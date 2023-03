Iluminatul public scurtcircuitează bugetul Primăriei Craiova

“Prin HCL nr. 97/26.03.2015, s-a aprobat atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova către S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, contract care cuprinde în anexe, Oferta financiară cu tarifele unitare pentru desfăşurarea serviciului. Prin HCL nr. 93/25.02.2016, s-a aprobat modificarea tarifelor unitare privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, din Oferta financiară Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova. Prin HCL 366/2021, s-a aprobat ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova din Oferta financiară Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova. Potrivit prevederilor art. 15, alin. 7 şi art. 16, alin 10 din Contractul nr. 48275/27.03.2015, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, concesionarul are dreptul să propună tarife de iluminat public, fundamentate în condiţiile legii iluminatului public, iar concedentul are dreptul să aprobe tarifele propuse, să controleze şi să supravegheze modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de ajustare a acestora. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 63715/2023, operatorul serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova solicită ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova”, se arată în Referatul de aprobare privind ajustarea tarifelor specifice serviciului de iluminat public din Craiova.