Grădina blocului, confundată cu ghena de gunoi

„Pungile de gunoi sunt aruncate chiar la fereastra apartamentului nostru. Chiar şi în această dimineaţă, în jur de ora şapte, eram în sufragerie şi am auzit cum au aruncat punga cu gunoi de la etajele superioare. Nu ştiu cine aruncă, chiar dacă ies afară nu ştiu dacă-mi dau seama, blocul este cu 10 etaje. Nu pot să indic pe cineva, dar cu certitudine aruncă cei de la etajele de sus. Noi ne mai ocupăm de grădina blocului şi uneori ne este teamă să ne arunce cu ceva în cap. Aruncau şi înainte, dar după desfiinţarea toboganelor de gunoi aruncă mai mult. Nu pot să spun că cineva aruncă pentru că are duşmănie pe noi. Pungile cu gunoi, sticlele, resturile sunt aruncate în toată grădina blocului. Vara aruncă mai rar că ne văd că lucrăm în grădina blocului. Nu ştim ce să mai facem. Am anunţat şi la asociaţia de propreitari, şti şi administratorul blocului acest lucru. Nu ştim cui să ne adresăm ca să stopăm aceste persoane rău intenţionate”, spune Nina Ţârlea, locatar în blocul A3 din zona Ciupercă.