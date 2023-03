S-a reluat modernizarea drumurilor judeţene din Dolj! Ce drum a rămas repetent

A venit primăvara, s-au dezmorţit şi şantierele deschise pe drumurile judeţene din Dolj. Lucrările au fost reluate oficial din data de 15 martie, cu toate că vremea bună i-a scos mai devreme la lucru pe constructori, pentru pregătirea terenului.

Consiliul Judeţean (CJ) Dolj a intrat în 2023 cu şase drumuri în lucru, dintre care unul poate fi considerat repetent la capitolul lucrări. Şi este şi cel mai scurt drum judeţean! Este vorba de DJ 652A, DN 6 – Cârcea – DN 65, la care lucrările au demarat în primăvara anului 2019. Contractul de modernizare a celor 6,3 km de drum a fost atribuit în ianuarie 2019 asocierii Erpia SA – Conmetal SRL, la o valoare de aproximativ 16.500.000 de lei cu TVA (circa 3,5 milioane de euro la acea vreme). Lucrările s-au derulat în rit de melc, cu mici zvâcniri câteodată, dar insuficiente. Constructorul s-a poticnit, iar drumul nu a fost finalizat nici după patru ani de la demararea lucrărilor. Iar termenul de execuţie a fost de 12 luni.

Tronsonul II al DJ 552 Craiova – Cetate, etalon în materie de drumuri judeţene

CJ Dolj a ieşit însă bine cu tronsonul II al DJ 552 Craiova – Cetate, finalizat încă din octombrie 2022, dar recepţionat luna trecută. Este vorba de cei 39,9 km dintre Râpa Roșie și Cetate, consideraţi ca făcând parte din „cel mai inovator proiect de infrastructură rutieră din tot județul“. De lucrările la tronsonul II al DJ 552 s-a ocupat Strade Bauunternehmung SRL, în cadrul unui contractul cu o valoare de 99,3 milioane de lei – proiect cu fonduri europene.

Lucrările au demarat în vara anului 2020 şi au fost gata în doi ani, drumul arătând impecabil. Un alt drum unde lucrările s-au încheiat este DJ 542, limita județului Olt – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni, cunoscut ca „drumul lubeniţelor“. Vorbim aici de un contract de aproape 10 milioane de euro, lucrările fiind executate de asocieriea Domarcons SRL – Alpha Construct Sistem SA – Mineralport SRL.

Ce drumuri judeţene ar fi gata în acest an

În 2023 au intrat deja în lucru tronsonul I al DJ 552 Craiova – Cetate, adică cei 27,7 km dintre Craiova și Terpezița, tronsonul I şi II al DJ 561A Giurgița – Moțăței – Pleniţa – limita cu județul Mehedinți, cel mai lung drum judeţean din Dolj (71 km), şi cele două tronsoane ale DJ 561B, Valea Stanciului – Padea, respectiv Segarcea – Padea. Cu excepţia ultimului tronson menţionat, restul sectoarelor de drum ar urma să fie gata în acest an, potrivit asigurărilor date încă de anul trecut de către conducerea CJ Dolj.

Se lucrează pe DJ 561B, tronsonul Valea Stanciului – Padea 1 de 3

Spre exemplu, pe cei 12,3 kilometri dintre Padea şi Valea Stanciului s-a turnat deja asfaltul. Este vorba de primul strat de covor asfaltic de pe tronsonul II al DJ 561B, care a fost turnat într-o lună, octombrie – noiembrie 2022. Asta după ce au avut loc lucrări complexe la partea de structură a drumului. La acest tronson, executat de Strade Bauunternehmung SRL, se lucrează în prezent la sistemul de scurgere a apelor, la acostamentele betonate şi la trotuare. Contractul are o valoare de circa 7,5 milioane de euro, iar lucrările vor fi gata până în toamnă.

La primul tronson al DJ 561B Segarcea – Zăval (km. 0+000 – 12+130), cel dintre Segarcea şi Padea, lucrările demarat anul trecut. Contractul a fost atribuit asocierii Trustul de Construcții Drobeta SA – Gidazi Prod Com SRL la o valoare de 33.262.850 lei (TVA inclus), durata de execuție fiind de 12 luni. Întârziat din punct de vedere al lucărilor, tronsonul I al DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Terpeziţa – Sălcuţa – Vârtop – Caraula – Cetate, executat de asocierea Domarcons SRL şi Erpia SA, va fi şi el gata în acest an, la pachet cu podul peste Jiu. Contractul are o valoare de 97 de milioane de lei.

În ce stadiu se află modernizarea DJ 561A

La DJ 561A Giurgița – Moțăței – Pleniţa – limita județului Mehedinți se lucrează pe ambele tronsoane. S-a ajuns şi la turnarea primului strat de asfalt, dar nu pe toată lungimea drumului. Lucrările de modernizare au demarat în septembrie 2020, dar asfaltarea efectivă a început în august 2021 (la tronsonul I) şi octombrie 2021 (tronsonul II). Până atunci, s-a lucrat la alte componente care ţin tot de modernizarea drumului: acostamente, colectarea şi evacuarea apelor, consolidări laterale, accese la proprietăți, poduri şi podeţe etc. Aici vorbim de două proiecte cu fonduri europene, pentru fiecare tronson de drum.

Contractul pentru modernizarea primului tronson al DJ 561A, Giurgița – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecția cu DN 56) a fost atribuit asocierii Domarcons SRL – Erpia SA, la valoarea de 85.832.169,84 lei (fără TVA). Lucrările de modernizare a tronsonului II al DJ 561A Moțăței – Dobridor – Unirea – Plenița – limita cu judeţul Mehedinți sunt executate de firma craioveană Strade Bauunternehmung SRL, valoarea de atribuire a contractului fiind de 78.942.719,31 lei (fără TVA).

Lucrări la tronsonul II al DJ 561 A Moțăței – Pleniţa – limita județului Mehedinți 1 de 3

Conform informaţiilor oferite de CJ Dolj la prezentarea bugetului pe anul 2023, tronsonul I (39,4 km) se află la 75% stadiu de execuţie, iar tronsonul II (30,5 km) la 60% grad de execuţie. Pe tronsonul II al drumului, cel dintre Moţăţei şi Pleniţa, s-a turnat în această lună asfalt pe o porţiune de 6 km (între Unirea şi Pleniţa), constructorul lucrând şi la acostamente şi la aşternerea la cotă a stratului de piatră spartă. Suma prevăzută în bugetul judeţului Dolj pe anul 2023 pentru finalizarea celor două proiecte este de 147.129.000 lei.

Citeşte şi: (VIDEO) Finalizat în octombrie 2022, recepționat în februarie. Tronsonul II al DJ 552 Craiova – Cetate devine cel mai bun drum din Dolj!