90 de asociaţii de proprietari din Craiova sunt interesate să zugrăvească faţadele blocurilor

„Avem 19 blocuri, dar scări sunt 29. Noi am reuşit până acum am reuşit să zugrăvim 5 scări. Am făcut solicitare către primărie să ne spună oficial care sunt condiţiile, ce nuanţă trebuie să folosim la vopseaua pe care o folosim la faţadă. Ne-au spus de la primărie că dacă este nevoie de placare este nevoie şi de autorizaţie. Dacă zugrăvim să folosim culorile care sunt pe zona respectivă. Ulterior am căutat firmele şi am demarat lucrările. Pentru plata lucrărilor am folosit fondul de reparaţii. Am folosit şi din fondul de penalităţi pentru că noi nu avem restanţe şi acesta nu a fost folosit pentru plata penalităţilor de întârziere. Nu avem datorii suntem cu plata la zi şi avem acest fond de penalităţi proprii. Costurile au fost între 5.300 de lei, la altele 6.300 de milioane de lei. Costurile au fost diferite în funcţie de lucrările care s-au făcut. La unele scări a fost necesar să se facă mici reparaţii, să se dea un stropan, o scară a făcut şi anvelopare. Acolo proprietarii s-au ocupat şi au luat autorizaţie, au găsit o firmă. Vecinii din scara vecină au făcut şi ei tot cu aceeaşi firmă. Poliţia locală ne-a notificat, ulterior ne-a amendat. Oamenii când au văzut, au zis să demarăm treaba. Totodată am mers şi în instanţă şi am contestat amenzile. Acum, în primăvară, să mai strângem bani şi să continuăm lucrările şi la celelalte blocuri”, Mircea Tudorache preşedintele asociaţiei de proprietari nr. 40 Dacia din cartierul Corniţoiu.