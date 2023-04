Mai marii Primăriei Gogoşu, telefoane „ultimul răcnet“ din bugetul local

Ţara arde şi mai marii Primăriei Gogoşu, din Mehedinţi, tocmai şi-au cumpărat, din bani publici, trei telefoane iPhone. Şi nu orice model, ci cel mai nou şi mai performant – iPhone 14 Pro Max. Reprezentanţii consideră că au meritat un astfel de telefon, după investiţiile făcute în comună. Paradoxal este faptul că primarul şi viceprimarul cu pot comunica între ei, la telefon, chiar şi după ce şi-au cumpărat telefoanele de ultimă generaţie.

Primăria a aruncat cu banii pentru telefoane

Achiziţie de ispravă pe banii oamenilor din comuna mehedinţeană Gogoşu. Edilii şi-au dat seama că doar un Iphone 14 Pro Max îi poate ajuta să aibă semnal pe uliţele comunei. De asemenea, să facă fotografii atunci când trebuie să se laude cu investiţiile făcute. Iar această dorinţă a lor i-a costat destul de scump pe locuitorii comunei.

Întreaga investiţie a ajuns la peste 5.000 de euro, pentru trei telefoane. Primăria Gogoşu, judeţul Mehedinţi, a făcut achiziţia prin cumpărare directă în SEAP, iar tranzacţia a fost făcută cât se poate de rapid. Primăria şi-a exprimat dorinţa de a cumpăra trei pachete care să conţină câte un telefon Iphone 14 Pro Max şi alte câteva accesorii, pe 14 martie 2023. A doua zi, deja exista o ofertă de la firma S.C. INTEC S.R.L., pe care edilii din Gogoşu au şi acceptat-o. Suma totală care s-a plătit din bugetul local pentru cele trei telefoane a fost de 24.693 de lei, fără TVA.

Edilii, greu de mulţumit

La un calcul simplu, vedem că un telefon a costat 8.231 de lei, fără TVA. Pe site-urile de profil, un astfel de telefon nu depăşeşte suma de 6.400 de lei. Însă, edilii nu s-au mulţumit doar cu un simplu telefon şi nu au vrut să cheltuie din buzunarul lor nici măcar banii pentru diversele accesorii. În descrierea cumpărării directe, publicate în SEAP, apar toate cerinţele reprezentanţilor de la primăria mehedinţeană. Cele trei telefoane s-au dorit pe culori diferite – unul mov, altul argintiu, iar al treilea negru.

Iar fiecare dintre cele trei telefoane a trebuit să aibă o memorie de 128 GB şi să vină echipat cu căşti Apple AirPods (a 3-a generaţie), încărcător auto de 20w, folie de sticlă Bigben, husă de protecţie Magsafe, încărcător reţea Apple, dar şi un suport magnetic Tellur pentru ventilaţie. Numai accesoriile au costat minim 1.500 de lei. Aşadar, mai marii Primăriei Gogoşu şi-au făcut temele în detaliu, atunci când a fost vorba de achiziţionarea acestor telefoane. Aceştia au avut grijă să cumpere toate accesoriile posibile pentru telefoane, din banii cetăţenilor. Niciunul nu s-a lăsat mai prejos şi a vrut să se asigure că telefonul de serviciu este „ultimul racnet“.

Au telefoane, dar nu pot comunica între ei

Cu toate acestea, reprezentanţilor comunei nu li se pare o achiziţie prea costisitoare şi consideră că meritau un astfel de telefon. Gazeta de Sud l-a întrebat pe viceprimarul comunei, Florică Balica, dacă cele trei telefoane mobile de ultimă generaţie nu sunt o investiţie prea mare pentru o comună.

„Unul dintre telefoane a ajuns la mine, altul la domnul primar, iar cel de-al treilea nu ştiu cui i l-a dat domnul primar, nu m-a interesat acest lucru. Oricum, este făcută în SEAP achiziţia, avem totul pe inventar, nu ştiu ce problemă ar fi…. Am făcut destule investiţii, ne ocupăm de altele, chiar aveam nevoie de un telefon performant. Te duci la o investiţie, mai faci o poză, mai faci una, mai faci alta…sunt destule. Plus că semnalul îl are foarte bun. Sunt mulţumit de achiziţie. Nu vă pot da numărul de telefon al domnului primar fiindcă nu îl ştiu pe cel pe care îl are acum. Eu aveam un număr de telefon mai vechi, însă acel telefon i-a fost ridicat de poliţie, într-o chestiune personală, nu ştiu să vă dau mai multe detalii. Deci numărul de telefon pe care îl are acum nu îl ştiu…“, a spus viceprimarul.

Cu alte cuvinte, cei mai importanţi oameni din conducerea comunei mehedinţene Gogoşu au telefoane de ultimă generaţie, dar pot comunica între ei numai dacă se întâlnesc, prin email sau prin poştă. Fiindcă nu îşi ştiu numerele de telefon. O enigmă rămâne şi cui i-a revenit cel de-al treilea telefon. Putem doar să bănuim că a fost vorba despre o femeie, ţinând cont de cerinţa clară legată de culoarea mov.

Primarul comunei, probleme cu poliţia

Plecând de la faptul că primarului Jean Rogoveanu i-a fost ridicat vechiul telefon de către poliţie, am aflat că probleme ar fi pornit de la momentul în care soţia acestuia l-a acuzat de violenţă în familie. Pe 6 ianuarie, anul acesta, femeia a sunat la 112 şi a reclamat faptul că primarul a agresat-o. La momentul respectiv, a fost emis şi un ordin de protecţie, pe care Jean Rogoveanu l-a contestat în instanţă. Însă, judecătorii mehedinţeni i-au respins contestaţia. Mai mult decât atât. femeia a reuşit, prin decizie judecătorească, să se întoarcă în casa familiei, iar primarul a fost evacuat cu executorul judecătoresc, cel puţin până la finalul procesului. La Judecătoria Drobeta Turnu-Severin există pe rol, în acest moment, procesul de divorţ dintre cei doi soţi.

Citeşte şi: Cu cât se vând mieii în Piaţa Chiriac