CJ Dolj cere bani la CNI pentru modernizarea Spitalului Leamna

Modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie de la Leamna, un obiectiv pe care Consiliul Județean (CJ) Dolj și l-a propus încă din 2019, va trece până la urmă în seama Companiei Naționale de Investiții (CNI). CJ nu a găsit în tot acest timp fondurile necesare demarării investiției – circa 5 milioane de euro, așa că a pasat proiectul către CNI. Între timp, au crescut și costurile lucrărilor, iar acum se așteaptă doar acordul Companiei pentru demararea investiției.

Pentru a fi sigur de finanțarea de la CNI, Consiliul Județean Dolj a actualizat devizul general al investiției și și-a luat angajamentul că va suporta cheltuielile pentru racordurile la utilități. Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna“ vor fi supuse aprobării consiliului județean în ședința ordinară de vineri, 16 octombrie.

Primul pas pentru modernizarea spitalului unde sunt tratați bolnavii de tuberculoză, dar și cei cu alte afecțiuni pulmonare, a fost făcut în 2019. În octombrie 2019, CJ Dolj încheia un contract pentru elaborarea documentației tehnico-economice a obiectivului mai sus menționat. S-a ales cu studiul de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, inclusiv devizul general al investiției. Această documentație a fost aprobată apoi de CJ Dolj în mai 2020. Licitația pentru lucrări a demarat însă un an mai târziu, în iunie 2021, dar cu clauză suspensivă. Contractul de modernizare și extindere a Spitalului Leamna a avut o valoare estimată de 21.994.190 de lei fără TVA, lucrările urmând să demareze după ce vor exista și fondurile necesare.

Constructorul a așteptat un an după fonduri, apoi licitația a fost anulată

Cum s-au derulat lucrurile? Licitația și-a urmat cursul până când s-a ajuns la desemnarea constructorului. O procedură oarecum simplă, pentru că CJ Dolj nu a primit decât o singură ofertă: de la General Service Grup 98 SRL, cu o valoare de 21.306.177,19 lei fără TVA. Oferta a fost și cea câștigătoare, după care constructorul a așteptat 12 luni după fonduri.

Spitalul de la Leamna va fi modernizat într-un final, dar investiția va fi realizată de CNI. Consiliul Județean Dolj nu a găsit fondurile necesare reabilitării unității medicale – circa 5 milioane de euro

„Am demarat licitaţia, este adevărat, dar sub incidența clauzei suspensive. Aşteptăm acum să vedem de unde vom lua fondurile. Oricum, este bine să ai totul pregătit dinainte, pentru ca atunci când apare o oportunitate să sari cu proiectul. Or fi fonduri europene, or fi fonduri guvernamentale, nu se ştie deocamdată“, afirma pentru GdS vicepreşedintele CJ Dolj, Mihail Neaţu, la demararea procedurii de achiziție. Nu s-a găsit însă nicio variantă, așa că licitația a fost anulată din cauza imposibilității încheierii contractului. Oferta a fost deschisă pe 17 septembrie 2021, iar licitația a fost anulată pe 19 septembrie 2022.

Modernizarea Spitalului Leamna. Salvarea ar veni de la CNI

Banii s-ar fi găsit, într-un final, în bugetul Companiei Naționale de Investiții. Și asta la insistențele CJ Dolj. „În această perioadă de 12 luni, Consiliul Județean Dolj a întreprins demersuri în vederea obținerii finanțării de la bugetul local / de stat prin transmiterea către Compania Națională de Investiții a solicitării pentru realizarea investiției «Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna» prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul unități sanitare, înregistrată la CNI cu nr. 13783/17.03.2022“, explică CJ Dolj.

În aprilie 2022, CNI a anunțat Consiliul Județean că a luat în evidență solicitarea de finanțare, cerând o serie de documente, „în vederea alocării fondurilor necesare“. Atât i-a trebuit Consiliului Județean. I-a pus în brațe Companiei toate documentele, ba chiar și hotărârea de predarea a amplasamentului către Ministerul Dezvoltării, pentru „realizarea investiției liber de orice sarcini“, cu mențiunea că va suporta cheltuielile pentru racordurile la utilități.

Acum va aproba și noii indicatori tehnico-economici, pentru a ști și Compania Națională de Investiții care sunt costurile modernizării spitalului de la Leamna. Conform devizului actualizat, valoarea totală a investiției este de 35.776.646,78 lei (fără TVA), adică 42.524.428,58 lei cu TVA. Din acești bani, partea de construcții+montaj reprezintă 23.781.157,24 lei (fără TVA), adică 28.299.577,12 lei (TVA inclus). După aprobarea finanțării, procedura de desemnare a constructorului va trebui reluată, de data asta de către CNI.

Bani la CNI pentru modernizarea Spitalului Leamna. Ce lucrări trebuie executate

Unitatea medicală cu 154 de paturi ar avea nevoie de o recompartimentare şi modernizare a spaţiilor interioare. În plus, la spitalul aflat în administrarea CJ Dolj ar fi nevoie şi de o extindere, prin construirea unui corp nou de clădire. În incinta spitalului sunt 15 corpuri de clădire, însă doar trei dintre acestea sunt propuse spre modernizare: C1 – pavilion secţie medicală, C2 – pavilion administrativ, C3 – culoar de legătură între C1 şi C2. Potrivit caietului de sarcini întocmit la prima licitație, extinderea spitalului prin construirea unui corp nou de clădire cu o suprafaţă de 1.325 mp se va face pe amplasamentul din imediata apropiere a corpului C1.

Construcţia nouă va avea regimul de înălţime P+1E, va fi o clădire în stil „clasic“, cu acoperiş tip şarpantă, cu pereţi din zidărie de cărămidă şi cu structură din cadre din beton armat. Corpul nou construit va fi organizat pe trei funcţiuni principale, respectiv: zona destinată pacienţilor, zona destinată personalului medical şi zona de servicii gospodăreşti. Proiectul mai prevede şi realizarea unui sistem fotovoltaic prin care se doreşte eficientizarea consumului de energie electrică al corpului care se extinde.