Olguţa pune tunurile pe CEO pentru preţul căldurii din Craiova

Cine consideră primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, că se face vinovat de faptul că primăria nu poate subvenţiona creşterea preţului la căldura? În primul rând, edilul spune că vinovat este Complexul Energetic Oltenia (CEO). În al doilea rînd, vinovat este Ministerul Energiei, dar şi Guvernul. Totodată, primarul arată cu degetul şi spre craiovenii care s-au debranşat de la sistemul centralizat de încălzire al oraşului.

În viziunea primarului Craiovei, CEO este vinovat din cauză că nu a furnizat Societăţii Electrocentrale Craiova cărbunele necesar producerii agentului termic primar. În plus, Complexul a săltat costul pe tona de cărbune cu 30% faţă de anul trecut. Din acest motiv societatea se aprovizionează la acest moment din rezerva de cărbune a statului. Problema este, însă, una între CEO și SE Craiova.

Ședință Consiliu Local

„În luna septembrie 2022 s-a făcut o divizare simetrică, SE Craiova a devenit o entitate separată de CEO. În momentul în care s-a făcut această divizare, împreună cu Dan Vasile, directorul de la SE Craiova am avut o discuţie în biroul ministrului energie şi cu reprezentantul de atunci al CEO, domnul Burlan, ca această divizare să se facă în nişte condiţii măcar acceptabile. În final, ne-am dat seama că, de fapt, toate acele negocieri au fost trecute cu vederea de CEO. Când s-a „măritat” SE Craiova a făcut-o fără zestre. Noi am solicitat nişte lucruri, ni s-a promis că se întâmplă şi nu s-au întâmplat. Am solicitat să ni se dea cantitatea de cărbune necesară pentru ca în lunile de iarnă să putem acoperi încălzirea şi apa caldă în Craiova. Ni s-a spus că da, ni s-a spus că în luna noiembrie vom avea 200 de mii de tone de cărbune în rezerva SE Craiova. La ora actuală mai este cărbune doar pentru o săptămână. Nu ni s-a pus la dispoziţie această cantitate de care am avut nevoie. În acel moment, când am văzut că nu există înţelegere la CEO, care trebuia să ne livreze trei navete pe zi şi livrau doar două, am făcut apel la rezerva de stat. Am fost sprijiniţi, într-o primă etapă ca în rezervele SE Craiova să rămână 30 de mii de tone şi nu 60 de mii (n.r primarul face referire la rezerva de stat, cărbunele care se află depozitat în incita SE Craiova). Acum, în disperare de cauză am ajuns încă o dată la rezervele statului, cerându-le să ni se pună la dispoziţie cantitatea de cărbune, ca să putem să trecem această iarnă„, spune primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

CEO a scumpit cărbunele

Cazan SEII Craiova

Lia Olguţa Vasilescu nu s-a oprit cu reproşurile faţă de CEO. „Nu înţeleg de ce CEO nu şi-a respectat promisiune? Ni s-a spus că ni se dă cărbunele la acelaşi preţ, nu ni s-a dat la acelaşi preţ, iar în ultimele zile au majorat preţul cărbunelui cu 30%. Nu înţeleg de ce nu şi-au ţinut promisiunea şi de ce au crescut preţul. Nu există nici o justificare”, a mai spus primarul.

Primarul Craiovei consideră că scumpirile au venit în lanţ, CEO a scumpit cărbunele, SE a scumpit agentul termic primar, iar Termo Urban a crescut preţul gigacaloriei. Totodată, producătorul de agent termic primeşte cărbune cu ţârâita.



Reprezentantul SE Craiova, Dan Vasile a dat următoarea explicaţie:

Dan Vasile, director CET II

” Cei de la CEO nu prea ne dau cantitatea necesară deşi avem contract. În protocol era trecut că este obligatoriu să ne livreze cărbune pentru funcţionare normală. La momentul acela preţul era 92,5 lei/tonă. Ulterior a crescut la 120,3 de lei/tonă. De când ne-am separat şi până în prezent ne-au livrat cu 30% mai puţin decât trebuia. Nu s-a pus problema că nu avem posibilitatea să le plătim. De exemplu, în noiembrie în loc să-mi dea 210 mii de tone, mi-au dat 140 de mii de tone. Acum luăm cărbune din rezerva de stat. Legat de subvenţie, noi nu avem legătură cu aşa ceva. La această dată nu am cărbune suficient, dar nu va fi problemă să aprovizionăm oraşul cu agent termic”, a declarat Dan Vasile, director SE Craiova.

