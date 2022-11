Ce venituri şi ce averi au şefii de secţii de la SCJU Craiova (III)

GdS încheie azi seria declaraţiilor de avere ale șefilor de secţii de la Spitalul Clinic Județean Urgență Craiova (SCJU). Și de această dată există medici ale căror declarații de avere sunt total opuse. Unii au strâns averi consistente, iar alții nu au proprietăți deloc și dețin prea puțini bani în conturi. Paradoxal, însă, și cei care nu au reușit să strângă mai nimic, au venituri mari, la care unii oameni doar visează.

Trei apartamente și o garsonieră

Începem cu şefa Secţiei de Pediatrie II, Elena Carmen Niculescu. Medicul a declarat că are două terenuri, pe care le-a moştenit. Unul dintre acestea se află la Seaca de Câmp (Dolj), este intravilan şi are o suprafaţă de 2.500 de metri pătraţi. Cel de-al doilea este agricol, are o suprafaţă de 1,75 ha şi se află la Moţăţei (Dolj).

La capitolul imobile, medicul stă foarte bine, având trei apartamente şi o garsonieră în Craiova. Un apartament este moştenit, unul este primit prin donaţie, unul este cumpărat, iar modul de obţinere al garsonieră este încadrat la „altele“. La celelalte categorii de bunuri, medicul a tras linuță după liniuță. Suma banilor din conturi se ridică la 132.000 de lei. Ca venituri, medicul încasează două salarii de la stat. Unul, în valoare de 132.792 de lei de la SCJU, iar celălalt de 94.794 de lei de la UMF Craiova. Încă 2.820 de lei i-au intrat în conturi din prezentarea unei lucrări ştiinţifice. Alţi 15.600 de lei din închirierea unui apartament.

Terenuri şi case greu de numărat

Secţia Pediatrie II este condusă de Ileana-Octavia Petrescu. Medicul are terenuri „fără număr“ în Craiova şi în alte localităţi doljene. În total, aceasta deţine 12 terenuri. Două dintre acestea au fost moştenite de soţul acesteia, iar restul terenurilor le-au cumpărat împreună. Cinci terenuri sunt în Craiova (patru intravilane şi unul agricol). Restul terenurilor se află în Calopăr (două), Podari (trei) şi Cerăt (două). La capitolul imobile, şefa de la Pediatrie II a strâns o frumoasă avere, tot alături de soţ. Două case în Craiova (una de 135 mp şi una de 211 mp), un apartament în Craiova (57 mp), o casă la Cerăt, încă un imobil la Podari, încadrat la alte categorii, şi un spaţiu comercial de 245 mp, tot în Craiova.

Medicul mai are o maşină marca Ford, din 2016, şi 54.288 de lei în conturi. Ileana Petrescu a menţionat şi două credite bancare în declaraţia de avere. Unul avea, la momentul completării documentului, o valoare de 1.148.000 de lei şi celălalt 42.538 de lei. La capitolul venituri, Ileana Petrescu a încasat, în 2021, un salariul anual de 153.485 de la SCJU şi încă 94.501 de lei de la UMF Craiova.

Secţia Diabet şi Boli de Nutriţie o are în frunte pe Ecaterina Daniela Popescu. Aceasta a declarat că are, împreună cu soţul, un singur teren intravilan, în Craiova, cu o suprafaţă de 350 de mp. Familia Popescu mai deţine şi o impresionantă casă de 249 de mp, tot în Craiova. De asemenea, averea familiei mai cuprinde şi trei maşini: o Kia CEED din 2018, o Mazda CX5 din 2020 şi un Opel Astra din 2006. Medicul a mai menţionat suma de 35.000 de euro în conturi.

În declarație mai apare și un credit de 44.178 de lei, scadent în 2025. Alte bunuri sau cadouri scumpe nu apar în documentul completat de Ecaterina Popescu. Din funcţia de medic şef al SCJU, aceasta a câştigat, în 2021, un salariu de 124.098 de lei. La aceşti bani s-a adăugat suma de 23.994 de lei din prestări servicii în domeniul medical, la o firmă privată.

