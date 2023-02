Craiovenii plătesc mai puțin pentru căldura din ianuarie față de luna decembrie

“Este o mare diferență față de luna trecută. Facturile la căldură au venit mult mai mici, este o diferență de 200-300 de lei de la o lună la alta. Cine a avut luna trecută 600 de lei la căldură, acum are 400 de lei. Un proprietar care a plătit în luna decembrie 2022 la căldură 800 de lei, acum, în ianuarie are de plătit căldura 500 de lei. Factura totală pe asociația de proprietari a fost în luna decembrie de 130.000 de lei. Acum pentru luna ianuarie a venit 100.000 de lei. Scăderea prețului gigacaloriei se vede în facturile proprietarilor. Totuși Craiova are prețuri mai mari la căldură față de alte localități din țară”, a afirmat Gheorghe Albu, președintele asociației de proprietari 1 Mirceşti-Sărari