Sumă jenantă pentru exproprierea unei parcele de pe DEx Craiova-Piteşti

O femeie din Dolj a ajuns să primească infima sumă de 318 lei pentru a fi expropriată de o parcelă de teren de de 554 de metri, aflată în Pieleşti, necesară lucrărilor pentru Drumul Expres Craiova-Piteşti.

Proprietara unui teren arabil, de 540 de metri pătraţi, aflat pe teritoriul comunei doljene Pieleşti, a primit o „hotărâre de stabilire a despăgubirilor“ pentru exproprierea terenului. Prin acea zonă trece Drumul Expres Craiova-Piteşti şi este nevoie ca terenul să fie expropriat. Însă, cea mai neplăcută surpriză a fost suma cu care femeia urmează să fie despăgubită. Pentru cei 554 de metri pătraţi, Comisia pentru aplicarea Legii 255/2010 a stabilit că femeia va primi 318,55 de lei.

„Mă costă mai mult drumul la bancă şi actele“

Femeia recunoaşte că şi din partea ei au existat unele probleme, însă nu s-ar fi aşteptat niciodată la o sumă atât de mică. „Situaţia acestui teren a fost puţin încurcată. A fost al bunicului meu. Noi când am primit foaia iniţială, în care a fost anunţaţi că este nevoie să ne exproprieze, bunicul murise. În acel moment era imposibil să trimitem o cerere în 10 zile, fiindcă terenul nu ne aparţinea.

Practic, înştiinţarea a fost trimisă pe numele bunicului decedat .Am făcut apoi succesiunea, iar tatăl meu mi-a donat mie acest teren. În urmă cu ceva vreme am primit şi această hârtie prin care ne anunţă că acea comisie a stabilit fabuloasa sumă de 318,55 de lei cu care o să ne despăgubească. Şi această informare a venit tot pe numele bunicului decedat. Am rămas uimită să văd că a fost stabilită această sumă infimă. Am văzut că e nevoie de un cont la CEC ca să primeşti suma respectivă. Păi eu pe benzină, hârtii şi ce mai am nevoie ca să şi demonstrez că acum este terenul meu, cheltui mai mulţi bani decât îmi oferă ei pentru teren. Nu e deloc corect“, a declarat Mihaela D.

„Nu aş fi vrut să vând niciodată terenul de la bunicul meu“

Aşadar, femeia nu a depus o cerere de despăgubire, în care să precizeze că nu este de acord cu suma oferită, în termen de 10 zile, aşa cum spune legea 255/2010. Asta din cauză că titularul nu era în viaţă şi ea nu făcuse succesiunea. Însă, i se pare total nedrept să primească această sumă.

„Sunt conştientă că la noi a fost situaţia de aşa natură încât ne-a încurcat să depunem acea cerere după informarea iniţială. Dar pentru această sumă nici nu merită să depun vreun efort, sincer. Ne iau terenurile forţat şi ni se oferă sume de mizerie. Eu, de exemplu, nu aş fi vrut să vând niciodată terenul de la bunicul meu, mai ales pe această sumă de nimic. Mai bine îl ţineam acolo pentru totdeauna. Dar, din păcate, legea nu ne este favorabilă. Sper doar ca din experienţa mea să înveţe alţi oameni. E posibil să îi dau în judecată. Însă trebuie mai întâi să mă sfătuiesc cu un avocat să văd dacă se mai poate face ceva“, a mai spus femeia.

Singura posibilitate de a obţine mai mulţi bani este instanţa

Cuantumul sumei pentru expropriere, stabilite de comisie, poate fi modificat doar de instanţă. Art (11) din Legea nr. 255/2010 spune că „La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporțional cu cota-parte deținută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foștilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferența dintre despăgubirea stabilită de instanța judecătorească și despăgubirea stabilită de expropriator, proporțional cu cota-parte pe care au deținut-o“, se menţionează în articolul de lege.

Toţi proprietarii care au fost expropriaţi au primit sume derizorii

Pentru comparaţie, am aruncat şi noi o privire peste Hotărârea nr. 957, din 27 iulie 2022, una dintre cele mai recente decizii prin care Guvernul a suplimentat sumele pentru despăgubirea unor persoane care au mai fost expropriate pentru Drumul Expres Craiova-Piteşti, pe segmentul din zona noastră. Sumele sunt, în toate cazurile, derizorii. De exemplu, pentru un teren arabil de 170 de mp, extravilan, aflat pe teritoriul Craiovei, s-a primit suma de 6.842 de lei. Este vorba despre 40,24 de lei pe metru.

Tot pentru un teren din Craiova, intravilan, de 169 de mp, s-au primit 19.435 de lei. La Pieleşti, pe un teren intravilan de 257 de mp, s-a plătit suma de 8.866,50 de lei. Tot la Pieleşti, pe un teren arabil, etravilan, de 784 de metri s-a plătit o suma de 450.8 lei. Aşadar, la Pieleşti, pentru terenurile arabile, suma exproprierii a fost de 0,575 de lei pe metrul pătrat.

Singura şansă a proprietarilor pentru a obţine mai mult rămâne instanţa, însă sunt puţini cei care se încumetă, mai ales că există posibilitatea să nu câştige.