Peste 400.000 de euro în conturi şi venituri de aproape 880.000 de lei

Ajungem acum la familia de medici Rogoveanu, ambii șefi de secții la SCJU. Ion Rogoveanu se află la conducerea Secţiei de Gastroenterologie, iar soţia acestuia este şefa Secţiei de Recuperare Medicală. Cei doi au împreună un teren de 850 de mp la Malu Mare. Familia Rogoveanu mai deţine două case în Craiova (157 şi 180 mp), dar şi alte două imobile în Craiova, încadrate la „alte categorii“. Cei doi medici au în proprietate şi două maşini: un Mercedes din 2017 şi un VW Golf din 2015. Ion Rogoveanu a mai menţionat în declarația de avere o casă pe care a vândut-o în 2021 şi pe care a încasat 100.000 de euro. În conturi, familia Rogoveanu are 200.000 de euro, 78.000 de dolari, 24.000 de lire sterline şi încă 510.000 de lei. Alte categorii de bunuri valoroase lipsesc cu desăvârşire din declaraţia de avere.

Cei doi soţi au şase venituri de la stat, alte două de la un cabinet medical individual şi încă un venit din închiriere. Ion Rogoveanu a încasat, în 2021, un salariu de 119.152 de lei de la SCJU. De la UMF Craiova, a mai luat fabulosul salariu de 226.471 de lei. Pe lângă aceşti bani, medicul a mai câştigat 16.215 din cursuri postuniversitare şi încă 5.249 de lei din conducerea tezelor de doctorat. Nici soţia sa, Otilia Rogoveanu, nu a rămas mult în urmă şi a adus în bugetul familiei 132.373 de lei de la SCJU, iar alţi 105.562 de lei din funcţia de profesor la UMF Craiova.

La aceste sume de bani s-au adăugat încă trei venituri. Două dintre acestea au provenit din activitatea cabinetului medical pe care familia Rogoveanu îl deţine. De aici le-au intrat în conturi 226.500 de lei. Iar venituri nu s-au oprit aici. În conturile familiei au mai intrat încă 47.500 de lei din închirieri. După un calcul simplu, a reieşit că familia de medici a câştigat, doar în 2021, impresionanta sumă de 879.202 lei.

Şefa UPU, venit de peste 32.000 de lei pe lună

Şefa de la Unitatea de Primiri Urgenţe, Luciana Teodora Rotaru, nu a strâns prea multă avere. Însă, venituri lunare ale acesteia sunt ameţitoare. Medicul a menţionat în declaraţia de avere doar un teren de 305 mp în Preajba, o casă de 68 mp tot la Preajba, dar şi un apartament de 59 de mp în Craiova. Pe acesta din urmă îl deţine împreună cu un bărbat. Medicul a mai specificat şi un Peugeot 208 din 2020. Aceasta a mai specificat vânzarea unei maşini, pe care a încasat 175.000 de lei.

Luciana Rotaru mai spune că deţine hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), în valoare de 70.000 de lei, iar în conturi mai are 55.099 de euro şi 243.000 de lei. La capitolul venituri, medicul are de la stat trei salarii. Aşadar, în 2021, medicul a încasat 308.567 de lei de SCJU, 76.263 de lei de la UMF şi încă 7.369 de lei de la Ministerul Sănătăţii. În total, Luciana Rotaru a primit în conturi frumoasa sumă de 392.199 de lei, în doar un an, adică 32.683 de lei pe lună.

Teodor Sas, venituri fabuloase în familie, avere ioc

Teodor Nicuşor Sas, şeful Secţiei de Radiologie şi imagistică, care are şi funcţia de consilier local, nu a reuşit să pună nimic deoparte. Cel puțin asta reiese din declarația de avere. Acesta nu a declarat absolut nimic pe numele său. Nu are terenuri, nu are nicio locuinţă, nu are maşină şi niciun fel de alt bun de valoare. Singura menţiune a medicului a fost suma de 133.154 de lei în conturi. Declaraţia de avere a medicului este absolut paradoxală, ţinând cont de veniturile foarte consistente de care se bucură anual.

Aşadar, să le menţionăm. În conturile medicului şi consilierului local au intrat, în 2021, 127.022 de lei de la SCJU, 174.187 de lei de la UMF şi încă 13.140 de la Consiliul Local al Municipiului Craiova. În plus, Sas a mai încasat 26.999 din dividentele de la un cabinet particular. Soţia sa, care este tot medic, îl prinde cu uşurinţă din urmă. Aceasta a câştigat în 2021, numai de la UMF, 260.608 de lei. La acest venit s-a adăugat şi salariul de la SCJU, în valoare de 67.233 de lei. Lorena Sas a mai încasat încă 2.676 de la Universitatea Spiru Haret. Dacă tragem linie, ne dăm seama că în bugetul familiei Sas a intrat, numai anul trecut, frumoasa sumă de 671.865 de lei. Cu toate acestea, Teodor Sas declară că nu are nicio proprietate, nici măcar maşină.

