Primăria pune gard artizanal la grădinile blocurilor de pe bulevardul 1 Mai

Gărduleţele metalice pe care administraţia locală le amplasează la grădinile blocurilor de pe bulevardul 1 Mai au ajuns subiect de discuţii în rândul proprietarilor. RAADPFL spune că va schimba faţa întregii zone verzi, între parcul Mureşul( Independenţa) şi intersecţia bulevardului Nicolae Romanescu.

Unii dintre locatari sunt supăraţi pe angajaţii RAADPFL pentru că, spun ei, le distrug spaţiul verde şi le ridică gardul metalic care împrejmuia grădinile blocurilor Acesta din urmă, spun proprietarii din blocurile de pe bulevardul 1 Mai, zona cuprinsă între parcul Mureşul şi bulevardul Nicolae Romanescu este încă într-o stare bună. Alţii sunt supăraţi de faptul că o dată cu schimbarea gărduleţului metalic toată zona verde din faţa blocurilor este răvăşită. Aceştia spun că multe dintre plantele sădite de ei pentru înfrumuseţarea grădinilor precum şi pomii plantaţi cu mulţi ani în urmă sunt acum distruşi.

„Gardul nu era vechi, de ce îl schimbă? În plus, noi avem grijă de ani de zile de grădinile din faţa blocului. Aveam aici flori, pomi. Toate au fost puse de noi. Acum au dispărut”, spune o locatară

Părerile sunt împărţite.

” Nu ştiu ce au gândit cei de la primărie. Au scos şi gardul viu şi pe cel de sârmă. Era bun pentru că nu puteau intra persoane din afară. Oamenii sunt nemulţumiţi, alţii sunt plăcut surprinşi. Proprietarii sunt supăraţi că aveau şi ei pomi, viţă de vie pentru umbră. Mai stăteau acolo vara, la umbră. Nu s-au gândit bine. Acum, nu ştiu dacă vor schimba şi gardul din spatele blocurilor, unde sunt parcările. Să vedem care va fi rezultatul final”, este de părere preşedintele unei asociaţii de proprietari din cartierul 1 Mai.

Vechiul gard a dispărut/fotoClaudiu Tudor

Gard artizanal pe bulevard

Într-adevăr, pe bulevardul 1 Mai gardul metalic care delimitează grădinile blocurilor de artera de circulaţie este la acest moment înlocuit. Vechiul gard făcea notă discordantă cu îmbunătăţirile aduse în ultima vreme zonei.

„Pe Bulevardul 1 Mai se reabilitează toată zona verde, aferentă blocurilor cuprinse între părculețul Independența și Parcul„Nicolae Romanescu. În mare parte, gărdulețele metalice erau degradate, rupte. Cele care sunt în stare bună vor fi mutate în alte zone din oraș”, a declarat Daniela Ochea, purtător de cuvânt RAADPFL Craiova.

Gard artizanal la grădinile blocurilor de pe bulevardul 1 Mai/ foto Claudiu Tudor

Primăria Craiova dă 12 milioane de lei pentru gărduleţ

Primăria Craiova a cumpărat anul trecut peste 50 de mii de lacre de gard bordurat şi ornamental, în total 143.616 de metri, ca să protejeze spaţiile verzi ale oraşului. Administraţia craioveană are în plan să dea peste 12 milioane de lei ca să aibă asigurată livrarea de gărduleţ bordurat şi ornamental pe o perioadă de patru ani.

Administraţia locală craioveană a făcut licitaţie pentru achiziţionarea a două loturi de gard, unul bordurat şi altul ornamental. Pentru aceasta, primăria a încheiat cu furnizorul un acord-cadru pe o perioadă de patru ani. Valoarea totală a contractului care va fi împărţit în două loturi este de cel mult 12.887.520 de lei fără TVA. Valoarea estimată fără TVA a primului lot este de minim 3.919.920 de lei şi un maxim de 7.839.840 de lei pentru gardul bordurat. Cel de-al doilea lot are o valoare de cel mult 5.047.680 de lei.

Garduri artizanale

Totodată, Primăria Craiova a mai achiziţionat anul trecut, în luna septembrie şi garduri pentru canalizarea fluxului de pietoni, din cele montate în zona unităților de învățământ din municipiu. De data asta, comanda a fost mai mare, între 1.200 de bucăți (panou + stâlp) și 1.320 bucăți de gard. Valoarea achiziției este cuprinsă între 547.800 de lei și 602.580 de lei, fără TVA. Adică o estimare de 456,50 lei per bucată (fără TVA). Și aici sunt două contracte subsecvente pe an, cu o cantitate maximă de 165 de garduri (panou + stâlp) și o cantitate minimă de 150 de bucăți de gard.

Gardul are o lungimea de 1,2 metri, înalțime deasupra solului de 90 – 100 cm, iar distanța între stâlpi este de 2 metri. Panourile de gard sunt din profile metalice, îmbinate între ele prin sudură, iar modelul este cel asemănător cu gardurile deja montate în unele zone din Craiova. Stâlpii și gardurile sunt în custodia RAADPFL.