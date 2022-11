Ce venituri şi ce averi au şefii de secţii de la SCJU Craiova (II)

Gazeta de Sud continuă astăzi seria materialelor cu declaraţiile de avere ale şefilor de secţii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. După analizarea acestei a doua tranşe a declaraţiilor de avere, impresia generală este mulţi dintre ei nu sunt adepţii banilor depuşi în conturile bancare, unii dintre ei nedeclarând nici măcar un leu. La alţii, însă, e destul de greu să ţii pasul cu numărul terenurile şi imobilelor pe care le deţin. Ca şi cei din primul material publicat, medicii declară că nu câştigă mai nimic din servicii medicale din cadrul unor clinici particulare, ci mai degrabă din dividente.

Şefa ATI, venituri de aproape 290.000 de lei într-un an

Nicoleta-Alice-Marilena Drăgoescu este şefa Secţiei de Anestezie Terapie Intensivă (ATI). Aceasta a declarat că deţine, alături de soţ, un teren de 333 mp, o casă de 183 mp şi două apartamente, toate în Craiova. Unul dintre apartamente a fost moştenit de soţul medicului. De asemenea, şefa ATI are un Mercedes din 2016. În restul declaraţiei nu a mai fost specificat vreun alt bun de valoare. În conturi, medicul a declarat că avea, la momentul completării declaraţiei, 110.536 de lei. Marilena Drăgoescu nu are nicio datorie bancară, iar la capitolul venituri, aceasta aduce în bugetul familiei venituri semnificative.

În 2021, aceasta a câştigat un salariu de 238.632 de lei de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. La aceşti bani s-a adăugat şi salariul de la UMF Craiova, adică 48.886 de lei. Aşadar, medicul a câştigat din salarii, 287.518 lei într-un an, adică 23.959 de lei pe lună. Soţul acesteia, Petru Octavian Drăgoescu, care lucrează tot la SCJU Craiova, a avut un salariu anual de 79.260 de lei de la SCJU şi încă 48.826 de la UMF Craiova. Pe lângă veniturile salariale, cei doi soţi au încasat o sumă foarte mare de bani din dividentele de la SC Urology Center SRL. În dreptul fiecăruia dintre aceştia este trecută o sumă identică, adică 217.194 de lei.

Şefa de la Pediatrie, niciun leu în conturi

Ajungem acum la Secţia de Pediatrie, condusă de Mihaela Gheonea. Aceasta spune că are un teren de 256 mp şi o casă de 140 mp, ambele la Cârcea, alături de soţ. Mihaela Gheonea a mai specificat în document un Audi TT, un VW Beetle şi un VW Polo. Cam aceasta ar fi averea şefei de la Pediatrie, fiindcă medicul nu a specificat nici măcar că ar avea vreun leu în conturi. Însă, a menţionat o datorie bancară în valoare de 90.000 de lei. Faptul că Mihaela Gheonea nu a depus bani în bancă, nu înseamnă că veniturile ei nu i-ar permite acest lucru.

Medicul a încasat, în 2021, de la SCJU, un frumos salariu de 220.883 şi încă unul de 53.337 de la UMF, adică un venit total de 274.220 de lei într-un an. Tot în bugetul familiei s-au adăugat şi veniturile soţului, care lucrează la Spitalul Filantropia şi la UMF. Acesta a adus în familie un venit total de 193.023 de lei, în 2021.

Şeful de la Ortopedie, pasiune pentru case şi terenuri

Şeful Clinicii de Ortopedie este Dan Grecu. Acesta spune că a moştenit, alături de doi fraţi, un teren de 326 mp în Craiova. Pe lângă acesta, medicul mai deţine alte patru terenuri. Unul, cu suprafaţa de 722 mp se află în Craiova, altul de 1.790 mp în Bucovăţ, iar altul de 391 mp în Craiova. Pe acestea trei le are împreună cu soţia. Ultimul teren, pe care îl deţine alături de soţie şi de o altă persoană, are o suprafaţă de 3.000 de mp şi se află în localitatea Săcelu, judeţul Gorj. Medicul ortoped are o pasiune şi pentru case, fiindcă stă foarte bine la acest capitol. Acesta are trei case alături de soţie ( 130 mp – Craiova, 270 mp – Craiova şi 176 mp – Bucovăţ).

De asemenea, a mai moştenit, alături de cei doi fraţi, încă o căsuţă de 34 mp în Craiova. Pe lângă acestea, medicul mai are încă un apartament de 40.57 mp în Craiova. Se pare, însă, că şeful de la Ortopedie nu investeşte în maşini. Acesta are doar un Nissan X Trail, din 2014, şi niciun alt bun de valoare. La capitolul bani, acesta a declarat că are în conturi 158.879 de lei şi 151.320 de euro.

