Ceartă pentru salariul administratorului şi sediul asociaţiei

„Eu am aflat că recent Comitetul Executiv a decis să crească salariile. Eu înţeleg că legea te obligă să creşti salariul minim pe economie, dar restul? Administratorul pentru trei ore era plătit, la început, cu 3.400 de lei. Acum, că i-ar fi făcut patru ore mai cere 600 de lei. Banii ăştia îi plătim noi din buzunar, dar nu ne întreabă nimeni. În plus, administratorul mai lucrează şi la altă asociaţie, la 9 George Enescu. Sunt zile în care programul de acolo se suprapune cu programul de la noi. Adică, termină acolo programul la ora 16.00 şi îl începe la noi tot la ora 16.00. Nu cred că este posibil aşa ceva. Revenind la salarii, au hotărât în Comitet, dar la avizier nu au mai afişat, aşa cum spune legea. Eu le-am făcut solicitare scrisă şi mi-au răspuns că au omis. Nu au omis, au făcut-o intenţionat, pentru că le sare lumea în cap. Cu sediul asociaţiei la fel, acum asociaţia de proprietari este în blocul 109B, scara 2 în uscătorie, dar au hotărât să o mute în alt bloc. Acolo a fost ghena de gunoi. Ca să aducă acel spaţiu într-o stare de funcţionare trebuie să bage nişte bani. Ei ce fac? Iau banii de la penalităţi şi îi investesc acolo. Eu le-am făcut solicitări scrise ca să îmi dea copii de pe procesele-verbale ale comitetului. Am ajuns şi la primărie. Ei sunt obigaţi ca procesele-verbale să le afişeze în termen de şapte zile de la încheiere”, spune un proprietar.