Luca și Elis, doi gemeni cu autism. O poveste despre suferință, ambiție și reușite

“Ne-am mutat de câteva luni la un alt centru de care sunt foarte mulțumită. Le-am făcut injecțiile cu Cerebrolysin și pot spune că au început sa execute comenzi, adică să înțeleagă ce le cer. Le-am făcut și 20 de ședințe neurofeedback la Pitești. Din păcate în cazul lor minuni peste noapte nu există. Au probleme mari de conportament, sunt agresivi, la modul că atunci când nu le convine ceva, ori se bat între ei ori, dau în mine. Nici nu știu cum să explic este foarte greu. Au ticurile lor, când beau apă, ei trebuie să plimbe cana pe masă, când merg trebuie să se oprească să-și atingă tălpile. Acum merg și pe stradă de mână, dar au crizele lor. Oricând se pot pune jos, țipă,se tăvălesc. Așa le vine, nici nu știu cum să spun ca să înțeleagă cineva “autismul”. Am scăpat de pampers,ceea ce este cel mai important. Când vor să facă pipi îmi arată. E cel mai important pasul acesta. Recunosc animalele,legumele fructele.Dar avem probleme cu spațiile noi, oriunde am merge,unul dintre ei nu accepta. Probleme sunt, și sunt din ce în ce mai clare, mai multe, mai accentuate.De asta avem nevoie de foarte multe ore de terapie. Recomandat este 4 ore de copil, adică 80 de milioane de lei minim. Este foarte mult. Abia am reușit să plătim 40 de milioane până acum”, spune mama.