Dan Grecu spune că are şi două credite bancare consistente, în valoare de 236.000 de euro. Ca venituri, medicul ortoped a avut un salariu anual de 149.010 de la SCJU, în 2021, iar de la UMF a mai încasat 97.026 de lei. Medicul a mai câştigat încă 95.212 de lei din servicii medicale independente. Nici soţia acestuia, Georgiana Grecu, medic la Spialul de Boli Infecţioase Craiova, nu s-a lăsat deloc mai prejos. Aceasta a avut un salariu anual de 273.399 de lei, plus încă 1.468 de lei de la Medicina Muncii. Tot în bugetul familiei au mai intrat nişte bani din chirii, în dreptul fiecăruia dintre soţi fiind trecută suma de 72.404 de lei.

Simona Ianoşi spune că nu deţine niciun imobil

Simona Laura Ianoşi, şefa Clinicii de Dermato-venerologie spune că deţine, alături de soţ, două terenuri – unul de 3.000 de metri la Pieleşti şi altul de 1.400 mp la Bucovăţ, încadrat la „alte categorii de terenuri extravilane“. Ciudat este că Simona Ianoşi nu a declarat că ar avea pe numele său niciun imobil, iar la categoria maşini a menţionat o Toyota din 2008. Şi la capitolul bani, şefa de la Dermatologie spune că stă destul de prost. Aceasta a menţionat că are 63.228 de lei şi 7.132 de euro. Practic, averea Simonei Ianoşi se rezumă la două terenuri, o maşină şi puţini bani în conturi.

În rest, la toate categoriile de bunuri bate vântul. Însă, la capitolul venituri, şefa de la Dermatologie nu stă rău deloc. Aceasta câştigă de la SCJU un salariu anual de 133.093. La aceşti bani se adaugă 83.878 de lei de la UMF şi alţi 6.851 din activităţi independente. Practic, medicul a declarat că încasează doar 570 de lei pe lună de la clinica particulară pe care o deţine. Potrivit declaraţiei, soţul acesteia, Nicolae Gabriel Ianoşi are un salariu derizoriu. Acesta ar fi câştigat, în 2021, doar 15.343 de lei. Celor doi soţi le mai este asigurat un venit din dividente de la Laserland. În dreptul fiecăruia este trecută suma de 52.500 de lei.

Dominic Iliescu nu are maşină şi nici bani în conturi

Dominic Iliescu, şeful de la Obstretică-Ginecologie, a menţionat în declaraţia de avere un teren de 719 mp în Craiova, al cărui titular este soţia acestuia. De asemenea, medicul este unic titular pe un teren de 2.521 mp în localitatea Brastavăţu, din judeţul Olt. Ambele terenuri au fost cumpărate. Medicul mai deţine, alături de soţie, o casă de 161 mp în Craiova. Pe numele său mai are un spaţiu comercial de 110 mp în Brastavăţu (Olt). În aceeaşi declaraţie mai apare un apartament, pe care medicul îl împarte cu alţi trei proprietari, cel mai probabil fraţii acestuia.

În rest, medicul spune că nu mai are absolut nimic. Nici maşini, nici bani în conturi, nici un alt bun de valoare. În schimb, acesta a menţionat un împrumut acordat în nume personal către SC OLTCOMB PETRESCU SRL, în valoare de 117.250 de lei. La capitolul venituri, Dominic Iliescu a câştigat 142.106 de lei de la SCJU, 67.911 de la UMF, 8.143 de lei din servicii medicale independente şi 1.168 de lei de la Colegiul Medicilor. De asemenea, acesta a mai menţionat suma de 4.916 de lei câştigată din materiale promoţionale de la o firmă din Franţa.

Nici şefa de la Epidemiologie nu are bani în conturi

Ajungem la Secţia de Epidemiologie, condusă de Tatiana Dorina Iota. Aceasta a declarat că are, împreună cu soţul, un teren intravilan de 1.250 de mp în localitatea doljeană Almăj. Medicul mai are, tot alături de soţ, un apartament de 65 de mp în Craiova. La cesta se adaugă o casă de vacanţă de 100 de mp la Almăj. Tatiana Iota mai deţine o treime dintr-un apartament în Craiova, provenit dintr-o moştenire. În declaraţia de avere mai apar două maşini – un SMARTFOR din 2016 şi un Logan din 2005. Restul declaraţiei este gol-goluţă la toate categoriile de bunuri, investiţii sau bani. Medicul a precizat, însă, două credite bancare în valoare de 219.132 de lei. Şefa de la Emidemiologie a avut, în 2021, un salariu de 170.016 de lei.

