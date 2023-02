Olguța Vasilescu: În 2022 s-au asfaltat peste 100 de străzi din Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, într-o postare pe Facebook, publicată în această dimineață, că anul trecut s-au asfaltat peste 100 de străzi din Craiova, dar și alte zone precum parcări, curți ale școlilor sau trotuare. Mai mult decât atât, Olguța Vasilescu spune că, în acest an, își propune ca primăria să facă și mai multă treabă.

„Așa cum am anunțat, am reluat asfaltarea străzilor din cartierele de periferie, pentru a continua ce am reușit anul trecut și nu a reușit nicio altă localitate din România.

Nu mai puțin de 120 de repere are lista cu asfaltările de anul trecut.

Fie că sunt străzi (peste 100), cvartale de blocuri, parcări, curți interioare ale școlilor sau trotuare, toate au fost reparate sau asfaltate anul trecut.

Și dacă anul trecut am asfaltat mult mai mult decât în alți ani, anul acesta vrem să ne autodepășim și să ne apropiem de ținta pe care ne-am impus-o: nicio stradă fără asfalt în Craiova!“, a scris primarul Craiovei pe Facebook.

Alături de declarație, Olguța Vasilescu a atașat și o listă cu toate străzile asfaltate.

