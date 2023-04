Fochiştii de la Termo Urban, angajaţi toamna, concediaţi primăvara

„Noi de doi ani de când s-a făcut noua firmă lucrăm de toamna până primăvara pe contract determinat pe şase luni. Anul trecut din primavără până în octombrie am stat acasă cu un ajutor de şomaj. Acum, peste două săptămâni ne dau afară. Până în toamnă nu mai avem dreptul la somaj. Vom trăi din 300 de lei ajutor de la stat. Eu am văzut că firma a avut profit de milioane de euro pe anul trecut. Cred că este şi de pe urma noastră. Au angajat jumatate din cât prevedea organigrama. Ne-au pus să alergăm între mai multe puncte termice şi centrale pe gaz. La centralele pe gaz ar fi trebuit un om permanent, dar ei ne pun sa mergem cu trei centrale. Salariul este de mizerie, dar nu o să-l mai am nici pe acesta. Să scoţi profit pe seama unor angajaţi şi după aia să-i dai afară? Conducerea şi-a luat primă că a scos profit. Si noi?!”, spune un angajat al SC Termo Urban.