Două apartamente moştenite

Dorina Iovănescu se află la cârma Secţiei de Neurologie a SCJU. Aceasta a declarat că are împreună cu soţul un teren agricol, în Craiova, cu o suprafaţă de 450 mp. De asemenea, alături de soţ şi de încă o familie, mai are un teren de 1.130 mp în Mischii. Medicul mai are un apartament cumpărat împreună cu soţul şi încă două apartamente moştenite, unul de soţul ei, altul de ea. Dorin Iovănescu mai deţine o casă de vacanţă la Mischii, tot alături de soţul ei şi de familia cu care deţine şi terenul în aceeaşi localitate.

La capitolul maşini, medicul deţine trei astfel de bunuri – un Opel Astra din 2002, un Volkswagen Golf din 2007 şi un Volkswagen Polo din 2011. Despre alte bunuri nici nu poate fi vorba, nici măcar de vreun leu în conturile bancare. Salariul încasat de la SCJU de Dorina Iovănescu s-a ridicat la 178.750 în 2021. De asemenea, medicul a mai câştigat încă 32.287 din servicii medicale independente. Soţul acesteia, Liviu Constantin Iovănescu, tot medic la SCJU, a adus şi el în bugetul familiei un venit de 129.446 de lei. Tot el a mai câştigat încă 65.616 din pensie.

„Palat“ de 330 de metri pătraţi şi mulţi bani în conturi

Şeful Secţie Cardiologie, Octavian Istrătoaie, a menţionat în declaraţia de avere un teren de 637 mp în Craiova, pe care îl deţine împreună cu soţia. În aceeaşi declaraţie mai apare un teren de 575 mp, la Cârcea, al cărui titular este doar soţia. La capitolul imobile, cei doi soţi stau destul de bine. Aceştia deţin două apartamente generoase, de 86 şi 106 mp, în Craiova. De asemenea, mai au încă un imobil, de 280 mp, încadrat la „Alte categorii de bunuri imobile“.

Cei doi soţi se mai pot lăuda cu o impresionantă casă de 330 de mp, la Cârcea. Familia Istrătoaie mai are şi un BMW X6, din 2017. De asemenea, medicul Octavian Istrătoaie a fost printre singurii medici din această serie care a declarat că deţine bijuterii în valoare de 8.000 de euro. Şi la capitolul bani familia Istrătoaie stă foarte bine. Şeful de la Cardiologie a declarat că are în conturi 592.270 de lei, 15.398 de dolari şi 13.359 de euro.

Medicul a mai declarat că are acţiuni sau părţi sociale în două societăţi comerciale, cu o valoare totală de 500 de lei. Medicul mai spune că nu are niciun fel de datorie. Ca venituri, medicul cardiolog a câştigat, în 2021, un salariu de 132.740 de lei de la SCJU. Încă 76.906 de lei i-au intrat în conturi de la UMF Craiova. Alţi 51.480 de lei i-au intrat în conturi din activităţi medicale la cele două cabinete particulare. De asemenea, din studii clinice, Istrătoaie a mai încasat 60.523 de lei. Nici soţia medicului, Manuela Istrătoaie nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta este conferenţiar univeristar la UCV şi a avut un salariu anual de 77.236 de lei. Aceasta a mai câştigat încă 8.565 din avocatură. Însă, de departe, cei mai mulţi bani au fost câştigaţi de Manuela Istrătoaie din dividentele de la două cabinete medicale. Este vorba despre suma de 221.616 lei.

Şefa de la Neurochirurgie nu şi-a cumpărat imobile sau terenuri

Medic şef la Clinica de Neurochirurgie este Otilia Mărgăritescu. Aceasta a declarat că are un teren de 830 mp, în Craiova, pe care l-a obţinut prin donaţie, alături de o altă persoană. De asemenea, medicul a mai menţionat încă un teren de 300 de mp, în Băile Govora. Titularul acestuia este soţul medicului. Otilia Mărgăritescu a mai obţinut, tot prin donaţie şi tot alături de o altă persoană, o casă de 140 mp în Craiova. Soţul acesteia mai are o casă de 75 mp în Băile Govora. Cu alte cuvinte, Otilia Mărgăritescu nu şi-a cumpărat terenuri sau imobile pe numele său. Pe partea de maşini, şefa de la Neurochirurgie a făcut ceva investiţii. Aceasta spune că are Volkswagen Golf din 2015, un Mercedes seria C din 2015 şi un Mercedes GLE din 2018.

Alte categorii de bunuri de valoare nu au mai fost menţionate în declaraţie, ci doar duma de 14.000 de euro în conturi. Ajungem acum şi la venituri. Şefa Secţiei de Neurochirurgie a avut, în 2021, un salariu anual în valoare de 215.658 de lei. Alţi 51.344 de lei i-a încasat ca şef de lucrări la UMF Craiova. Şi soţul acesteia, Claudiu Mărgăritescu, tot medic la SCJU, a avut un salariu de 123.647 de lei de la spital şi încă unul de 96.999 de lei de la UMF Craiova.

