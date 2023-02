Consilierii locali dau mână liberă RAADPFL-ului să se împrumute

„Eu nu am voie să dau resturile vegetale gratis. Dacă eu nu fac această investiție, conform legii materialului biodegradabil voi fi obligat ca aceste resturi să le dau la un operator pentru compost. Singurul operator de la noi e Iridex. Conform calculelor noastre, între 10 și 15 miliarde costă primăria să dăm aceste resturi vegetale. Până acum nu le-am dat la Iridex pentru că noi am semnat contractul cu Iridex luna aceasta și va fi valabil de luna viitoare. Nu pot să spun ce cantitate. Dar, din datele statistice ne ducem la 20-30 de tone pe zi. Dar nu pot să spun că sunt frunze, că e iarbă, depinde ce luăm după domeniul public, spațiu verde. M-ați întrebat dacă știu dobânda și ce garanție dau. Acestea se discută și se negociează cu banca atunci când eu am aprobarea dvs. pentru accesareacreditului. Nu pot să spun dinainte cu cât îmi dă banca dobânda. Se va face un caiet de sarcini în care vom pune date tehnice, productivitate, cantitate și va fi o licitați publică deschisă. Cine câștigă, nu se știe. Și nici la ce prețuri, nici asta nu ştiu”, a justificat directorul RAADPFL, Adinel Ilinca.