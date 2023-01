Craiovenii din cartierul Sărari sunt disperaţi, nu mai scapă de apa murdară de la robinet

Problemele cu apa murdară de la robinet le dau craiovenilor din cartierul Sărari bătăi de cap. Locatarii din două asociaţii de proprietari, 1 şi 2 Mirceşti, spun că nu mai scapă de acestă meteahnă, iar operatorul de apă şi canal nu vine cu o rezolvare. Problemele pe care le întâmpină cu apa rece nu sunt de o zi, două sau de câteva săptămâni ci de luni bune. Oamenii au ajuns să-şi cumpere apă şi să facă rezerve ca să aibă pentru consum.

Lunile curg, sesizările către Compania de Apă Oltenia de asemenea, dar proprietarii din sute de apartamente din cartierul Sărari au la robinet apă murdară. Pe principiul, câinii latră, ursul trece, aşa se întâmplă şi cu craiovenii din această parte a oraşului, se plâng, dar operatorul nu ia măsuri. Proprietarii spun că deschid robinetul la bucătărie sau la baie şi de pe conductă curge apă murdară, plină cu mâl şi rugină. Oamenii s-au plâns, au făcut sesizări către asociaţiile de proprietari, au solicitat Companiei de apă să găsească o rezolvare a acestei probleme, au sesizat şi Direcţia de Sănătate Publică, fără rezultat.

Apă murdară/foto arhiva GDS

Locatarii sunt disperaţi

Oamenii sunt atât de disperaţi încât au oprit apă în recipiente şi au mers să facă analize de laborator, li s-au închis uşile în nas. Proprietarii sunt revoltaţi. Unii dintre locatari spun că din cauza acestei ape cu impurităţi şi rugină nu pot folosi nici măcar maşinile de spălat. Proprietarii sunt îndreptăţiţi deoarece nu pot folosi apa din reţea nici măcar pentru curăţenia personală. Pentru prepararea hranei sau băut, locatarii spun că au ajuns să cumpere apă din comerţ.

” Suntem disperaţi. Nu găsim nici un sprijin. Permanent avem probleme cu apa de la robinet. Cei de la Companie nu ne spun concret, asta este problema, din cauza aceasta vine apă murdară, aceasta este soluţia. Am făcut adresă scrisă, dar invocă tot felul de motive încât au ajuns să spună că este vina locatarilor, că sunt coloanele ruginite. Poate sunt într-un bloc, două, dar nu în zeci de scări. Suntem disperaţi”, este strigătul de neputinţă al unui locatar din Asociaţia de proprietari 1 Mirceşti-Sărari.



Problemele au apărut în vara lui 2022

Proprietarii spun că problema cu apa murdară a apărut în urma unor lucrări efectuate de CAO în zonă.



„Vrem să ştim şi noi de ce vine apă murdară la robinet. În vară au spus că este consum mare. Acum, din ce cauză este apă murdară? Să nu ne mai spună aberaţii. Unde să mergem, cui să ne adresăm? Este o adevărată problemă de sănătate publică. Nu poţi nici pe dinţi să te speli cu această apă. Este un serviciu necesar. Nu mai vorbesc de aparatele electrocasnice pe care le avem în casă, maşini de spălat rufe, de spălat vase. Mulţi dintre vecini s-au resemnat, le este lehamite. Nu mai putem să stăm în această situaţie. A trecut peste o jumătate de an de când avem această problemă şi măsurile sunt zero. Ceea ce deranjează este faptul că ni se aruncă în faţă tot felul de motive. Avem filetre de apă al robinet şi după 24 de ore sunt negre „, spune un alt proprietar din cartierul Sărari.

Reprezentanţii proprietarilor ştiu că de luni bune, în anumite momente ale zilei la robinet curge apă gălbuie. La cererea locatarilor, au făcut demersuri către furnizorul de apă al oraşului, dar nu au primit lămuriri.



„Da, oamenii se plâng. Aşa este. Acum recent, un proprietar de la blocul I5 ne-a sesizat acest lucru. Nu ştiu de ce doar cartierul nostru are această probleme deşi eu ştiu că noi primim apă din zona Gioroc. Noi am spălat conductele, nu avem probleme în blocuri cu conductele ca să zicem că ar fi din subsol. Trebuie să precizez că mai sunt momente în care se limpezeşte, dar dimineaţa şi seara este murdară, cu impurităţi. Cei de la DSP au luat probe şi spun că este apa în parametri”, spune preşedintele asociaţiei de propreitari 1 Mirceşti-Sărari, Gheorghe Albu.

CAO tace

Ce le răspundea CAO anul trecut proprietarilor din cartierul Sărari

Cei care ar putea lămuri situaţia locatarilor din cele două asociaţii de proprietari sunt furnizorii de utilităţi, respectiv cel de apă. Numai că, operatorul nu-şi asumă responsabilitatea. În urmă cu o jumătate de an spunea că: „Din cauza consumului excesiv de apă potabilă înregistrat în ultima perioadă, generat și de folosirea acesteia la udatul grădinilor, se înregistrează fluctuații ale debitului și presiunii în această zonă și uneori se antrenează depuneri de pe conducte. De fiecare dată când au fost sesizați despre astfel de probleme, reprezentanții Companiei de Apă Oltenia au făcut verificări, s-au curățat conductele și s-au prelevat probe de apă, care au fost atent analizate în cadrul Laboratorului de Monitorizare Calitate Apă Potabilă”.

Ulterior, câteva luni mai târziu când proprietarii au început să se plângă că apa curge tot cu impurităţi, CAO

a curăţat instalația de reziduuri cu ajutorul unui curent de apă sub presiune. Timpul a trecut şi blocurile din cartierul Sărari sunt fix în aceeaşi situaţie, apa de la robinet este murdară. Am solicitat CAO un răspuns care să-i lămurească pe proprietarii, dar operatorul nu a oferit nici o explicaţie.