Casă de aproape 250 de mp şi conturi grase

Clinica de Nefrologie o are în frunte pe Daniela Teodora Maria. Aceasta a menţionat în declaraţia de avere un teren de 6.200 de mp, la Cârcea, al cărui titular este soţul său. Împreună deţin o impunătoare casă de 246.43 de mp, în Craiova. Medicul mai deţine o maşină marca VOLKSWAGEN şi încă una marca Mazda. În conturi, medicul a strâns o frumoasă sumă de 389.352 de lei şi încă 56.133 de euro. Veniturile medicului sunt consistente. Daniela Teodora Maria a încasat de la SCJU un salariu de 139.943, în 2021 şi alţi 84.118 de lei de la UMF. I-au mai intrat în conturi încă 5.142 de lei din activităţi medicale independente. Soţul acesteia, medic şi el la SCJU Craiova, a avut un salariu de 152.802 de lei, anul trecut.

Şeful de la Interne II investeşte în imobiliare, bijuterii şi tablouri

Şi şeful Secţiei Medicină Internă II, Paul Mitruţ, are înclinaţie spre domeniul imobiliar. Acesta a cumpărat, împreună cu soţia, patru terenuri intravilane, în Craiova ( 1.320 mp, 407 mp, 224 mp, 443 mp). Cei doi soţi împart şi o casă de 236 mp, aflată tot în Craiova. Pe lângă acestea, soţii Mitruţ mai au trei spaţii comerciale/de producţie, toate în Craiova. Şeful de la Medicină Internă II mai are un Audi A4 din 2010. Noutatea care impresionează, comparativ cu toate celelalte declaraţii de avere, este aceea că familia Mitruţ a declarat că are bijuterii în valoare de 40.000 de euro şi tablouri cu o valoare de 30.000 de euro.

În schimb, medicul Paul Mitruţ a declarat că nu ar avea vreun leu în conturi, ci doar un împrumut bancar în valoare de 320.000 de lei. De la SCJU, Paul Mitruţ are un salariu mai mic faţă de ceilalţi şefi de secţii. Acesta a încasat, în 2021, un venit anual de 75.120 de lei. De la UMF, însă, a avut un salariu mai mare, care a ajuns la 100.000 de lei. La aceşti bani s-au adăugat 134.646 de lei din dividente de la un centru medical şi alţi 27.071, tot din dividente la un SRL. Soţia acestuia a adus în bugetul familiei 21.288 de lei ca administrator la o un centru medical şi încă 89.858 din dividente la acelaşi centru medical.

Sume fabuloase în conturile şefei de la Oftalmologie

La Clinica de Oftalmologie este în frunte Carmen Mocanu. Aceasta deţine, împreună cu soţul, un teren de 493 de mp, în Craiova. Pe lângă acesta, soţul acesteia a primit moştenire încă două terenuri în Craiova, unul la Deveselu (Olt) şi încă unul la Stoeneşti (Olt). De menţionat că bărbatul deţine aceste terenuri împreună cu un frate. Nici imobilele deţinute de familia Mocanu nu sunt de neglijat. Cei doi au împreună o impunătoare casă de 267 mp şi încă un apartament de 80 de mp, ambele în Craiova. Tot din moşteniri, soţul medicului Carmen Mocanu mai deţine, alături de fratele său, două case şi un apartament în Craiova. Carmen Mocanu mai are trei maşini – o Toyota Yaris din 2009, o Toyota Corrola din 2013 şi un Ford Ecosport din 2017.

Familia Mocanu a strâns sume de bani fabuloase în conturile bancare. Este vorba despre 836.908 lei, 437.679 de euro şi încă 71.880 de dolari. În declaraţie mai apare şi un împrumut de 75.000 de lei către o persoană. De asemenea, familia Mocanu nu are niciun fel de datorie bancară. La capitolul salariu, Carmen Mocanu a încasat, de la SCJU, un salariu anual de 149.805 de lei, iar de la UMF alţi 94.501 de lei. Alţi bani, adică 42.728, i-au intrat în conturi din activitatea de cercetare medicală. Grosul, însă, a venit din dividentele pe care le deţine în două centre medicale. Vorbim despre impresionanta sumă de 252.691,85 de lei. Soţul acesteia, profesor la UCV Craiova, a avut venituri anuale de 137.625 de lei, la care s-au adăugat încă 2.289 de la ARACIS.

Încheiem, deocamdată, seria declaraţiilor de avere ale şefilor de secţii de la SCJU, mai ales că sumele de bani şi proprietăţile din ultima pot provoca „ameţeli“.

