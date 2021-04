Luca şi Elis, îngerii care au nevoie de ajutor

„Am doi băieţi gemeni în vârstă de trei ani şi patru luni, Luca şi Elis. S-au născut prematur, au stat la incubator, au fost internaţi trei săptămâni în spital, le-am tot făcut controale medicale. Iniţial nu mi-am dat seama, iar medicii spuneau că au probleme fiindcă s-au născut la şapte luni, că au de recuperat. La două luni am înţeles clar că au probleme de sănătate, dar nu ştiam ce. Când le-a făcut encefalograma am aflat că s-ar putea să aibă un retard mintal. Ceilalţi medici mi-au spus că nu ar fi chiar aşa. La şase, şapte luni am observat că nu sunt ca ceilalţi copii, nu mănâncă, nu acceptă schimbarea, nu dorm, sunt agitaţi, plâng mereu, nu se joacă cu jucăriile. Am mers la un medic neurolog din Craiova şi mi-a spus că dacă vor avea o problemă eu trebuie să observ acest lucru în comportamentul lor. Eu pot să compar ce face un copil normal şi ce fac copiii mei”, povesteşte Diana Botez, mama gemenilor.