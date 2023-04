Promenada Mall se deschide în acest an

Promenada Mall va fi gata în acest an, în perioada de toamnă. Reprezentanții centrului comercial au organizat o conferință de presă, în cadrul căreia au anunțat că lucrările pentru construcția mall-ului din Craiovița Nouă, de pe strada Severinului, merg foarte bine, și că oamenii din Craiova vor avea un nou Mall în 2023.

„NEPI Rockcastle s-a născut în România, iar această ţară este cea mai mare piață de desfacere pentru noi. În acest moment, NEPI operează în nouă state din Europa.

Promenada vrem să fie un spațiu în care craiovenii să se simtă bine. Suntem foarte încântați de proiectul nostru din Craiova. Investiția totală valorează mai mult de 125 de milioane de euro. Ne dorim să rămânem pe piața din Craiova mulți ani de acum înainte”, a spus Dany Rüdiger, CEO NEPI Rockcastle.

Promenada Mall se deschide în toamnă

Directorul de dezvoltare al NEPI spune că mall-ul își va deschide porțile în toamnă, în luna octombrie.

„Deschidem în prima jumătate a lunii octombrie. Suntem în grafic cu toate lucrările, nu există probleme care să ne facă să ne gândim că nu vom deschide atunci. Centrul are 90.000 de metri pătrați construiți. Cererea de retail din piață a fost foarte mare, deci am extins construcția de la 70.000 la 90.000 de mp. Ne doream de multă vreme să fim în Craiova. Este un oraș mare, în care prezența noastră era absolut obligatorie. A fost greu să găsim terenul, iar acesta este motivul pentru care nu am venit mai devreme în Craiova”, a spus Andrei Radu, director de dezvoltare NEPI Rockcastle.

Ce branduri vor fi în Promenada Mall

„Acest proiect este unul foarte important pentru noi. Orașul merită un nou nivel de calitate în zona de retail, o nouă ofertă de branduri și magazine. Proiectul are o suprafață totala 86.500 de mp închiriabili. Aducem, în total, în jur de 150 de magazine. Vor fi concepte noi ale magazinelor.

De exemplu, Lefties va veni cu primul magazin din Europa, în afara celor din Spania. Tommy Hilfiger şi Calvin Klein sunt alte branduri care vor fi prezente în Promenada Mall.

Carrefour va deschide cel mai nou concept. De asemenea, Dedeman ni s-a alăturat și își construiesc singuri magazinul, desigur integrat în proiectul nostru. De asemenea, în mall va fi și un cinematograf complet digital”, a spus Marius Barbu, director în cadrul NEPI.