Primăria a girat pentru Termo Urban cu banii de subvenţie

Termo Urban

Primarul Craiovei spune că nu a putut subvenţiona tariful la căldură şi din cauză că adminstraţia locală a fost nevoită să gireze pentru Termo Urban. Este cunoscut faptul că imediat după falimentul Termoficării şi înfiinţarea unei noi socităţi, producătorul de agent termic primar, Complexul Energetic nu a mai avut curaj să furnizeze materie primă pe datorie şi a cerut o garanţie. Administraţia locală craioveană a scos bani de la buget, 3 milioane de euro. Banii erau destinaţi subvenţionării căldurii.

” În ceea ce priveşte relaţia pe care urmează să o avem cu Electrocentrale Craiova. Ministrul Energie a făcut tot felul de încercări, ca să mă convingă să preluăm acest CET II în patrimoniul municipalităţii, în sensul să devină o companie, jumătate stat, jumătate municipalitate în care să intre şi Termo Urban. Dacă acceptăm să intre în patrimoniul nostru înseamnă că toată retehnologizarea să se facă pe banii noştri şi este vorba de câteva sute de milioane de euro. Nu am acceptat acest lucru, le-am spus să termine retehnologizarea, să schimbe grupurile pe gaz şi după putem să discutăm. Până atunci nu, pentru că ar însemna să luăm noi tot acest balast pe o sumă exorbitantă. Noi nu suntem producător de energie şi nu ne propunem să devenim producători de energie. Noi suntem clienţii unui sistem, unei electrocentrale care aparţine de statul român, ne plătim datoriile la zi , nu avem datorii şi în aceste condiţii nu înţelegem de ce anul trecut am fost obligaţi ca mare parte din subvenţie, 3 milioane de euro, să o blocăm într-un cont de garanţie. Niciunui oraş din România nu i s-a cerut acest lucru.

Ședință CL Craiova

Nu aveam nici o datorie la CEO şi cu toate acestea ni s-a cerut să blocăm aceşti bani. Ni s-a spus : „Dacă astăzi, până la ora 12 noaptea nu avem banii în cont, se întrerupe furnizarea agentului termic în Craiova”. Le-am spus: „Oameni buni, eu nu pot ca primar să semnez pe 3 milioane de euro, dacă nu am aprobarea Consiliului Local şi nici consiliul nu pot să-l convoc peste noapte„. L-am sunat pe ministrul energiei şi i-am spus: „Nu ştiu ce vreţi să faceţi cu Craiova, dar nu putem accepta ca să ne întrerupeţi furnizarea agentului termic pe o condiţionare care în lege spune că se poate face până la suma de…., dar ei ne-au pus suma maximă. Am obţinut o păsuire de o săptămână de zile, ca să facem şedinţa de CL. Am blocat acei bani într-un cont la care primăria nu poate umbla, nici CEO, nici SE Craiova şi aceia erau bani de subvenţie. Ca să înţelegeţi de ce este subvenţia mai mică faţă de alte localităţi. Aceşti bani au început să se devalorizeze. Din acest motiv l-am rugat pe domnul ministru, pentru că Termo Urban nu are nici o datorie la furnizor, să ne lase să deblocăm suma şi să introducem în subvenţie pe lângă cee pe care am pus noi deja în buget. Cu alte cuvinte, dacă se vor adăuga pe lângă cei 20 de milioane de lei pe care i-am pus în buget înseamnă o triplare a subvenţiei pe care noi o plătim pentru gigacalorie„, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Craiova zero lei de la guvern pentru subvenţionarea tarifului la căldură

Anul trecut, Craiova nu a primit nici un ban pentru subvenţionarea căldurii de la bugetul de stat. Acest lucru nu ar fi fost un impediment pentru primărie să acorde subvenția.

