Asfaltare şi trecere de pietoni pe sub ţevile de termoficare, pe Bulevardul Dacia din Craiova

Unele lucrări făcute în Craiova te fac să râzi cu poftă, inevitabil. O situaţie marca „Dorel“ a apărut pe Bulevardul Dacia din Craiova, puţin mai sus de intersecţia cu Calea Severinului. În dreptul unui teren viran s-a asfaltat zona de sub ţevile de termoficare, iar imediat după ce treci pe sub ţevi apare o trecere de pietoni, însoţită de semnul de circulaţie aferent. Numai că asfaltul şi trecerea de pietoni se întrerup brusc, pe terenul respectiv care nu duce absolut nicăieri. Veste bună este că, totuşi, nu este vorba despre o lucrare ce ţine de Primăria Craiova, deci nu este făcută din bani publici.

Lucrarea executată pe Bulevardul Dacia este o ciudăţenie. Terenul respectiv a aparţinut sau încă aparţine firmei PK Brown S.R.L, însă din punct de vedere juridic exista o promisiune de vânzare către LIDL, care intenţionează să deschidă un magazin în acea zonă. Bizar este că proprietarul a asfaltat zona de intrare spre teren, pe sub ţevile de termoficare şi chiar a comandat trasarea unei treceri de pietoni, înainte să se facă vreo altă lucrare pe terenul respectiv.

Certificate de urbanism pentru lucrările de pe Bulevardul Dacia

Pe site-ul Primăriei Craiova, apar câteva certificate de urbanism pentru această adresă de pe Bulevardul Dacia, prin care s-au solicitat anumite lucrări. Unul dintre certificatele de urbanism solicitate se referă la trecerea în subteran a conductelor de termoficare supraterane. Acesta a fost solicitat în ianuarie 2022, însă conductele sunt şi acum în aceeaşi poziţie.

Firma care s-a ocupat de asfaltarea acelui segment a fost Domarcons. Aceasta a fost contractată de firma căreia îi aparţine terenul. „Noi am realizat acolo lucrarea, am respectat ce aveau ei în proiect. Asfaltul turnat nu va fi spart pentru a fi introduse ţevile pe sub pământ. Acestea au fost introduse deja în pământ, chiar dacă cele vechi sunt încă la suprafaţă. În momentul în care se va opri căldura şi nu va mai circula prin vechile conducte, acestea vor fi tăiate. Apoi vor fi racordate capetele la conductele deja introduse în pământ“, a declarat un reprezentant al Domarcons.

Practic, chiar dacă certificatul de urbanism a fost solicitat încă din ianuarie 2022, toată vara trecută, când nu trecea agentul termic prin conducte, a fost pierdută vremea şi lucrarea nu a fost făcută. Acum se aşteaptă, din nou, sezonul cald pentru finalizarea lucrării. Între timp, modul în care arată lucrarea provoacă râsul craiovenilor care trec prin zonă.

Trecerea de pietoni cui se adresează?

Dincolo de conductele de termoficare care încă există la suprafaţă, rămâne şi trecerea de pietoni care nu duce nicăieri şi, cel puţin pentru o bună bucată de timp, aceasta nu ar avea cui să se adreseze. Reprezentantul Domarcons spune că ei au executat lucrarea solicitată, însă nu cunoaşte mai multe detalii. „Noi nu avem de unde să ştim de ce au dorit această trecere de pietoni înainte să fie ceva construit acolo. Aşa au stabilit ei prin proiect, aşa ni s-a cerut, noi am executat lucrarea“, a spus acesta.

Lidl vrea să deschidă magazin

Tot pe site-ul primăriei mai există încă un certificat de urbanism referitor la adresa de pe Bulevardul Dacia. Prin acesta s-a solicitat „desfiinţare împrejmuire existentă şi platforme betonate, construire imobil P cu funcţia de magazin retail, construcţii anexe (post trafo, gospodărie incendiu), amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, spaţii verzi, drumuri, trotuare, rastel cărucioare, staţie încărcare maşini electrice, panouri solare), accese auto şi pietonale, racorduri la drumurile publice, împrejmuire teren, amplasare bariere automate, amplasare semnale publicitare (unipol, totem, casete, panouri pe faţadă şi în parcare), organizare de şantier, reţele instalaţii în incintă şi branşare la utilităţi şi amplasare post trafo“, se arată în certificatul de urbanism.

Aşadar, Lidl pregăteşte contrucţia unui nou magazin în Craioviţa Nouă, pe Bulevardul Dacia.