Şefa de la Anatomie Patologică, peste 500.000 de lei în conturi

Cristiana Eugenia Simionescu, şefa Secţiei de Anatomie Patologică, spune că deţine, împreună cu soţul, două terenuri intravilane în localitatea Mileşti, judeţul Dolj. De asemenea, aceasta a moştenit un teren de doar 18 mp în Craiova. Cristiana Simionescu spune că a mai moştenit un apartament de 84 de mp în Craiova şi că şi-a construit, alături de soţ, o casuţă de vacanţă de 46 de mp, în Mileşti. Medicul mai deţine o maşină marca Ford Focus, din 2018. Cam la asta se rezumă întreaga avere a şefei de la Anatomie Patologică.

La aceste bunuri se adaugă şi banii din conturi, care se ridică la o sumă deloc de neglijat. Este vorba despre 503.819 lei şi 25.016 de euro. Încasările din 2021 ale Cristianei Simionescu sunt de-a dreptul impresionante. De la SCJU a avut un salariu anual de 242.926 şi încă 118.991 de lei de la UMF. Aşadar, un venit total de 361.917 de lei pe an, adică 30.159 de lei pe lună.

Şeful de la Chirurgie, venituri peste venituri

Marin Valeriu Şurlin conduce Clinica de Chirurgie. Declaraţia acestuia de avere arată că a reuşit să strângă destul de mult. Acesta spune că are cinci terenuri. Unul se află în Moieciu de Sus, două în Craiova şi alte două în localitatea doljeană Greceşti. Trei dintre acestea, adică unul din Craiova şi cele din Greceşti, au fost moştenite de soţia medicului împreună cu două surori. La categoria imobile, soţii Şurlin deţin o casă de vacanţă de 84 de mp la Moieciu de Sus, dar și o casă de locuit, de 120 mp, şi un apartament de 52 mp, ambele în Craiova.

De asemenea, soţia medicului a mai moştenit o casă de 132 de mp, în Craiova, tot alături de cele două surori. În declaraţia de avere mai apar trei autoturism. Este vorba despre un MG din 1974, un Peugeot 2008, din 2021, şi încă un Peugeot 3008, din 2015. Marin Valeriu Şurlin este şi singurul medic din această a treia serie de șefi de secție care a declarat bijuterii şi obiecte de artă, toate în valoare de 23.000 de euro. În conturi, acesta a menţionat că are 35.000 de lei, 24.574 de euro şi încă 1.700 de dolari.

Şeful Secţie de Chirurgie a declarat şi patru credite bancare. Acestea au o valoare totală de 92.600 de euro şi 35.000 de lei. La capitolul venituri, Valeriu Şurlin a încasat, în 2021, 146.949 de lei de la SCJU şi alţi 88.895 de la UMF Craiova. Pe lângă aceşti bani, medicul a mai avut încă cinci venituri din diverse surse (servicii medicale, coordonator regional proiect, membru echipa cercetare, premiere articole şi o donaţie). Din toate acestea, şeful Chirurgiei a încasat 262.570 de lei. Şoţia acestuia, Petra Şurlin, tot medic, a câştigat 22.804 de lei de la SCJU şi încă 89.718 de lei de la UMF. În plus, Petra Şurlin a mai câştigat încă 2.250 de lei din premierea unor articole şi alţi 2.850 de lei din indemnizaţia de la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Un total de 616.036 de lei pentru familia Şurlin, într-un singur an.

Acţiuni la Petrom-OMW de peste un milion de lei

Paul Ioan Tomescu, şeful Clinicii de Urologie, a declarat că are, împreună cu soţia, un teren de 500 de mp. La acesta se adaugă o casă de locuit de 140 mp şi un apartament de 85 mp, toate în Craiova. Paul Tomescu mai deţine un BMW din 2018, iar în conturi are 145.000 de euro şi 23.000 de dolari. Medicul este şi acţionar la SNP Petrom OMV – Bucureşti, iar acţiunile sale valorează 1.162.200 de lei.

Acesta a declarat şi un credit bancar de 32.000 de euro. La capitolul venituri, Paul Tomescu a câştigat, în 2021, 155.000 de lei de la SCJU. Totodat, 74.000 de lei au venit de la UMF Craiova, 150.000 de lei din servicii medicale în cadrul unei clinici private şi încă 72.000 de lei din dividentele de la OMW. La aceste sume se adaugă şi salariul soţiei, Dana Tomescu, medic la Spitalul CF Craiova, în valoare de 110.000 de lei.