„Vreau să vă prezint o situaţie cu privire la subvenţia pentru diferenţa de preţ şi tarif şi compensarea creşterilor neprevizionate de preţ. Iată, banii care au venit anul trecut de la guvern pentru toate localităţile. Bucureştiul a primit 157 de miliarde de lei, Drobeta- Turnu -Severin- 288 de milioane, Ploieşti- 38 de milioane, Timişoara- 70 de milioane, Focşani- 12 milioane, Oradea- 19 milioane, oarş care are un număr mult mai mic de abonaţi, Giurgiu- 7 milioane de lei, Constanţa- 61 de milioane, Râmnicu Vâlcea – 2 milioane, Craiova- zero. Atât a considerat Ministerul Energiei că merită subvenţionarea gigacaloriei la Craiova. Mă uit şi eu la cât tupeu au unii să vină şi să spună că primarul nu a pus bani pentru subvenţionarea gigacaloriei. A pus 13 milioane şi a mai pus 3 milioane de euro în acel cont în care ţinem blocaţi banii. Cam asta este situaţia în care ne aflăm.

Ce facem noi acum? Am pus 20 de milioane de lei, 7 milioane în plus faţă de anul trecut pentru subvenţai gigacaloriei şi aşteptăm şi deblocarea acelui cont. Aştept răspunsul domnului ministru. Îmi daţi exemplu Oradea, că şi-au schimbat întreaga reţea pe fonduri europene. Nu este pe fonduri europene, este pe fonduri de la bugetul de stat. N-am înţeles niciodată de ce din tot ceea ce însemnau fonduri de la bugetul de stat, 70% mergeau către Oradea, 30%, către restul ţării. Vom continua investiţiile şi în momentul în care se va da drumul Ghidului de finanţare şi vom prelua conductele vom face investiţiile şi pentru reţeaua primară. CEO nu a făcut nici o investiţie, nici un leu nu a investit în Electrocentrale Craiova. Acum, CEO a ales să dea toată cantitatea de cărbune să o dea la Işalniţa. Nu era nici o nenorocire dacă se închidea câteva zile Işalniţa, dar dacă rămânea oraşul fără căldură era nenorocire. Am reglat acest lucru şi vom lua cărbune din rezervele de stat„, a afirmat primarul Craiovei.

Firmele de repartitoare şi debranşaţii, vinovaţi de facturile mari la căldură?

„M-am întâlnit şi eu cu reprezentanţii unor asociaţii. La un apartament de 70 mp consumul mediu ar trebui să fie de o gigacalorie. Facturile trebuie să vină undeva la 500-600 de lei nu 2.000. Am stat de vorbă cu o preşedintă de asociaţie. Era disperată că are o factură de 1.900 de lei la căldură şi nu ştie ce să-i spună proprietarului. Ne-am uitat pe lista din bloc şi am văzut că ceilalţi au 400 de lei, 600 de lei. Important este să facem o precizare. Nu Termo Urban face calculul facturilor, ci firmele care sunt angajate de asociaţiile de proprietari. Iată câteva exemple: blocul D33, Brazda lui Novac, scările 1,2,3, apartamentul 1, două camere are o factură de 571 de lei, apartamentu 4 are 1.011de lei, apartamentul 18 are o factură la căldură de 449 de lei. Blocul A12, acelaşi cartier, apartamentul 5 cu trei camere are 406 lei, apartamentul 13 are 1.089 de lei la căldură.

Ce vreau să vă spun, în blocurile în care s-au făcut debranşări cu acordul proprietarilor şi al asociaţiilor de proprietari nu s-a făcut reechilibrarea sistemului din cauza aceasta apar discrepanţe. Eu cred că trebuie să luăm o decizie ca acolo unde mai avem doar o persoană sau două care nu s-au debranşat să le debarnşăm, că vor avea facturi mari, iar Termo va cheltui mulţi bani cu ei. Acest sistem nu este unul gândit pentru capitalism, când unii vor centrală termică şi alţii vor termoficare. În concluzie, cam aceasta a fost situaţia între ceea ce s-a vrut să se preia şi ce s-a preluat în realitate. Aşteptăm deschidere din partea domnului ministru ca să deblocheze acel cont şi să luăm acea sumă blocată. Între timp am majorat subvenţia faţă de anul trecut şi aşteptăm ca statul să nu mai evite Craiova”, a spus în final Lia Olguţa Vasilescu.