.264 i-a încasat din salariul de la un cabinet particular. Soţia acestuia este tot medic la Spitalul Filantropia, de unde a câştigat, anul trecut, 107.753 de lei. Aceasta este salariată şi la cabinetul particular alături de soţ, iar de aici a avut un venit de doar 87 de lei, potrivit declaraţiei. Din dividendele de la acest cabinet medical, soţii Novac au încasat 172.000 de lei.

Şefa de la Neonatologie, datorii mari, salariu pe măsură

Neonatologia din cadrul Spitalului Filantropia este condusă de Mirela Anişoara Siminel. Aceasta a investit, împreună cu soţul, în şase terenuri aflate la Craiova, Gherceşti şi Breasta. Patru dintre acestea sunt intravilane ( Craiova – 317 mp, Gherceşti – 809 mp şi 5.824 mp, Breasta – 2.878 mp) şi două sunt agricole (Gherceşti – 2.923 mp şi 6.384 mp). De asemenea, familia Siminel are o casă în Craiova, una la Breasta şi o casă de vacanţă la Gherceşti. În declaraţia de avere mai apar şi trei maşini – un Volkswagen Sharan din 2010, un Mercedes Viano din 2006 şi un Nissan Patrol din 1995. În document, şefa de la Neonatologie nu a menţionat că are bani în conturi, ci o mulţime de datorii. Mai exact, şapte credite bancare în valoare de 2.557.642 de lei.

În 2022, medicul a avut un salariu de 327.064 de lei (27.255 de lei lunar) de la Spitalul Filantropia, cel mai mare comparativ cu ale celorlaţi şefi de secţie. Încă 53.792 de lei i-a câştigat de la UMF Craiova. Aceasta a mai încasat 16.800 din alocaţia de plasament, iar soţul acesteia 15.768 din indemnizaţia de creştere a copilului.

Moşteniri şi bani mulţi în conturi

Şefa de la Pediatrie, Ligia Stănescu, a moştenit, alături de o soră, patru terenuri în Aninoasa, judeţul Argeş. În aceeaşi localitate a mai moştenit o casă de vacanţă. De asemenea, medicul şi-a cumpărat un apartament în Craiova, iar un altul, aflat în Piteşti, îl deţine alături de o persoană. Medicul a mai menţionat în document un Volkswagen T Cross din 2020. În conturi a declarat 215.000 de lei şi 32.000 de euro. Salariul acesteia de la Filantropia a fost de 132.211 de lei în 2022, iar 112.951 a câştigat de la UMF Craiova. De asemenea, din venituri independente, acţiuni sau dobânzi i-au mai intrat în conturi, în total, 27.969 de lei. Ligia Stănescu a beneficiat şi de voucherele de vacanţă, în valoare de 1.450 de lei.

Maria Dănciulescu, şefa de la Oncologie, are un teren de 335 mp şi o casă de 226 mp, ambele în Craiova. De asemenea, mai deţine un Ford Fiesta din 2018. La capitolul bani stă foarte bine, aceasta având în conturi 607.245 de lei şi 10.350 de euro. La aceştia se adaugă o investiţie de 10.610 în hârtii de valoare de la NN. În declaraţia acesteia de avere mai apar doar salariile din familie. Şefa de la Oncologie a avut un salariu de 174.085 de lei, iar soţul acesteia o pensie de 60.000 de lei şi încă un venit de 2.000 de lei din arendă.

Bani de la spital, de la UMF şi de la două clinici private

Secţia de Reabilitare Medicală o are la conducere pe Magdalena Rodica Trăistaru. Aceasta a menţionat în declaraţia de avere un teren de 410 mp în Craiova şi două terenuri moştenite, la Cârcea ( 2 ha şi 600 mp). De asemenea, medicul are o casă de 68 de mp şi un apartament de 54 mp, ambele în Craiova. În document mai apare şi un Ford din 2008, iar în conturi 77.208 de lei şi 15.004 euro. Medicul a mai menţionat două datorii bancare în valoare de 280.000 de lei. La capitolul venituri, aceasta a beneficiat de două salarii – unul de la Spitalul Filantropia (130.666 de lei) , iar cel de-al doilea de la UMF (105.653 de lei). Aceasta mai lucrează şi la două Policlinici din Craiova, de unde a încasat, în 2022, un salariu total de 54.813 de lei. Aşadar, un venit anual total de 291.132 de lei.

Ca o concluzie, şefii de secţie de la Spitalul Filantropia „se bat“ în averi şi se împart între programul de la spital, cel de la UMF şi de la clinicile sau cabinetele private pentru a stoarce cât de mulţi bani în cursul unui an de activitate.

Citeşte şi: Ce averi şi salarii au directorii Spitalului Filantropia (I)