Casă de 334 mp la Bușteni

Liviu Vasile, care conduce Clinica de Chirurgie III, a declarat că are patru terenuri. Două sunt în Caracal (moştenite), unul în Buşteni şi unul în Malu Mare. De asemenea, medicul este unicul proprietar al unei fabuloase case de 334 mp în Buşteni şi a altei case de 218 mp în Malu Mare. Medicul mai deţine trei maşini – o Toyota RAV4 din 2007, o Toyota RAV4 Hydrid din 2021 şi un Peugeot 407 din 2009. La capitolul active financiare, Liviu Vasile are doar 68.000 de lei în conturi.

Acesta are şi două credite bancare, în valoare de 233.560 de lei. Ca salariu, medicul a încasat 93.233 de lei de la SCJU și 53.251 de lei de la UMF. În plus, i-au intrat în conturi 64.666 de lei ca administrator la un cabinet particular, 25.646 de lei din închirieri, 1.600 de lei din arendă şi alţi 3.844 de lei din prestări servicii la o altă clinică. Soţia acestuia, Mihaela Vasile, a câştigat, tot de la SCJU, 46.572 de lei.

Niciun leu în bancă

Clinica de Chirurgie II îl are în frunte pe Ionică Daniel Vîlcea. Acesta a declarat că are două terenuri în Malu Mare (576 mp şi 2.000 mp), împreună cu soţia. Cei doi soţi mai au o casă de 200 mp în Malu Mare. Soţia medicului a mai moştenit, împreună cu o altă persoană, un apartament de 76 mp în Craiova. Familia Vîlcea are şi trei maşini. Un Audi A4 din 2007, o Skoda Octavia din 2006 şi un Chevrolet Kalos din 2003. Şi cam atât! Medicul nu a declarat că ar avea vreun leu în conturi.Însă, a menţionat două credite bancare, în valoare de 180.387 de lei.

În 2021, Daniel Vîlcea a avut un salariu anual de 134.400 de lei de la SCJU și 84.826 de la UMF Craiova. Încă 32.988 de lei i-a câștigat de la Colegiul Medicilor. Şoţia acestuia, Alina Maria Vîlcea, tot medic la SCJU Craiova, a avut un salariu de 63.271, încă 51.344 de lei de la UMF şi alţi 24.326 din funcția de medic dermatolog la o clinică particulară.

Șefa Secției de Diabet, puțini bani în conturi

Am ajuns şi la şefa Secţiei de Diabet, Ionela Mihaela Vladu. Aceasta deţine un teren de 453 de mp, în Craiova. De asemenea, mai are împreună cu o soră un teren de 2.958 mp, tot în Craiova. Medicul mai deţine o casă de 149 mp şi un apartament de 64 mp, ambele în Craiova. Mihaela Vladu mai are încă o casă de 196 de mp, tot în Craiova, cu aceeaşi soră cu care a are şi terenul.

În declaraţia de avere mai apare o maşină marca VW POLO, din 2011, iar în conturi 10.000 de lei şi 800 de euro. Medicul are şi o datorie bancară de 369.750 de lei. În 2021, Mihaela Vladu a avut patru venituri: unul de 49.178 de lei ca şef de lucrări la UMF Craiova, 155.291 de lei de la Spitalul Filantropia, 11.077 de la un cabinet particular şi încă 71.576 de lei din conferenţiere studii clinice.

Mulți bani din chirii

Încheiem seria cu şeful Secţiei de Reumatologie – Ananu Florentin Vreju. În declaraţia acestuia de avere apare un teren de 2.300 mp în localitatea doljeană Basarabi. Medicul mai are un apartament de 54 mp în Craiova, un spaţiu comercial de 504 mp şi încă un imobil încadrat la alte categorii, tot în Craiova. Toate imobilele le deţine alături de soţie. În document mai este specificat un Mercedes din 2015, iar în conturi doar suma de 17.823 de lei. Cam la asta se rezumă întreaga avere a medicului.

În plus, acesta spune că are trei credite bancare, în valoare de 30.000 de euro şi 11.396 de lei. Ananu Florentin Vreju a câştigat, în 2021, de la SCJU, un salariu de 56.000 de lei şi încă 77.000 de lei de la UMF. La aceşti bani s-au adăugat 24.200 de la CMI. Încă 27.520 de lei au venit din închirierea unei locuinţe şi alți 144.800 de lei din închirierea de spaţii comerciale.

Citește și: Ce venituri şi ce averi au şefii de secţii de la SCJU Craiova (II)